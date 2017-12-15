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Миссия выполнима, но…

№ 46 (1212) 15 December 2017

Условия Соглашения о предоставлении Европейским союзом макрофинансовой помощи Молдовы будут выполнены, но с большим напряжением сил. К такому выводу пришли эксперты и политики на публичных дебатах во вторник.

 

Депутат от ДПМ Валентина Булига отметила, что «власти сделают все возможное для получения первого транша уже в начале 2018 г. (который составит 30 млн евро, в том числе 10 млн - в виде гранта)».

 

По ее словам, уже выполнены или близки к этому 10 из 28 условий Евросоюза. В том числе, касающиеся мер по созданию эффективных механизмов неподкупности и противодействию отмыванию денег, сокращению пакета разрешительных документов для экономических субъектов.

 

«Власти продолжат работать над выполнением оставшихся условий, чтобы доказать зарубежным партнерам необратимость выбранного Молдовой европейского пути развития», - сказала депутат.

 

Представитель Европейской народной партии Молдовы Ион Ранга высказал мнение, что «в поставленных условиях нет ничего противоестественного - наоборот, они послужат дополнительным стимулятором для осуществления реформ».

 

Председатель ЛДПМ Виорел Чиботару напомнил, что «отношение европейских партнеров к РМ в последнее время стало гораздо более критичным». Он считает, что выдвинутые условия «лишний раз доказывают, как ЕС намерен продолжать отношения с РМ».

 

Он надеется «что властям удастся выполнить пакет условий и уже в январе-феврале будет получен первый транш, столь необходимый Молдове».

 

«Главное, чтобы они были потрачены на выполнение стратегически важных задач, а не пошли на электоральную кампанию властей», - считает Чиботару.

3970 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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