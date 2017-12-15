Microsoft Office 365 в абонементах Orange для бизнеса

С Orange, корпоративные клиенты теперь имеют свой офис, где бы они ни находились. Благодаря партнерству между Orange Moldova и Microsoft, мы предлагаем корпоративным клиентам возможность пользоваться услугами Microsoft Office 365, которые включены в Абонементы Orange.

Таким образом, за ежемесячную плату, они могут использовать уже знакомые им официальные приложения Word, Excel, PowerPoint, Mail Exchange или наиболее популярное решение для видеоконференций Skype for Business, без дополнительных затрат. Кроме того, рабочие инструменты могут быть доступны сотрудникам компании, где бы они ни находились и с любого устройства – ПК, ноутбук, смартфон или планшет, а файлы сохраняются в облаке. Таким образом, клиенты могут оптимизировать расходы, так как никогда не будут вкладывать деньги в серверы и расширение памяти смартфонов, так как Office 365 предлагает 1 ТБ каждому пользователю. Таким образом, Orange Moldova предлагает передовое программное обеспечение для бизнеса и услуги связи на одном счете, в одном абонементе и от одного поставщика.

Андрей ПРЯШКЭ, директор по корпоративным продажам Orange Moldova: «Orange всегда стремится предоставлять лучшие бизнес-решения для компаний в Молдове. Потому что мы являемся надежным партнером, мы предоставляем экономическим агентам цифровые решения для повышения их мобильности, экономии времени и финансов, а также для повышения производительности. Теперь, благодаря партнерству с Microsoft, мы можем предложить услуги, которые помогут развитию эффективной бизнес-среды в Молдове, независимо от отрасли».

С помощью Office 365 от Orange, Вам никогда не придется покупать новую версию Office и Вы сможете получить следующие преимущества:

мобильность и производительность – доступ к документам для сотрудников компании в любом месте и с любого устройства: компьютера, смартфона или планшета;

экономия – 0 инвестиций в оборудование и лицензии Office и нет дополнительных затрат на обслуживание и ремонт, локальная поддержка осуществляется командой Orange;

современные и передовые инструменты для работы – почтовый ящик емкостью 50 Гб, возможность хранения 1 Тб OneDrive, последние версии приложений Microsoft, безопасность облачных данных и повышенная защита документов;

бонус - 1 Гб мобильного интернета бесплатно для каждого приобретённого абонемента Microsoft Office 365.

О КОМПАНИИ Orange Moldova

Orange Moldova – часть Orange Group, одного из ведущих мировых телекоммуникационных операторов, расположенного в Париже, Франция. В Молдове компания начала свою деятельность в октябре 1998-го года, под маркой VOXTEL, а вследствие ребрендинга с 25-го апреля 2007-го года стала Orange Moldova. Orange – крупнейший оператор голосовой связи и мобильного интернета в Молдове, а с недавнего времени расширила спектр предлагаемых услуг, предоставляя Internet + TV Acasă. На сегодняшний день более 2,6 миллиона клиентов подключены к сети и услугам компании, в которой работают более 1000 сотрудников. Orange Moldova обладает самой обширной и передовой сетью 3G+ и 4G. По всей стране для обслуживания клиентов создано более 3600 торговых точек. Компания является признанным лидером в области инноваций, осуществив две мировые премьеры: HD Voice и HD Voice International. В 2015 году бренд Orange эволюционировал, представив свою новую стратегию на уровне Orange Group – Essentials 2020, и обещание, данное своим клиентам: «Ближе к тому, что важно для тебя».

Более подробную информацию о решении Microsoft Office 365 можно узнать на https://www.orange.md/office365