От классики к перформансу

Государственный молодёжный драматический театр «С улицы Роз» со 2 по 8 декабря в девятый раз принимал Международный фестиваль-лабораторию камерных театров и спектаклей малых форм «МОЛДФЕСТ. РАМПА. РУ». Открытие в Национальном театре «Сатирикус И. Л. Караджале» посетил президент страны Игорь Додон, который зачитал указ о награждении группы артистов театра «С улицы Роз».

В знак признания особых заслуг в развитии и продвижении театрального искусства, за значительный вклад в утверждение культурных ценностей и высокое творческое мастерство Орденом Республики награжден художественный руководитель театра и режиссер Юрий Хармелин. Игорь Додон пообещал достроить новое здание театра, чем несказанно образовал всех.

Зрители по достоинству оценили показанный на открытии премьерный спектакль хозяев «Мертвые души» Н. Гоголя в постановке Юрия Хармелина. В нем с потрясающей точностью и юмором показаны черты современного человека, его привычки, манеры и характер. Режиссер демонстрирует нам человеческие пороки не только для того, чтобы посмеяться над ними. Но и чтобы зритель заглянул внутрь себя и задумался: а нет ли в нем высокомерия, скупости, сладострастия, гнева, чревоугодия, зависти и лености души? Семи грехов, которые влекут за собой духовную смерть. Не случайно Н. Гоголь назвал поэму «Мертвые души» — те ли это души, которые выкупает Чичиков или это души людей, которые живут среди нас, но из-за пороков уже стали живыми мертвецами? Это - один из главных вопросов, которые поставил перед нами режиссер.

Не первый раз приезжает на «МОЛДФЕСТ. РАМПА. РУ» москвич Александр Вислов, театральный критик, редактор журнала «Вопросы театра». «На мой взгляд, за эти годы уровень фестиваля значительно вырос. И сейчас мы увидели несколько действительно выдающихся театральных работ. В частности, драму З. Попова «Кетебун» (в переводе «Лечу») Государственного театра эстрады (г. Якутск, Республика Саха (Якутия), триптих для одной актрисы Н. Мазур «Страсти Медеи, проделки Джакомины» Нового художественного театра из Челябинска. Они очень современны по языку, по существованию актера на сцене. В спектаклях ощущается и пульсирует связь с реальностью. И очень изобретательны по форме. По сути, в Кишиневе состоялась мировая премьера спектакля «Страсти Медеи, проделки Джакомины», а это означает высокий уровень доверия автора и российского театра к фестивалю. Феноменальное, буквально сногсшибательное впечатление произвел спектакль «Последнее письмо» по В. Гроссману Московского театра «Эрмитаж». При том, что он уже 12 лет идет в Москве, я смог увидеть его только в Кишиневе».

Критик также отметил трагедию Е. Попова «NACH HAUSE» («Домой») Государственного учреждения «Полесский драматический театр» города Пинск, Беларусь и Театр одесского разлива «Ланжеронъ» из Харькова с лирической комедией А. Крыма «Ролевые игры, или квартет на двоих». Комедия вроде бы неприхотлива, но на глазах зрителей произошел удивительный поворот, и она вдруг обернулась глубоким, серьезным, страстным драматическим высказыванием.

Современность театра заключается в том, что он откликается на все вызовы сегодняшнего дня, остро их переживает. И именно театр, по мнению Александра Вислова, главный инструмент, которому под силу противостоять тьме, которая все больше накрывает людей. «Театр в последние годы значительно изменился. Цифровая эпоха трансформировала внутренний мир человека, люди стали другими. Конечно, можно и сегодня продолжать заниматься прекрасным вдохновенным жизнеподражанием. Но куда больше шансов пробиться к сердцу и разуму человека у спектаклей, которые делают это с осмыслением всех изменений, происходящих с нами. Сегодня главный конфликт происходит не между персонажами на сцене, а между зрительным залом и актерами».

«Очень интересно наблюдать за тем, как всюду проникает эстетика современного театра, как его ни пытаются ругать, - отмечает Аурелия Георгиева, актриса, сценарист, драматург, театральный критик (Мюнхен, Германия). - На фестивале были две работы, которые созданы в эстетике 1980-х годов, и они настолько чудовищно «вываливались», что это заметили все. Люди стали очень сложными, и уже не боятся себе в этом признаться. Мы начали об этом задумываться, присматриваться к себе. И театральный язык сейчас совершенно иной. Правда, многие театральные деятели, работая в стилистике постдраматического театра, почему-то его отвергают».

Аурелия Георгиева дала мастер-класс на тему научной работы немецкого театроведа Эрики Фишер-Лихте «Эстетика перформативности». В ней исследователь определяет критерии перформанса, традиционного театрального представления, отличия между ними и т. д. «До сих пор существуют понятия чистого перформанса и чистого театра, но есть и перформативный театр. С точки зрения немецкого ученого, перформансом является даже самобичевание монахинь в монастырях средневековья. Ведь оно происходило публично - самый настоящий перформанс, который был подготовлен, происходил в заданных рамках, но никто не знал, чем дело может закончиться. Массовый характер явление приобрело с конца 1960-х-начале 1970-х годов, с появления перформансов Марины Абрамович. Ее даже прозвали «бабушкой искусства перформанса».

Абрамович открыла новое понятие идентичности, делая наблюдателей участниками событий и сосредотачиваясь на «противостоянии боли, крови и физических пределах тела». У нее очень жесткий перформанс. Например, «Ритм 0». Художница разложила на столе 72 предмета: шипы от роз, булавки, иголки, подушечки, лоскутки и т. д. В том числе и заряженный пистолет. Публика могла делать что угодно с самой Абрамович, используя все эти предметы.

«Как правило, такие люди-новаторы значительно опережают время. И это очень раздражает сытый истеблишмент. Но невозможно сделать вид, что ничего не происходит. Сверхзадача перформанса — социализация собственной эмоциональности у зрителя», - заключает Аурелия Георгиева.

Татьяна МИГУЛИНА