Сбалансировать внешнюю политику

Президент Игорь Додон высказался за изменение Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной итогам года деятельности на посту главы государства.

Президент отметил, что в феврале в ходе визита в Брюссель сообщил в Европарламенте и Еврокомиссии о необходимости пересмотра некоторых положений Соглашения об ассоциации РМ с ЕС.

«В том, что касается Соглашения о зоне свободной торговли, Молдове более выгодна ассиметричная торговля с ЕС по целому ряду позиций - овощи, фрукты, консервы, алкогольная продукция. И эти положения должны быть пересмотрены», - сказал Додон.

Он подчеркнул, что «Молдове необходимо сбалансировать проводимую внешнюю политику».

«Я не против того, что правительство и правящая коалиция выступают за интеграцию в Евросоюз. Но не надо ругаться с Россией. Я выступаю за хорошие отношения с Россией и не против Европы. Внешнюю политику надо сбалансировать. Не надо нас ставить в ситуации «или-или». В нынешней региональной ситуации Молдова обречена иметь хорошие отношения и с Востоком, и с Западом», - подчеркнул президент.

Он привел в пример Армению, «которая сумела выстроить хорошие отношения и с Евросоюзом, и с Россией, экономически сотрудничает с РФ, но подписала политическое соглашение с ЕС».

«Это говорит о том, что сверхдержавы, влиятельные международные организации созрели для того, чтобы дать шанс малым странам сотрудничать со всеми, не разрывать их на части. Если мы не сможем наладить такие отношения на востоке и на западе, то мы не сможем решить приднестровскую проблему, не сможем укрепить государственность страны. Если эти проблемы не будут решены после парламентских выборов 2018 г., то Молдова окажется перед угрозой через 5-10 лет потерять свою государственность», - считает Додон.

Инфотаг