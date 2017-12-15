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Стоимость реинтеграции

№ 46 (1212) 15 December 2017

Воссоединение (реинтеграция) Молдовы и Приднестровья может обойтись в $5 млрд и должна быть профинансирована властями России, США и Евросоюза (ЕС). Такое мнение прозвучало в среду в Кишиневе на презентации доклада «Молдова - Россия: Поиск вариантов налаживания равноправного и взаимовыгодного сотрудничества».



В ходе представления документа директор Института эффективной политики Виталий Андриевский сообщил, что независимые эксперты подготовили свое видение разрешения застарелого противостояния на двух берегах Днестра.

«Взаимоотношения между Кишиневом и Москвой переживали разные этапы: от дружеских и взаимовыгодных до сложных, которые страны переживают сегодня», - отметил он.

По словам эксперта, «болевой точкой» является военное присутствие в неконтролируемом Кишиневом Приднестровье Оперативной группы российских войск (ОГРВ) со складами боеприпасов и отказ Москвы от ее вывода.

«После того, как с 2006 г. РМ избрала путь европейского развития, Россия стала активно этому противодействовать. Что стояло за этим? Эмбарго на экспорт молдавского вина и аграрной продукции, вмешательство в политические процессы в РМ, неприкрытая поддержка сепаратистского режима в Приднестровье, угрозы высокопоставленных российских чиновников в адрес коллег из РМ», - пояснил политолог.

Он полагает, что Москва боится сближения Молдовы с НАТО и ЕС, при том, что Кишинев ведет себя самостоятельно, отказывая в допуске в страну российским дипломатам и журналистам, ратуя за вывод ОГРВ с трибуны ООН.

«В свою очередь, Кишинев требует вывода войск РФ, полную демилитаризацию региона, отказ от всякой поддержки Москвой сепаратистского режима в Тирасполе, отказ от вмешательства в политические процессы внутри республики», - сказал эксперт.

По мнению Андриевского, можно снять напряженность в непростых отношениях сторон, если начать переговорный процесс об улаживании конфликта не в рамках существующего формата «5+2», а «1+1», имея в виду Кишинев и Москву.

«Мы назвали этот сценарий «План «А». Есть смыл принять конкретный план вывода ОГРВ и вывоза боеприпасов из Колбасны, определив срок в два года. К утилизации взрывоопасных предметов, которые вывезти невозможно, готовы подключиться и международные доноры, которые приобретут оборудование. Принято считать, что до $30 млн будет стоить полная ликвидация ненужных вооружений и амуниции», - сказал политолог.

Он считает, что переговоры по урегулированию Кишинева и Москвы никак не должны увязываться с выводом войск и боеприпасов.

«Отдельно можно говорить о статусе миротворцев. Они пока остаются до нахождения взаимоприемлемого статуса Приднестровья в составе объединенной Молдовы. Реально будет назначить в качестве администрации выбранных лиц, а не назначенных по прихоти Кишинева и Тирасполя. Эти будущие управленцы на переходный период в два-три года должны избираться по регламентам ООН», - считает Андриевский.

По его словам, есть и план действий «Б», предусматривающий объявление официальным Кишиневом России «оккупантом» и требования применения к ней международным сообществом жестких санкций.

Эксперт Роман Михаеш усмотрел «новизну» предлагаемого доклада в том, что на первые роли выводится в переговорах формат «1+1».

«Администрация США критикует категорически такой подход. При этом в том же Кишиневе некоторые не преминут высказаться в том смысле, что Молдова сдает Приднестровье Москве. Не усмотрел в документе роли Украины, которая очень и очень важна. Надеюсь, что политики вас услышат», - сказал он.

В понимании политолога Оазу Нантоя, доклад интересен хотя бы тем, что «в нем имеется элемент провокации».

«В доклад надо добавить еще один раздел. В нем должно быть четко сказано, что такое Россия сегодня и что нас может ждать от нее завтра. Мне представляется, что РФ тяжело больна «пост-имперским синдромом». С другой стороны, на протяжении 26 лет со дня возникновения конфликта ни один из молдавских политиков не озаботился элементарной проблемой - снятием энергетической зависимости Кишинева от Москвы. Молдова не была связана единой сетью с ЕС. И в этом виноваты вовсе не россияне. Энергобезопасностью страны власти не занимались, потому вокруг этой проблемы существуют «откаты». Сегодня разделенная Молдова - это выгодный бизнес для коррупционеров из Кишинева и Тирасполя и их покровителей. Нам сначала нужно выполнить свое домашнее задание - разобраться с коррупционерами на месте, а потом идти дальше», - уверен эксперт.

Доклад будет передан официальным властям Молдовы, России и международным участникам переговоров по приднестровскому урегулированию.

3910 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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