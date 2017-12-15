Хлебный бизнес: 50 оттенков белого

Как-то в разговоре с региональным производителем хлеба была затронута тема «быстрой выпечки». По словам моего собеседника, ускоренную технологию и использование премиксов используют 95% молдавских хлебопеков. При изучении хлебных стеллажей неожиданно выяснилось: различные добавки и готовые смеси для выпекания сегодня используют даже уважаемые бренды, не говоря о пекарнях супермаркетов.

По данным Национальной ассоциации хлебопеков и мукомолов, молдавский рынок свежих хлебобулочных изделий оценивается в 1,4 млрд леев. Ежегодное потребление варьирует в пределах 110 кг на душу населения, сокращаясь на 1,3-1,5% в год. Бизнес считается низкорентабельным: хлеб — товар социальный. Потери от логистики может покрыть мелкоштучная выпечка (булочки, пряники, печенье, бублики), где наценка не регулируется государством. Однако нишу «мелкоштучки» прочно оттеснил украинский импорт, который оценивается в $17 млн (данные за 2016 год). Именно поэтому отрасль слабо развивается: большинство пекарен производят один и тот же вид хлеба и конкурируют только ценой.

Основная часть отечественных пекарей работают в низкоценовом сегменте с наценкой до 10%. Французский багет — это уже высокорентабельный товар, который могут позволить себе выпекать, в основном, продовольственные сети (там цена 1 кг хлеба доходит до 30 леев). В Молдове 1 кг обычного хлеба варьирует в пределах 7-8 леев. Тогда как в Румынии — 1 евро, в Чехии — 1,2 евро, в Германии, где работают 13,5 тыс. небольших пекарен — 1,5 евро. С таким ценообразованием европейское хлебопечение может качественно расти, и именно оно сегодня создает хлебные тренды.

К примеру, в производственном «портфеле» Центрального объединения пекарей Германии насчитывается более 500 сортов хлеба и 1,2 тыс. наименований мелкой выпечки. На Западе вообще не развито индустриальное хлебопечение: там потребляется не коммерческий, а «домашний» хлеб. Основной канал продаж — традиционная семейная пекарня, на которую приходится половина хлебных покупок. В классических супермаркетах продается всего 5-6% хлебобулочных изделий. Западные пекари уходят от быстрых технологий, позволяющих тесту «вызревать» за 1,5 часа, хотя для бизнеса они идеальны: «быстрый хлеб» - это быстрые деньги.

Традиционная выпечка хлеба включает приготовление опары, замешивание на ее основе теста, его брожение, обминку, отлежку и выпекание. Вся процедура занимает 5-6 часов, поэтому за сутки пекарня может выпустить всего 3-4 партии. Две трети молдавских производителей и большинство сетей супермаркетов используют урезанный вариант, когда выпечка хлеба производится с помощью специальных синтетических добавок, сокращающих процесс вызревания теста до 1,5-2 часов. Тем самым производительность увеличивается в разы. В итоге тесто «дозревает» в желудках потребителей, вызывая процессы брожения, которые ухудшают пищеварение.

Качество выпечки зависит и от сырья. До 1990 года все зерно по качеству делилось на продовольственное (1-3-й класс) и фуражное (4-й класс), которое шло на корм скоту. В 1980-1988 гг. почти 80% пшеницы было 3-го класса, с содержанием клейковины не более 23%. Зачастую его улучшали зерном 1-2-го класса. В конце советской эпохи зерновые разделили на пять классов, разрешив использовать для производства хлеба сырье 4-го класса (18% клейковины). Для сравнения: на известной французской бирже MATIF, где торгуют пшеницей для выпекания высококачественного хлеба, зерна с клейковиной ниже 28% (наш 2-й класс) не бывает.

По словам производителей, сегодня в республике используется сырье только 1 и 2 класса. Большинство крупных предприятий предпочитают импортную муку, преимущественно — украинскую. Она дешевле и считается качественнее местной. Цельнозерновой хлеб из пророщенного зерна пшеницы безмучным способом пока выпускает только «F.P.C. Tiraston» (ТМ «Panini»). Лидером по производству ржаных и ржано-пшеничных сортов хлеба остается «Franzeluta», поставляющая 15 видов такой продукции (наиболее известные - «Borodinshii», «De Riga», «Nistru», «Ciobanas», «Columna», «Fără drojdii cu hamei», «Nucusor», «Fitness mix», «Сu hrisca»). Т. н. артизанальный хлеб грубого помола на основе натуральных дрожжей и без таковых выпекают всего несколько мелких региональных пекарен: «Painea lui Ştefan», «Ribca’s Bakery», «Morarita Iscusita».

Хлебная отрасль регулируется требованиями «Хлебобулочные и макаронные изделия», утвержденных правительством в 2007 году на основании Технического регламента. Они устанавливают минимальные нормы по качеству и пищевой безопасности, которые необходимо соблюдать при производстве и реализации хлебобулочных и макаронных изделий как отечественного, так и импортного производства. Этот же документ допускает наличие в хлебе пищевых добавок и примесей.

По словам Родики Елади, эксперта Фонда Восточная Европа (EEF), сегодня сложно установить реальное качество молдавского хлеба. В действующих лабораториях проводят простейшую экспертизу по физико-химическим показателям. Т. е. всего лишь выявляют уровень влажности, кислотности и пористости. В сдобных изделиях дополнительно определяется содержание жира и сахара, не более того. Ни одна из сертифицированных лабораторий не располагает оборудованием по проверке концентрации пищевых добавок в хлебе и хлебобулочных изделиях. Также не проводится никаких тестов на определение различных примесей (против той же картофельной болезни Bacillus mesentericus), разрыхлителей, антиоксидантов, стабилизаторов, отбеливателей, усилителей вкуса, позволяющих увеличивать сроки годности продукта.

Эксперт EEF отмечает: качество хлеба потребитель может определить визуально. Так, поверхность хлеба должна быть гладкой, блестящей, без крупных трещин, подрывов и загрязнений. В противном случае при процессе выпечки были нарушены технологические и санитарные нормы. Окраска хлебных корок должна быть равномерной, не бледной и не подгоревшей. Наличие красноватого оттенка у ржаного хлеба может говорить о присутствии в нем карамели: такая выпечка должна быть серо-коричневой. Иногда пекари прибегают к такой уловке, как недопекание. Эта выпечка получается на 15% тяжелее той, которая прошла полный процесс термообработки. Если надавить на хлеб пальцем, то пропеченный хлеб быстро восстановит форму, а у недопеченного на месте нажатия останется вмятина. Состояние мякиша - важный показатель качества. Хороший хлеб имеет равномерную мелкую тонкостенную пористость, без пустот и признаков закала (неразрыхленных участков). Но он не должен быть слишком пышным, иначе это говорит о том, что, помимо улучшителей, в него добавляли консерванты. Именно они позволяют выпечке не плесневеть, сохраняя первоначальный вид неделями.

В Агентстве по защите прав потребителей отмечают, что сроки годности хлеба зависят от его типа и упаковки и составляют 24, 36, 72 или 168 часов с момента производства. Заводской хлеб, как правило, хранится 24-36 часов. Теплый хлеб в торговле запрещено хранить в пластиковых пакетах, а исключительно на эмалевых или деревянных подставках.

Специалисты сходятся во мнении: здоровый продукт — это натуральный вызревший хлеб. Белая пышная выпечка сегодня уступает место той, что из цельнозерновой муки (ржаной, овсяной, пшеничной 1-2 сорта, гречишной). Хлеб перестает быть просто продуктом насыщения: это уже философия здорового образа жизни, к которой производителям придется приспособиться.