Автопарк опять «проехал мимо»

В очередной раз отменены результаты тендера по закупке муниципальным предприятием АП-2 новых автобусов. Таким образом, не состоится покупка за 31 млн леев автобусов марки BMC (турецкая автомобилестроительная корпорация), сборка которых осуществляется в Бухаресте компанией BMC Trucks.

Национальное агентство по разрешению споров (ANSC, Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor) приняло решение отменить результаты тендера по закупке новых автобусов.

Напомним, что после неоднократных безуспешных попыток этот тендер состоялся в ноябре 2017 года. В нем приняли участие три компании. Румынская BMC Trucks предложила 13 автобусов марки BMC, другой участник тендера из Румынии -«Carpat Belaz Service» - 15 белорусских автобусов МАЗ 203, а молдавский импортер «Eximotor» — 14 автобусов ЛиАЗ 5292-65 российского производства.

Основанием для решения Национального агентства по разрешению споров послужило рассмотрение жалобы от одного из участников конкурса — компании «Carpat Belaz Service». Она заявила, что победитель тендера, BMC Trucks, заранее был ознакомлен с конкурсной документацией, а предложенные транспортные средства не по всем своим параметрам соответствуют условиям эксплуатации в Кишиневе. И главная претензия к победителю в том, что он сознательно ввел в заблуждение конкурсную комиссию, указав нереальные сроки поставки и расход топлива, за что были начислены дополнительные баллы.

За последние три года это уже десятая попытка автопарка АП-2 провести международный тендер по закупке или аренде автобусов. Все тендеры завершились безрезультатно.

Напомним, что в 2017 году предыдущий тендер должен был состояться в сентябре. На закупку автобусов из муниципального бюджета выделялась сумма в 20 млн леев, однако результаты тендера отменили. Тогда одной из причин также стало заявление в ANSC, направленное участником тендера, молдавской компанией «Eximotor», представляющей интересы российского производителя автобусов ЛиАЗ.

Ранее, в конце 2016 года, городской автобусный парк АП-2 намеревался организовать международный тендер и за свои средства закупить в рассрочку около 30 автобусов б/у. Еще годом ранее, в августе 2015, руководство столичной примэрии объявило, что автобусный парк возьмет в аренду или лизинг до 100 автобусов большой вместимости.

То есть, автопарком АП-2 были испробованы самые различные варианты: аренда автобусов, лизинг, приобретение автобусов б/у, закупка новых автобусов. Но каждый раз результат тендера оказывался нулевым. И это уже превратилось в систему...