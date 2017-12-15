«Avocado» для ресторанного сегмента

В кишиневском ресторанном бизнесе был реализован любопытный проект — кафе здорового питания «Avocado». Формат для нашего рынка дорогой и сложный, а потому в классическом виде его еще никому не удавалось адаптировать. В этом смысле «Avocado» - не простой дебют: заведению предстоит развиваться в свободной нише, где всегда был спрос, но не было внятного предложения.

Объект был построен в районе Буюкань и стал частью единого комплекса «Flacara». Заведение, прежде всего, нацелено на клиентов спортивно-оздоровительного клуба «Fitnes Doza», став его родственной структурой. Однако оно открыто для посещения всех, кто интересуется правильным питанием и следит за своим здоровьем. Реализация этой идеи потребовала порядка 3,5 млн леев вложений. Инвестором стал известный бизнесмен Андрей Коман, владелец молдавско-немецкого СП «Grisan Hamb».

По словам г-на Комана, сроки окупаемости капиталовложений — не менее 10 лет. «За это время «Avocado» может перерасти в полноценную сеть. Сейчас рассматривается возможность открыть кафе здорового питания при каждом клубе сети «Fitnes Doza» (она также принадлежит нашей компании), которая обслуживает свыше 4 тыс. человек. С точки зрения бизнеса, сегмент ресторанов здорового питания довольно сложен: все упирается в добросовестность поставщика и правила хорошей гастрономии. Сейчас сложно найти «честную кухню», мало кто застрахован от наличия пищевых добавок, усилителей вкуса, рафинированных продуктов. Нам удалось этого избежать, поскольку компания давно работает в ресторанном сегменте, к тому же сама является крупным поставщиком рыбы и рыбопродуктов. Так, к примеру, в новое заведение мы будем поставлять только экологически чистую рыбу из Норвегии. Помимо этого, были заключены контракты с несколькими надежными фермерскими хозяйствами республики».

Формат «Avocado» потребовал специфического оборудования: в этом заведении исключены жареные блюда, а также приготовленные на гриле или во фритюре. Поэтому в технологическом процессе используются пароконвектоматы, шоковое охлаждение и вакуумирование. Меню разрабатывал профессиональный диетолог, который совместно с шеф-поваром создали сбалансированный ассортимент с рассчитанной калорийностью каждого блюда. Здесь не подают ничего жирного и пикантного, в технологии исключены промышленные кетчупы и любые майонезы. В меню включены первые блюда, рыбные, мясные изделия, гарниры, выпечка, салаты, десертная линейка. Ассортимент обновляется ежедневно, что избавляет постоянных клиентов от однообразия. Система обслуживания - «free-flow», с раздаточной линией и обзором предлагаемой продукции. Средний чек варьирует в пределах 50 леев.

Управляющий центра «Fitnes Doza-Flacara» Олег Чупрун отметил, что такие заведения ломают стереотипы. «Здоровое питание — это не диета, не вегетарианский уклон в меню и не блюда для сторонников движения «зеленых». Сегодня термины «био», «эко», «органик», «макробиотика» зачастую используются некорректно. В случае с «Avocado» речь идет о полноценном правильном питании, причем для всей семьи, для людей любого возраста. В фитнес-индустрии, к примеру, оно обеспечивает 70% успеха, поскольку помогает комплексно питаться. А у 60% фитнесистов нет результатов из-за отсутствия пищевой культуры. Людей необходимо образовывать, объяснять, почему голодать вредно, а монодиеты дают краткосрочный эффект».

Г-н Чупрун подчеркнул, что в Молдове нет действующих государственных программ по оздоровлению населения, как это наблюдается в США и Европе. В Евросоюзе практика государственного вмешательства в сферу общественного питания существует с конца 90-х годов. В Италии, к примеру, есть программа по сертификации качества еды в местных заведениях (т. н. «Голубой сертификат»), на которую ориентируется потребитель. В США государственная программа с 1960-х годов сочетается с фитнес-индустрией. В Молдове фитнесом занимаются 3% населения, из которых 95% - кишиневцы. Учитывая миграцию, рынок увеличивается меньше чем на полпроцента в год, в основном, за счет экстенсивного роста столичных объектов. Крупных клубов — порядка 36 и в каждом из них общепит — это слабое место.

Именно поэтому на «Avocado», как на новый формат в общепите, делают большую ставку: здоровое питание перестает быть дорогим удовольствием.