По стандарту GlobalG.A.P.

Восемь молдавских сельхозпроизводителей стали обладателями сертификатов GlobalG.A.P., что фактически означает получение «пропуска» в крупнейшие торговые сети Европы.

Директор SGS Moldova Сержиу Кроитору вручил 13 декабря сертификаты GlobalG.A.P. руководителям: предпринимательского кооператива Struguri Chihlimbarii CI, двух крестьянских хозяйств - Mihai Eftodii GT и Scutaru Victor GT, пяти обществ с ограниченной ответственностью - Farm Prod SRL, Lobi Logistic SRL, MC-Cominvest SRL, Mihaivan SRL, Darurile Basarabiei SRL. По этому случаю Проект «Развитое сельское хозяйство в Молдове» (АРМ), финансируемый USAID, провел презентацию требований стандарта GlobalGAP и возможностей, которые предоставляет соответствующий сертификат фермерам.

В ходе презентации представитель USAID Moldova Дан Томпсон поздравил молдавских сельхозпроизводителей с тем, что они приобщились к надежной системе мониторинга качества и, по сути, получили гарантированный доступ к многочисленным, в том числе - высокодоходным рынкам сбыта агропродовольственной продукции. Стандарт применяется в 124 странах мира. Проект АРМ/ USAID оказывал консалтинговое содействие сельхозпроизводителям, проходящим сертификацию по GLOBALG.A.P.

Комментируя важность сертификации по этой системе, совладелец Farm Prod SRL и председатель Ассоциации производителей и экспортеров «Moldova Fruct» Виталие Горинчой отметил, что сертификат GLOBALG.A.P. – это, фактически, «пропуск» в сети супермаркетов Евросоюза.

По словам директора сертифицирующей компании SGS Moldova Сержиу Кроитору, в настоящее время действительными сертификатами GLOBALG.A.P. в нашей стране обладают десять агрохозяйств, специализирующихся на производстве плодоовощной продукции и столового винограда, обрабатывающие в среднем по 50-60 га сельхозугодий. В зависимости от размера хозяйства, услуги сертификации сельхозпроизводства по этой системе обходятся в 1,5-2,0 тыс. евро.

Система GLOBALG.A.P. (до 2007 называлась EurepGAP) была разработана экспертными организациями по инициативе группы международных торговых компаний. Это система стандартов, направленных на обеспечение безопасности первичной сельхозпродукции. Сертификация в соответствии с GLOBALG.A.P. добровольна, однако наличие соответствующего сертификата является одним из важнейших условий включения сельхозпроизводителей в пул поставщиков товаров для ряда транснациональных сетей супермаркетов. Основное отличие GLOBALG.A.P. от большинства национальных стандартов заключается в том, что оценка безопасности универсальна и охватывает весь цикл сельхозпроизводства в агрохозяйстве – от анализа почвы плантаций и воды для их ирригации до поставки продукции на рынки сбыта, а не только оценку качества конечных продуктов. Система создана на основе требований стандартов GHP, GMP и HACCP.

Сертификат GLOBALG.A.P. действителен в течение одного года (производственного сезона). Затем сертифицированному предприятию необходимо пройти экспертный мониторинг и подтвердить сертификат GLOBALG.A.P.