Один миллион — в агропансион!

Почти 1 млн леев было направлено на благоустройство известного агротуристического гостевого дома «Hanul lui Hanganu».

Это уже седьмой гостевой объект, который открылся после ремонта, проведенного в рамках программы «Hospitality + Moldova», которую внедряет Проект конкурентоспособности USAID при поддержке правительства Швеции.

В частности, USAID предоставило 400 тыс. леев на ремонт поместья, еще 500 тыс. леев вложили его владельцы. Усадьба семьи Хангану находится в селе Лалова, Резинского района, в 100 км к северу от Кишинева.

В настоящее время в Молдове только 10 из 26 агротуристических пансионатов готовы обслужить туристов по европейским стандартам. До 2020 года в рамках программы «Hospitality + Moldova» агротуристические гостевые дома будут получать финансовую поддержку для модернизации и обновления, разработки дизайна и переоснащении объектов по приему туристов.