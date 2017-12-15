Очень специфичный сезон на рынке подсолнечника

Операторы всех категорий отечественного рынка подсолнечника отмечают, что в нынешнем году на нем сложилась уникальная ситуация.

Специфика проявилась с самого начала сезона. После перезимовки часть погибших и самых слабых посевов озимых культур сельхозпроизводители традиционно пересеяли подсолнечником. Эта же участь постигла и часть ранних яровых посевов, фатально пострадавших от сдувов ветром и снежной бури в апреле.

Итого, как утверждают в министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды (MADRM), подсолнечником под урожай-2017 в Республике Молдова было засеяно 365 тыс. га. Что немного больше, чем в прошлом году (362,4 тыс. га) и существенно больше, чем в среднем за предыдущее трехлетие (337,5 тыс. га, данные бюро статистики). Как отметил член-корреспондент АМН, эксперт научно-исследовательского института «Selectia» (Бэлць) Михаил Вронских, «посевы подсолнечника превысили даже площадь под пшеницей, что в агрономическом плане нонсенс».

То есть, с учетом сложностей в сфере соблюдения норм севооборота, напряженной фитосанитарной ситуации и далеко не самого удачного погодно-климатического расклада в период вегетации яровых в последние годы, были основания предполагать, что урожай подсолнечника в текущем году окажется не лучше обычного. Но, вопреки летней засухе и пессимистичным прогнозам, валовой сбор подсолнечника в 2017 году, согласно оперативным данным MADRM, составил 758 тыс. тонн. Что, видимо, абсолютный рекорд или близко к нему. По данным бюро статистики, в 2016 по стране в целом получено 575 тыс. тонн (в сельхозпредприятиях – 497 тыс. тонн, домохозяйствах и фермерских хозяйствах – 78 тыс. тонн). В 2015 – значительно меньше: 405 тыс. тонн (соответственно 351 тыс. тонн и 54 тыс. тонн).

Согласно министерским расчетам, средняя урожайность подсолнечника по стране в нынешнем году составила 2,1 т/га, что на 0,24 т/га больше, чем в 2016. В сравнении с результатами в странах Евросоюза – это немного. Но если сравнивать с отечественными показателями пяти- семилетней давности, когда нормальной считалась средняя урожайность в пределах 1,6-1,8 т/га, то прогресс, все-таки, заметен.

Как считает исполнительный директор ПК «Agrostoc» Игорь Тагадюк, ничего удивительного в этом нет: в последнее время уровень агротехнологий, применяемый молдавскими сельхозпроизводителями, ощутимо подрос. Сеялки точного высева постепенно становятся нормой. Широкий спектр современных гибридов позволяет отчасти нивелировать природно-климатические экстремумы и «узкие места» в преобладающей практике молдавского земледелия. Даже масштабы применения удобрений при выращивании подсолнечника увеличились на десятки процентов, а в наиболее эффективных хозяйствах – в разы. В результате, есть немало сельхозпредприятий, где урожайность подсолнечника из года в год стабильно достигает 2,3-2,5 т/га. В итоге, если предварительная министерская оценка урожая-2017 в начале следующего года будет скорректирована бюро статистики в сторону снижения, то итоговые данные производства подсолнечника вряд ли окажутся ниже 650-700 тыс. тонн.

При этом, хороший урожай-2017 подсолнечника получен во всем регионе. Так, в Украине его собрано около 11,9 млн тонн (в прошлом сезоне -12 млн тонн), в Румынии – 2,19 млн тонн (1,97 млн тонн).

Под влиянием этого важного обстоятельства складывается другая сторона уникальности сезона, в его маркетинговой составляющей. «Проблема логисти­ки, ограниченной пропускной способности транспортной ин­фра­структуры Молдовы в нынешнем сезоне опять становится основным лимитирующим фактором деятельности отечественного рынка масличного сырья, - утверждает Игорь Тагадюк. – На фоне высокого производства и предложения подсолнечника в соседних странах региональный рынок «остывает», цены экспортных контрактов снижаются. Сокращается и наша трейдерская брутто-маржа, в настоящее время она не превышает 1,5-2%. Соответственно, при таком уровне маржинальности, сколь-нибудь заработать можно лишь нарастив оборот, объем поставок. А это возможно, лишь в случае, если трейдеру удается ритмично получать вагоны, если автотранспорт не слишком долго стоит на пограничных пунктах пропуска, если оперативно обслуживаются поставщики в портах. Проблема нехватки/задержки вагонов у нас в стране то появляется, то исчезает. Теперь, когда объемы производства зерновой и масличной группы выросли, она опять обострилась».

Тем не менее, согласно подсчетам операторов отечественного рынка масличных культур, на начало декабря из Молдовы экспортировано порядка 150 тыс. тонн подсолнечника. Это много, если учесть, что за весь прошлый сезон, да еще и в ситуации «ажиотажно разогретого» рынка, из страны было вывезено за рубеж около 290-300 тыс. тонн этого сырья. По оценкам трейдеров, примерно 35-40% экспортированного подсолнечника урожая-2017 было отправлено автотранспортом в порты и на заводы Румынии. Что тоже можно считать хорошей динамикой поставок, учитывая то, что элеваторные мощности в соседней стране из-за высокого собственного урожая функционируют на пределе возможностей. А румынские трейдеры, в отличие от прошлого сезона, особой активности на рынке Молдовы не проявляют. Примерно 45-50% уже экспортированного подсолнечника традиционно «уплыло» через порты Джурджулешть и Рени.

Очень резвый старт нового маркетингового сезона отмечают и в Trans-Oil Group of Companies. «Всего лишь за двухмесячный стартовый период группе удалось закупить около 230-250 тыс. тонн подсолнечника, чего не случалось на протяжении нескольких предыдущих сезонов, - утверждает Стелла Островецки, директор группы по развитию, генеральный директор масложироваго комбината «Floarea Soarelui» (Бэлц). – Такое развитие событий обусловлено и растущей динамикой производства технических культур, и укреплением наших связей с молдавскими фермерами. Лишь относительно небольшая доля закупленного сырья была отправлена на фабрику группы в Румынии, основная масса поступила на два наших перерабатывающих предприятия в Молдове. Причем фабрика «Trans-Oil Rafinerie» в Чадыр-Лунге уже обеспечена подсолнечником на весь сезон, для догрузки «Floarea Soarelui» до мая будущего года необходимо еще примерно 100 тыс. тонн сырья. Из этого объема около 30 тыс. тонн подсолнечника мы надеемся приобрести до конца 2017 года».

Видимо, это выполнимые задачи. Даже с учетом активного экспорта и потенциальной корректировки данных о фактическом урожае, подсолнечника в стране на данный момент, вероятнее всего, осталось не меньше 300-320 тыс. тонн. Правда, в конце года, перед зимними праздниками коммерческая активность традиционно снижается. Кроме того, те сельхозпроизводители, которые располагают собственными складами, придерживают продукцию в робкой надежде на рост цен во второй половине зимы и весной, а продают подсолнечник сейчас лишь в случае, если нуждаются в деньгах на неотложные расходы. Подобная тактика отчасти объяснима: в конце прошлого сезона подсолнечник продавался по цене чуть выше. А на первой трети нынешнего сезона его цена спроса не превышает 5,4-5,6 леев/кг.

«Мы ориентируемся на цену подсолнечника в черноморских портах, - комментирует алгоритм ценообразования Стелла Островецки. – К примеру, в настоящее время она в Турции составляет в среднем $380-382/т. За вычетом расходов на фрахт (он в нынешнем сезоне подорожал с $26-28/т до $36-38/т), погрузку на судно, доставку до порта в Молдове, оформление сопроводительных документов, маржу брокера, а также «суммы рисков» - потенциальных претензий турецкого покупателя в связи с недогрузом, излишним физическим загрязнением продукции или показателями масличности семян ниже 44% – мы получаем уровень цены на подсолнечник на молдавском рынке в пределах 5,4-5,5 тыс. леев/т. Это без рентабельности заготовителя. Мы для масложирового комбината в Бэлць закупаем подсолнечник по цене до 5,6 тыс. леев/т – если сельхозпроизводитель предлагает крупную (500 тонн и более) партию продукции. При этом мы, конечно же, стремимся найти общий язык и с фермерами среднего, малого масштаба. Для нас важно установить с аграриями взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество. Важно, чтобы они располагали средствами, могли своевременно приобрести и применить качественные семена, удобрения, средства защиты. Чтобы они вырастили не только обильный, но и качественный урожай, который обеспечит хороший выход масла».