Преграды для торгов сняты

Арбитражный суд Торгово-промышленной палаты Стокгольма, с иском в который против действия молдавских властей обратились акционеры Moldova Agroindbank (MAIB), вынес решение в пользу молдавского государства.

Решение Арбитражного суда будет опубликовано через месяц. Как ранее сообщалось, молдавский регулятор заблокировал пакеты акций MAIB в размере чуть более 40% по причине того, что данные акционеры действовали «согласованно», не имея на это разрешения НБМ.

Когда истек установленный НБМ срок в 90 дней, эмитент выставил допэмиссию акций на продажу на публичном регулируемом рынке Молдовы. Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) определила цену размещения акций и срок их продажи в 90 дней. 41,09% акций были выставлены двумя пакетами: 36 605 акций по цене 1 064.02 лея и 389 760 акций по цене 1 054.71 лея. НКФР дважды продлевала сроки продажи этих пакетов, сейчас он установлен до сентября 2018 г.

Ранее президент НБМ Серджиу Чокля заявлял, что банк выдал разрешение на покупку акций MAIB нескольким стратегическим инвесторам. И вот теперь, когда Суд вынес решение в пользу Молдовы, оправдав действия ее институтов в вопросе блокирования акций непрозрачных акционеров MAIB, в деле приобретения 41,09% акций банка больше нет серьезных препятствий.