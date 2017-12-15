Молдавские этикетки для отечественной продукции

У полиграфического производства есть ряд особенностей, которые отличают его от любого другого бизнеса. Попробуем их назвать.

Во-первых, это тиражи, которые очень сильно влияют на конечную стоимость единицы продукции. Это принципиальная позиция, один оттиск при тираже в 1 000 экземпляров будет значительно дороже точно такого же, но отпечатанного в количестве миллиона или 10 млн штук. Соответственно, это издержки, которые закладываются в цену товара (например, бутылки безалкогольного напитка) и могут сделать его не конкурентоспособным.

Во-вторых, это цена оборудования. Здесь любая единица стоит от 100 тыс. евро и выше. Конкурентоспособная (для Молдовы) линия офсетной печати, - от 500 тыс. евро. При этом не стоит забывать, что соседями нашей страны являются Румыния и Украина, государства со значительно большим населением и, соответственно, более емким потребительским рынком. Поэтому огромный для молдавского предприятия заказ в 1-10 млн этикеток для киевских типографий, например, является рядовым явлением.

Но главными конкурентами молдавских полиграфистов выступают все-таки румынские типографии, имеющие доступ к длинным и дешевым европейским кредитам, которые нередко содержат в себе и грантовую составляющую – до 50%! Соответственно, при этом амортизация начисляется не на 500 тыс. евро, а на 250. Преимущество огромное.

Однако в Молдове полиграфические предприятия все-таки существуют и развиваются. Что дает возможность отечественным производителям алкогольных и безалкогольных напитков, консервов, другой пищевой и не пищевой продукции, эмитентам ценных бумаг, а также средствам массовой информации и прочим хозяйствующим субъектам получать качественные услуги по конкурентоспособным ценам внутри страны, не связываясь с таможней, международными транспортными грузоперевозками и валютными платежами.

Как это удается? На эту тему «ЛП» решил пообщаться с директором типографии NOVA Imprim Романом Ревенко.

Люди и оборудование

В Молдове уже много лет работают несколько крупных типографий. С учетом сложностей, названных выше, для того, чтобы открыть еще одну, нужны очень веские аргументы.

Они нашлись у семьи Ревенко. Глава семьи – Георгий Никитович, на сегодняшний день обладает 40-летним опытом работы в полиграфической промышленности, очень опытный инженер и руководитель. Он стал председателем правления компании NOVA Imprim. Его сын Роман, также отдавший печатному делу немало лет, - директором. Компания начала работу в 2001 году.

«Мы начинали как издательство, - вспоминает Роман Ревенко. – То есть брали на себя полный цикл работ по допечатной подготовке материалов. Такая работа требует высокого уровня профессионализма и креативности. В основном работали с виноделами и производителями консервной продукции. Таким образом, мы набирали клиентскую базу. Когда поняли, что есть достаточно серьезных компаний, которые готовы с нами работать в режиме полного цикла, начали закупать производственное оборудование».

В Молдове периодически появляются различные международные проекты, направленные на поддержку определенных отраслей национальной экономики. При этом возможности для получения финансирования на льготных условиях появляются и у предприятий, вовлеченных в производственную цепочку.

С помощью одного из таких проектов по поддержке виноделия компании NOVA Imprim удалось приобрести первую линию офсетной печати. Затем через четыре года, уже с финансированием от Корпорации частных зарубежных инвестиций Overseas Private Investment Corporation (OPIC) – вторую.

«Мы понимали, что выходим на высококонкурентный рынок, - говорит Роман Ревенко, - поэтому оборудование покупали и покупаем только новое и только у ведущих производителей. Офсетные линии в 4 краски у нас производства мирового лидера - компании Heidelberg Druckmaschinen AG».

Кризисы и СМИ

NOVA Imprim в 2005 году начала производство этикеток и коробок для предприятий винодельческой отрасли, а уже в 2006 году в этой отрасли грянул кризис – российское эмбарго.

«Мы не успели «взлететь», - рассказывает о тех временах директор. – Пришлось срочно расширять направления деятельности. В частности, докупили оборудование для послепечатной обработки, предназначенное, в основном, для выпуска периодических изданий. В итоге, приблизительно с 2007-2008 гг. многие молдавские «глянцевые» журналы, которые до этого печатались в Украине, теперь являются нашими клиентами. Это, кстати, еще один показатель: читатели таких журналов очень требовательно относятся к качеству печати. Я рад, что мы этим требованиям соответствуем».

Новый этап с Moldova Agroindbank

«Пять лет назад мы начали осваивать новое направление, никак технологически не связанное с офсетной типографией, - рулонную или флексопечать, - продолжает Роман Ревенко. – Это было связано с тем, что многие наши клиенты нуждаются в продукции, изготовленной по обеим технологиям. Например, сейчас 90% этикеток для вина и 95% для безалкогольных напитков печатаются методом флексо, на самоклеющейся бумаге и пленке большого ассортимента, также на полипропиленовой пленке. Естественно, компаниям удобно иметь дело с одним проверенным поставщиком и офсетной, и рулонной продукции».

Так началось сотрудничество NOVA Imprim с коммерческим банком Moldova Agroindbank в рамках программы Filiera Vinului. В результате такой кооперации молдавская типография смогла получить по-настоящему «длинные» деньги (кредит на 10 лет) по процентной ставке, практически не отличающейся от той, по которой в те времена получали кредиты европейские предприятия.

Сначала все шло не очень гладко. «Мы обратились в несколько банков, и возникла вечная проблема с залогом, - делится Роман Ревенко. – У нас к залогу были свои требования: есть имущество, которое мы готовы передать в заклад, и есть такое, которое выставлять в качестве залога мы категорически не хотим. Некоторые банки попытались настаивать на своих условиях. В MAIB мы встретили гибкий подход. Кстати, потом некоторые банки изменили свои позиции и предложили смягченные варианты. Но здесь уже стал работать наш жизненный принцип: если начал с кем-то успешно сотрудничать, будь с ним до конца».

Клиенты и планы

Роман Ревенко заслуженно гордится клиентами типографии, с которыми за прошедшие годы сложились прочные деловые связи. «Наша визитная карточка – это наши клиенты», - говорит он. В настоящее время продукцию (офсетной печати или флексо печати) одного или обоих основных типов приобретают многие компании.

Помимо этикеток, типография NOVA Imprim печатает огромный ассортимент продукции: коробки и короба; календари; флаеры, постеры и другие POS-материалы; журналы; почтовые марки; книги; документы со степенью защиты.

Клиентами предприятия являются как местные, так и зарубежные компании самого разного профиля, работающие в реальном секторе экономики, банковской и финансовой деятельности, пищевой промышленности, мобильной связи и телекоммуникациях, фармацевтической и медицинской области, сфере искусства и т.д.

Более 20 единиц полиграфического оборудования и приборов различного назначения позволяют работать с широким ассортиментом бумаги и картона. На предприятии около 50 сотрудников.

«Наше недавнее приобретение, позволившее совершить большой скачок вперед в автоматизации технологического процесса и увеличении скорости выдачи полиграфической продукции, - автоматическая машина для высечки. Ее производительность – до 8 тыс. листов в час, то есть, например, 16 тыс. коробок в час для дивина», - говорит Роман Ревенко.

Про планы компании директор NOVA Imprim сказал так: «Сначала мы запускаем что-то новое, и предлагаем клиентам уже готовый продукт. В будущем наши планы связаны с предоставлением полиграфических услуг с наибольшей добаленнной стоимости, что предполагает внедрение новых технологических решений в производстве».