Газета
Online
| Регистрация
Font size: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Microsoft Office 365 в абонементах Orange для бизнеса

№ 46 (1212) 15 December 2017

С Orange, корпоративные клиенты теперь имеют свой офис, где бы они ни находились. Благодаря партнерству между Orange Moldova и Microsoft, мы предлагаем корпоративным клиентам возможность пользоваться услугами Microsoft Office 365, которые включены в Абонементы Orange.

 

Таким образом, за ежемесячную плату, они могут использовать уже знакомые им официальные приложения Word, Excel, PowerPoint, Mail Exchange или наиболее популярное решение для видеоконференций Skype for Business, без дополнительных затрат. Кроме того, рабочие инструменты могут быть доступны сотрудникам компании, где бы они ни находились и с любого устройства – ПК, ноутбук, смартфон или планшет, а файлы сохраняются в облаке. Таким образом, клиенты могут оптимизировать расходы, так как никогда не будут вкладывать деньги в серверы и расширение памяти смартфонов, так как Office 365 предлагает 1 ТБ каждому пользователю. Таким образом, Orange Moldova предлагает передовое программное обеспечение для бизнеса и услуги связи на одном счете, в одном абонементе и от одного поставщика.

 

Андрей ПРЯШКЭ, директор по корпоративным продажам Orange Moldova: «Orange всегда стремится предоставлять лучшие бизнес-решения для компаний в Молдове. Потому что мы являемся надежным партнером, мы предоставляем экономическим агентам цифровые решения для повышения их мобильности, экономии времени и финансов, а также для повышения производительности. Теперь, благодаря партнерству с Microsoft, мы можем предложить услуги, которые помогут развитию эффективной бизнес-среды в Молдове, независимо от отрасли».

 

С помощью Office 365 от Orange, Вам никогда не придется покупать новую версию Office и Вы сможете получить следующие преимущества:

 

мобильность и производительность – доступ к документам для сотрудников компании в любом месте и с любого устройства: компьютера, смартфона или планшета;

 

экономия – 0 инвестиций в оборудование и лицензии Office и нет дополнительных затрат на обслуживание и ремонт, локальная поддержка осуществляется командой Orange;

 

современные и передовые инструменты для работы – почтовый ящик емкостью 50 Гб, возможность хранения 1 Тб OneDrive, последние версии приложений Microsoft, безопасность облачных данных и повышенная защита документов;

 

бонус - 1 Гб мобильного интернета бесплатно для каждого приобретённого абонемента Microsoft Office 365.

 

 

О КОМПАНИИ Orange Moldova

 

Orange Moldova – часть Orange Group, одного из ведущих мировых телекоммуникационных операторов, расположенного в Париже, Франция. В Молдове компания начала свою деятельность в октябре 1998-го года, под маркой VOXTEL, а вследствие ребрендинга с 25-го апреля 2007-го года стала Orange Moldova. Orange – крупнейший оператор голосовой связи и мобильного интернета в Молдове, а с недавнего времени расширила спектр предлагаемых услуг, предоставляя Internet + TV Acasă. На сегодняшний день более 2,6 миллиона клиентов подключены к сети и услугам компании, в которой работают более 1000 сотрудников. Orange Moldova обладает самой обширной и передовой сетью 3G+ и 4G. По всей стране для обслуживания клиентов создано более 3600 торговых точек. Компания является признанным лидером в области инноваций, осуществив две мировые премьеры: HD Voice и HD Voice International. В 2015 году бренд Orange эволюционировал, представив свою новую стратегию на уровне Orange Group – Essentials 2020, и обещание, данное своим клиентам: «Ближе к тому, что важно для тебя».

 

Более подробную информацию о решении Microsoft Office 365 можно узнать на  https://www.orange.md/office365

6840 Автор: По материалам пресс-релиза
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Newspaper number archive
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1949
КАРАУШ ВасилеПредседатель исполнительного бюро МОЛДКООПа.
1950
БАБАН СержиуМенеджер.
1953
РАДЧЕНКО ВалентинаСтилист.
1953
КИРТОАКЭ НиколаеДипломат.
1955
БЕКЧИЕВ КонстантинВ 2000-2016 генеральный директор АО "Апэ-Канал Кишинэу".
1955
СТОЙКОВ ЮрийВ 1998-2010 депутат Парламента.
1955
ТИГИНЯНУ Ион1-ый вице-президент АHМ.
1957
ОПРЯ НиколаеЮрист.
1957
МЕЛЕХОВЕЦ СергейВ 2008-2013 генеральный директор ЗАО "Молдавская ГРЭС".
1974
БЕГЕКА ОлегПредприниматель.
1978
РОТАРУ ОлегМенеджер.
1980
ДУМИТРАШ ЛюдмилаЮрист.
1981
МОЦАРСКИ ВадимВ 2011-2016 член Центральной избирательной комиссии.


Курс валют НБМ на 16.03.2018
EUR
20.4190
+0.0549
USD
16.5369
-0.1024
RON
4.3796
+0.0078
RUB
0.2894
+0.0035
UAH
0.6285
+0.0127

01/0216/03


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Poll
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Online
Experții germani vin în ajutorul antreprenorilor moldoveni
Бизнес «по-домашнему» семьи Морару
Orange – оператор №1, предоставляющий SMART решения для умных городов
Молдавские виноделы впервые на Vinexpo New York
Compania franceză EDENRED este pregătită să producă primele tichete de masă din Republica Moldova
Уверенная поступь «Ungheni-Business»
Район Криулень: от столицы до Днестра
«Рай» для инвесторов
Microsoft Office 365 в абонементах Orange для бизнеса
Попали «в молоко»…




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».