Питание не по расписанию

О входе в сегмент питания по талонам объявили две международные компании — французские «Up» и «Edenred». Обе открыли в Молдове свои представительства и начали переговоры с потенциальными партнерами. Однако к зиме процесс затих: транснациональные операторы столкнулись с неожиданным законодательным барьером.

Произошел парадокс. Закон о талонах на питание предусматривает деятельность по обороту таких талонов «на основании лицензий, выдаваемых в соответствии с законом о регулировании предпринимательской деятельности путем лицензирования». Однако в ноябре, в рамках оптимизации разрешительной системы, он был аннулирован. В новый закон - о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешений — бизнес по талонам не включили. Т. е. он оказался вне правового поля.

Директор по продажам компании «Edenred» Даниела Стоян-Ганчу отметила, что сегодня в республике нет установленных критериев для запуска «талонного» бизнеса иностранных инвесторов. В отсутствии таких норм компании не могут начать свою деятельность и вести переговоры. В нынешнем году система вряд ли будет запущена, несмотря на то, что операторы к ней готовы.

«Edenred» - солидный оператор. Это мировой гигант в системе талонного питания, ранее известный как «Accor Services». «Accor» - пионер талонного питания, именно он создал эту систему во Франции в 1962 году. В 2010 году одно из подразделений компании, получив независимость, продолжило работу под именем «Edenred». Сегодня компания считается мировым лидером по разработке и применению решений для стимулирования сотрудников, действующей в 42 странах. В ее базе данных - 43 млн пользователей, 750 тыс. предприятий и организаций и 1,4 млн торговых партнеров. В Молдову «Edenred» зашла через румынское подразделение.

Что касается ее прямого конкурента — компании «Up», в Молдове она больше известна под первоначальным названием - «Chaque Dejeuner». И «Accor Services», и «Chaque Dejeuner» пытались продвинуть закон о питании по талонам в Молдове еще с 2006 года. Впервые о нем заговорили в ходе круглого стола, организованного в институте труда конфедерацией профсоюзов. Тогда французы и представили новую систему питания для трудящихся, но безрезультатно. После смены власти в 2009 году эмитент сервис-чеков «Chaque Dejeuner» решил вновь попытать удачу. Проект неожиданно заинтересовал бывшего лидера демократической партии Мариана Лупу, который пообещал компании свою поддержку. После этого о системе талонного питания заговорили совершенно по-другому.

Однако политический кризис затормозил «французский проект» вплоть до нынешнего года. В ходе разработки законопроекта о питании по талонам, на рынке «засветились» оба игрока, но уже под новыми брендами. «Chaque Dejeuner» появился как международный гигант «Up» с годовым оборотом в 445 млн евро. Сегодня он занимает третье место в мировом рейтинге талонного питания, располагая 24,5 млн бенефициарами по всему миру. Компания присутствует в 19 странах, где предлагает продукты и услуги, приближенные к местной конъюнктуре.

Об интересах этих двух игроков ведутся оживленные споры. Есть мнения, что на долю французских операторов только на первом этапе придется минимум 250-300 млн леев в год. Всего же система способна обеспечить до 1 млрд леев. В компаниях пока не комментируют свои прогнозы. Оно и понятно: «не комильфо» бежать впереди остановившегося паровоза.

Материалы подготовила

Ирина МАЦЕНКО