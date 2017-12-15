Эффекты фискального поста

Осенью ГНС осуществила серию проверок в сорока ресторанах и залах для торжественных церемоний Кишинева. Налоговики анализировали их деятельность, учитывая тип заведения (зал для церемоний, ресторан или кафе), площадь, количество мест, режим работы, доходы и налоговую нагрузку, а также количество работников и их среднюю заработную плату в 2016 году.

По результатам анализа были установлены десять налоговых постов в известных столичных заведениях, которые в последнее время декларировали убытки или небольшую прибыль. В течение сентября объем продаж на этих предприятиях вырос на 6,5 млн леев или на 40,49%.

Учитывая полученный результат, ГНС решила продлить мониторинг ресторанов и залов для торжеств, распространив его на всю территорию республики и увеличив количество контролируемых заведений. По информации ГНС, с 26 августа по 30 ноября текущего года проверки велись на 25 предприятиях общественного питания. Эффект от установки фискальных постов в денежном выражении составил 10,8 млн леев. Продажи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 42,08%. Соответственно, налоговые поступления выросли на 25% (1,5 млн леев), а зарплаты - на 18,61%. В течение ноября посредством установки 125 налоговых постов были проверены предприятия по производству алкогольной продукции, табачных изделий, импортеры цветов, торговцы строительными материалами и сельхозпродукцией.

«Рестораны и раньше были «на диете», а после проверок, которые проводились не только осенью, но целый год и по разным поводам, многие закрылись, - говорит председатель ассоциации ресторанов и развлекательных заведений MAR Анета Засавицки. – Только на улице Пушкина за один год закрылись четыре заведения. Давно известно, что большинство ресторанов с трудом «выходят в ноль». Так что эффективности в краткосрочной перспективе налоговики, может быть, и достигли, а в долгосрочной – нет. Бизнес труднее открыть и поддерживать, чем закрыть».

Для долгосрочной деятельности необходимо адаптировать налогообложение к реальности, например, как в Европе, снизить НДС на общепит или установить единую ставку налога на доход заведений, считает Засавицки. Плюс упростить бухгалтерию, потому что сейчас для приготовления, к примеру, одной котлеты требуется минимум 10 бухгалтерских документов.

В Налоговом кодексе прописано, что ГНС «создает налоговый пост для предупреждения и выявления случаев налоговых нарушений». Они могут быть стационарными, передвижными и электронными. Стационарный пост располагается в специально оборудованном месте. Передвижной, обеспеченный техническими и транспортными средствами, перемещается в радиусе контрольного сектора. Электронный представляет информационно-техническое средство передачи и хранения информации, которая может прямо или косвенно использоваться для определения налогового обязательства.

Стационарный или передвижной налоговый пост состоит, как минимум, из одного налогового служащего и, в зависимости от обстоятельств и порядка осуществления контроля, из сотрудников органов внутренних дел или других органов.

Согласно Положению о функционировании налоговых постов, «учреждение налогового поста предпринимается на базе анализа рисков в случаях, если на предприятии обнаружены признаки псевдодеятельности или сокрытия доходов». Если оно взаимодействует с предприятием, развивающим псевдодеятельность, или его ответственные лица ранее там работали, велика вероятность оформления фиктивных сделок. Или если предприятие документирует поставки на существенные суммы, не имея ресурсов для этого. А также регистрирует только юридический адрес, и все его сделки являются посредническими, с применением незначительной торговой надбавки или вообще без нее. Кроме того, если в компании часто меняется состав учредителей и руководителей, и они преклонного или юного возраста, их правоспособность ограничена, это тоже может породить подозрения в псевдодеятельности.

Когда же предприятие регистрирует низкую долю налогов по сравнению с показателями по отрасли, или значительную долю поставок, осуществленных за наличный расчет, вероятен риск сокрытия доходов. Он возможен и в случаях, если на предприятии выявлены серьезные нарушения правил применения ККМ. А также если сумма заработной платы его работников ниже, чем гарантированная минимальная зарплата или средняя зарплата для данного вида деятельности, а количество сотрудников в соотношении с оборотом позволяет предположить использование нелегальной рабочей силы и т.п.

Специалисты отмечают, что налоговый пост - дорогое удовольствие для государства. Налоговикам приходится работать на проходной предприятия в течение нескольких месяцев, чтобы отследить тенденцию. «В смысле технологическом это если не девятнадцатый век, то никак и не 21-й. Может быть, если речь идет о каком-то крупном предприятии, конвейере алкоголя, его установка оправдана, и налоговый инспектор должен находиться там постоянно. Действительно, есть сферы, в которых существует больше рисков, но в принципе налоговики сейчас могут определить нарушителя по косвенным показателям», - считает эксперт в налоговой области.

Обычно предприниматели недовольны установкой поста, хотя и признают, что продажи выросли. Пока продажи растут, налоговый пост стоит. Ликвидируется он только решением налогового органа. «Эффект от этого есть, но эффективность, оперативность самого предприятия может снизиться, - говорит Вера Бачу, директораудиторскойкомпании ATA Consult. - Например, если на предприятии установлен передвижной пост, то налоговый инспектор должен приехать, чтобы подтвердить сделку. Предприятие не может произвести отгрузку товара без его подписи, а это задерживает процессы. Кроме того, доступ к налоговым услугам в период работы поста предприятию лимитируют».

Эксперт считает, что налоговый пост все равно не покажет полную реальную картину деятельности компании. «Если предприятие заинтересовано в сокрытии доходов, оно найдет возможность делать это, - говорит она. - В строительстве эффекта от поста мало. Если речь идет о производстве или оптовых продажах, он также не очень эффективен. В этих видах бизнеса легко перевести потоки в другую компанию или временно их приостановить, пока работает фискальный пост. В медицинском центре, ресторане или магазине их так быстро не переведешь в другую компанию».