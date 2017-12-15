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«Polski Cukier» - 15 лет на польском рынке сахарной промышленности

№ 46 (1212) 15 December 2017

В ноябре, в Польше, с большим размахом отпраздновали хрустальный юбилей государственной компании Krajowa Spółka Cukrowa S.A., лидера на польском рынке сахара. За 15 лет деятельности, компания стала самым крупным производителем сахара в этой европейской стране, а в 2011 году учредила молдавскую компанию с иностранным капиталом «Moldova-Zahăr» SRL и приобрела Купчинский сахарный завод.

 

Основным акционером Krajowa Spółka Cukrowa S.A, которому принадлежит торговая марка «Polski Cukier», является Польша, инвестиции которой в Молдове свидетельствуют о доверии польских властей к нашей стране и о поддержке Молдовы в рамках программы Восточного Партнёрства Европейского Союза. Будучи самым большим сахаропроизводителем в Польше, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. занимает восьмое место по величине в Европейском Союзе.

 

Отмечали юбилей в польском городе Торунь, где собрались представители руководства Krajowa Spółka Cukrowa S.A., учредители дочерних компаний, президент Национальной ассоциации сахаропроизводителей, сенаторы польского законодательного органа, министр сельского хозяйства и развития, послы, представители сахарной промышленности Польши и партнеры предприятия, а также те, кто стояли у истоков компании и на протяжении 15 лет содействовали её процветанию.

 

Дальнейшему развитию «Polski Cukier» будут способствовать инвестирование дивидендов финансового года 2015/16, которые, по словам министра сельского хозяйства Польши, было решено оставить в компании и использовать с целью процветания европейского рынка сахара, выдвигающего всё более высокие требования и стандарты с каждым годом. Выступавшие с речью на празднике, вспоминали успех 15-летней давности, когда на основании действующих сахарных заводов удалось зарегистрировать компанию Krajowa Spółka Cukrowa S.A, несмотря на всевозможные препятствия и трудности.  В 2003 года, в Krajowa Spółka Cukrowa S.A начался процесс глубокой реструктуризации, предполагавший снижение затрат, повышение рентабельности и концентрации производства на крупнейших предприятиях. С 30 сентября 2003 года Krajowa Spółka Cukrowa S.A действует как единый всепольский концерн, в котором работают около 1500 сотрудников. Гости праздника говорили и о сегодняшних вызовах сахарной отрасли Польши, призывая к мобилизации сил и более упорной работе для дальнейшего роста и расширения концерна. Сейчас  Krajowa Spółka Cukrowa S.A владеет семью сахарными заводами в Польше и одним в Молдове, являясь также стопроцентным акционером кондитерской компании, мукомольного комбината, компании по производству крахмала, а также консервного завода. Производственная мощность сахарных заводов предприятия составляет 900 000 тонн сахара в год, с возможностью расширения производства до одного миллиона тонн. Всего заводы концерна перерабатывают почти 5 000 000 тонн сахарной свёклы в год, которую выращивают примерно 17 тысяч фермеров на площади в около 80 тысяч гектар.  30 процентов производимого сахара экспортируется в страны Европы и Азии, Ближнего и Дальнего Востока, а также в страны СНГ. Для увеличения объёмов экспорта было решено построить агропромышленный порт в польском городе Гданск. Об этом сообщил президент компании Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Польский концерн постоянно инвестирует в развитие своих предприятий, в том числе в компанию  „Moldova-Zahar” SRL. Только в настоящем году на Купчинском сахарном заводе было инвестировано в модернизацию завода более 1,2 миллионов евро. 

 

На открытие новой упаковочной линии, Павел Пётровски, президент инвестирующей польской компании Krajowa Spolka Cukrowa S.A. отметил: «До сегодняшнего дня мы инвестировали в компанию „Moldova-Zahăr” SRL более 15 миллионов евро, чтобы сделать её одной из самых современных и эффективных, с хорошими условиями работы для своих сотрудников. И продолжаем делать это до сих пор. Наша цель – сделать из „Moldova-Zahăr” SRL очень профессиональную компанию”.

 

Необходимо отметить, что сахарная  промышленность играет существенную стратегическую роль в национальной экономике Молдовы, имея также сильное социальную составляющую. В этой отрасли работают тысячи молдавских граждан, а сахарные заводы способствуют созданию рабочих мест в сельских населённых пунктах. Сахарная промышленность, в свою очередь, поддерживает развитие других отраслей национальной экономики. Именно поэтому её развитие способствует процветанию Республики Молдова.

 

6930 Автор: Вадим КЕТРАРЬ
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