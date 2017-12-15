PAC-II меняет бизнес-климат Молдовы

В Молдове при помощи западных партнеров реализуется немало программ и проектов. Не все они внедряются без проблем, не всегда и получатели помощи довольны условиями и эффектом от участия в них.

Все это никак не относится к одному из наиболее успешных и востребованных бизнесом проектов – «Улучшение конкурентоспособности» (PAC), осуществляемой в Молдове на протяжении уже трех лет и финансируемой Всемирным банком.

Исполнительный директор подразделения по внедрению PAC-II (второй этап проекта) Аурелиу Касиян отметил для «ЛП», что у проекта три равнозначных компонента, каждый из которых играет важную роль для бизнеса. Из общего бюджета в $45 млн основная часть средств в сумме $30 млн предназначена для кредитования компаний, ориентированных на экспорт. В том числе на инвестиционные цели кредит может составить до $800 тыс., на текущие расходы и приобретение первичного сырья – до $500 тыс. В первом случае займ предоставляется максимум на 8 лет, во втором – на 4 года. Партнерами проекта выступают коммерческие банки Procreditbank, Mobiasbancă - Groupe Societe Generale, Comertbank и Fincombank.

При этом наиболее привлекательным для бизнеса выступает грантовый компонент, позволяющий получить средства на безвозмездной основе. «С финансовой точки зрения в рамках проекта на эти цели выделено только $3 млн, а максимальная сумма гранта не может превышать 200 тыс. молдавских леев или 50% затрат компании на развитие бизнеса, - говорит исполнительный директор подразделения по внедрению проекта Аурелиу Касиян. – Но для предприятий малого и среднего бизнеса даже гранты до 10 тыс. евро представляют собой довольно существенную поддержку и дают возможность реализовать конкретные задачи по повышению конкурентоспособности и выходу на новые рынки сбыта».

Как отметила координатор грантового компонента PAC II Наталья Келару, в течение двух лет по состоянию на 30 ноября 2017 года подписано 128 соглашений на безвозвратное финансирование на общую сумму 21 млн леев. Средняя сумма гранта составляет 164 000 леев.

Общая сумма предоставленной помощи в качестве грантов за это время составила около 7 млн леев. Таким образом, каждый лей, выделенный в рамках этого проекта, привлёк около 2,1 лея инвестиций в сферу услуг по развитию бизнеса для МСП.

Из общего числа бенефициаров, 32% действуют в секторе перерабатывающей промышленности и производство напитков, 18% в сельском хозяйстве и 17% компаний из сферы услуги. Ещё 20% реципиентов помощи представители промышленного производство: текстиля; упаковки из бумаги, картона и дерева; электронных приборов и механических изделий.

«Для нас важно, что мы и наши партнеры из Всемирного банка видим реальные результаты этого проекта, - говорит Наталья Келару. – Мы осуществляем постоянный мониторинг компаний, получивших грантовую поддержку. И с удовольствием отмечаем, что многие предприниматели смогли при помощи этих денег запустить производство новых продуктов, повысить их качество, внедрить компьютерные системы производства и управления, разработать веб-страницы, улучшить корпоративный имидж и т.д. Все это помогает им продвигать свою продукцию или услуги, сделать её привлекательной и узнаваемой, выйти на новые рынки сбыта и расширить ареал поставок на внешние рынки. Мы также преследовали цель способствовать подготовке персонала, который применял бы в своей работе современные навыки менеджмента и маркетинга, ориентировался в региональной и товарной конъюнктуре относительно выпускаемой ими продукции, мог эффективно применять современные методы продвижения продукта и совершенствования его конкурентных преимуществ.

Еще одно важное направление деятельности проекта – улучшение бизнес-среды посредством уменьшения количества разрешительных документов и внедрения принципа «one stop-shop» (единого окна) для их получения. «Еще в 2015 году вместе с экспертами Международной финансовой корпорации (IFC, подразделение Всемирного банка) мы провели исследование о влиянии существующей в Молдове разрешительной системы на бизнес и подготовили соответствующие предложения по модернизации этой системы, - говорит Аурелиу Касиян. – По правде сказать, полученные результаты во многом шокировали и нас, и наших партнеров из IFC. В год затраты молдавских компаний на получение различного рода разрешительных документов составляют порядка 135 млн леев, к тому же на это необходимо потратить 1,4 млн человеко-дней. Все это отражается и на позициях Молдовы в таком важном мировой рейтинге, как легкость ведения бизнеса (Doing business). Выдача разрешительных документов содержит в себе и большие коррупционные риски. Потому систему надо в корне менять, и Всемирный банк и правительство включили это направление в качестве одной из целей нашего проекта».

Как отмечает руководитель подразделения по внедрению PAC-II, совместно с экспертами IFC были подготовлены предложения по сокращению количества разрешительных документов, а также технико-экономическое обоснование перевода всей системы на электронную платформу. Активную поддержку в этих процессах проект получил от Госканцелярии и профильных министерств, которые подготовили и собственные предложения по радикальной дебюрократизации взаимоотношений государства и бизнеса. В результате были внесены изменения в действующее законодательство, позволившие снизить количество разрешительных документов с 416 до порядка 150.

«Многие из выдаваемых документов дублировались, некоторые не нужны вообще, - комментирует Аурелиу Касиян. – Но мы считаем, что есть еще пространство для маневров, мы и дальше будем поддерживать инициативы правительства в целях упрощения разрешительной системы и уменьшения количества различных бумаг для инициирования и ведения бизнеса».

Одним из существенных шагов в этом направлении станет внедрение электронной платформы, посредством которой любой хозяйствующий субъект, имеющий цифровую подпись, сможет оформить заявку на получение необходимого документа. И получить его тоже в электронном виде. Все это заметно снизит как финансовые затраты на получение лицензий и авторизаций, так и время, необходимое для этого. Не говоря уже о снижении коррупционных рисков, т.к. прямое общение чиновника и предпринимателя сводится к минимуму.

Особо следует подчеркнуть, что для внедрения новой электронной платформы не создается новая площадка, а используется уже функционирующий портал правительственных электронных услуг servicii.gov.md. Это позволит в полной мере интегрировать новую платформу в существующую модель электронного правления.

Правда, пока не все складывается так гладко, как хотелось бы авторам идеи. «В результате анализа существующих баз данных и регистров различных государственных структур и ведомств мы столкнулись с тем, что существует большой разнобой в подходах к формированию этих баз данных, они исполнены в различных форматах и с применением не всегда совместимых друг с другом информационных систем, - говорит Аурелиу Касиян. – Это затрудняет их использование и взаимодействие. Мы понимаем, что не сможем включить в электронную платформу выдачи разрешительных документов сразу все документы. Но при этом видим решительный настрой правительства, Госканцелярии способствовать продвижению в этом направлении. На уровне кабинета министров дано указание сделать создание такой платформы одним из безусловных приоритетов в рамках деятельности по улучшению бизнес-климата в Молдове».

В этом же контексте специалистами PAC-II разработана методология оценки открытости для бизнеса различных госструктур и ведомств. Она утверждена решением правительства. Методология предусматривает проведение опросов среди предпринимателей и внутренний анализ в различных министерствах и ведомствах. Это позволит выявить, насколько деятельность того или госучреждения в течение года способствовала изменениям условий деятельности бизнеса.

В начале 2018 года PAC-II планирует сделать первую презентацию рейтинга министерств и ведомств по открытости для бизнеса. Как надеются в проекте, этот инструмент станет важным индикатором для проведения государственными структурами необходимых реформ с целью улучшения бизнес-среды.