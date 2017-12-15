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Открыты торги по акциям допэмиссии MAIB

№ 46 (1212) 15 December 2017

Последняя информация с Фондовой биржи Молдовы: вчера в систему открытых позиций подана заявка на продажу 50 акций КБ «Moldova Agroindbank» по цене 1650 леев за акцию. В день подачи она не была удовлетворена, но теперь практически не осталось сомнений, что в соответствии со сложившимся алгоритмом, сделка по этому пакету будет успешно заключена в ближайшие дни.

 

Очередной этап «Операции «Ы» по искусственному повышению цены на ценные бумаги MAIB начался в понедельник, когда был продан пакет в 64 акции по 1575 леев за штуку, выставленный 7 декабря. Цикл «сделка-заявка» повторился третий раз подряд, и подготовлен задел на следующую неделю. Если у игроков все выйдет так, как они задумали, текущий рыночный курс вырастет еще на 75 леев. Однако, до рекорда прошлого года еще далеко. В апреле 2016 года в течение четырех последовательных сделок цена выросла с 1100 леев до 2660 леев за акцию. В прошлом году Национальная комиссия по финансовому рынку назвала взрывной рост цены «манипуляцией», хотя наказывать никого не стала и сделки не отменила.

 

На этот раз биржевые «быки» действуют более осторожно, еженедельный рост стоимости акции банка не превышает 100 леев, при этом задействована система открытых позиций ФБМ — несколько дней доступ к очередному пакету открыт для всех. Любой может его перекупить, или наоборот, сыграть на понижение. Все происходит в высшей степени легально и прозрачно, а дело, судя по всему, идет к продаже более крупного пакета. От нескольких сотен, до нескольких тысяч акций. Во всяком случае, эта история не имеет никакого отношения к продаже акций дополнительной эмиссии «Moldova Agroindbank».

 

Во вторник, кстати, стартовали торги по двум его пакетам.

7010 Автор: Андрей ЧЕГАРОВСКИЙ
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