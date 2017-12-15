«Дорогие» хлебные добавки

В 2009 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила «Рекомендации по обогащению пшеничной и кукурузной муки», где речь идет о добавлении в муку фолиевой кислоты и железа. Впервые эта практика появилась в 1943 году в США, а с 1949 года применяется в Великобритании и Канаде. В 1996 году программа была внедрена еще в 14 странах. Сегодня обогащение пшеничной муки на государственном уровне ведется в 83 странах мира.

В СНГ закон об обогащении муки был принят в Узбекистане (в 2005 г.), Туркменистане (2006 г.), Казахстане и Кыргызстане (2009 г.), а также в Молдове (2012 г.).

В 2010–2015 гг. UNICEF предоставила молдавскому правительству в качестве технической помощи около $1 млн. Средства предназначались для реализации Национальной программы снижения заболеваний, вызванных дефицитом железа и фолиевой кислоты, рассчитанной до 2017 года. Программа предусматривает 30-процентное сокращение случаев железодефицитной анемии среди беременных женщин и детей до 5 лет, и на 20% – среди остальных категорий населения. Было установлено, что из-за нарушенной познавательной способности и низкой производительности труда, вызванных анемиями, упущенный объем прибыли составляет 0,9 % от ВВП страны.

Программа обогащения должна была внедряться поэтапно с 2013 года, начиная с трех крупнейших мукомольных предприятиях Молдовы. Тогда же в списке компаний, которые согласились обогащать муку, оказались «Uzun Alexei», «Brodetchi», «Ricomario», «Cereale-Cupcini», «Inap-M», «Macinatorul», «Franzeluta». К 2014 году все дошкольные, школьные и медицинские учреждения должны были использовать только хлебобулочные изделия, обогащенные новыми элементами.

Однако программа дала сбой: большинство предприятий отказались от взятых обязательств из-за дополнительных расходов на закупку примесей. Из всех участников проекта сегодня обогащенный хлеб выпускает преимущественно «Franzeluta».