«Единое окно» при поддержке ЕС

Таможенная служба Республики Молдова получит поддержку европейских экспертов в процессе внедрения «единого окна» и новой компьютеризированной транзитной системы (НКТС), обязательств, предусмотренных в главе о зоне свободной торговли Соглашения об ассоциации с ЕС.

Помощь предоставляется в рамках твининг-проекта по поддержке модернизации Таможенной службы Республики Молдова в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации, который недавно был представлен в Кишиневе.

На мероприятии генеральный директор ТС Виталий Врабие подчеркнул важность ратификации Молдовой двух европейских конвенций – о процедуре общего транзита и об упрощении формальностей в торговле товарами. Участие в этих конвенциях создаст необходимые предпосылки для внедрения НКТС. «Автоматизация деятельности путем упрощения и дигитализации процедур таможенного оформления является одной из важнейших задач институционального развития Таможенной службы, с тем, чтобы мы могли быть учреждением, функционирующим в соответствии с европейскими нормами в области обеспечения экономической безопасности и содействия международной торговле», - заявил чиновник.

Государственный секретарь министерства финансов Вероника Врагалева добавила, что проект нацелен на достижение нескольких ключевых задач, среди которых приоритетом является мониторинг международного трафика. Кроме того, автоматизация обеспечит невмешательство человеческого фактора в таможенные процедуры.

«Сочетание политической воли, совместной приверженности, вовлеченного партнерства и команды, состоящей из литовских, итальянских и молдавских экспертов, являются жизненно важными компонентами для успешной реализации проекта. Вместе мы начали проект, вместе мы достигнем прогресса, и благодаря сотрудничеству мы добьемся успеха!», - заявил генеральный директор Таможенного департамента Литвы Арунас Адоменас.

НКТС является европейской системой управления и контроля, основанной на подаче электронной транзитной декларации и на электронном обмене данными между таможенными службами, участвующими в транзитной операции: офисом отправителя, офисом транзита и пунктом назначения. Преимущества НКТС: улучшение качества услуг, оказываемых предпринимателям, повышение безопасности данных, автоматизированное подтверждение транзитной операции, снижение издержек и задержек, вызванных товарной декларацией в бумажной форме, а также снижение частоты случаев мошенничества и коррупции путем онлайн-мониторинга транзитных операций и др.

«Единое окно» позволяет сторонам, участвующим в международной торговле и перевозке, предоставлять стандартизованную информацию в единую точку входа, чтобы соответствовать всем правилам импорта, экспорта и транзита. Эта функция позволит оптимизировать деятельность по мониторингу и контролю проводимых операций и обеспечить их большую прозрачность и предсказуемость.

Проект поддержки модернизации Таможенной службы Республики Молдова в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации с бюджетом в 1 млн евро, предоставленного Европейским Союзом, реализуется на протяжении двух лет в партнерстве с Таможенным департаментом Министерства финансов Литовской Республики и Агентством таможни и государственных монополий Италии.