Налог на блог

Право с трудом поспевает за процессами в бизнесе. Если до недавних пор существовали пробелы в налоговом законодательстве в отношении лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью в правовой сфере, то с нынешнего года для них, а также лиц, занимающихся независимой деятельностью (таков теперь статус торговцев, которые раньше работали по патенту), прописаны новые правила в НК.

Тем не менее, некоторые области предпринимательской деятельности остаются слабо охваченными налогообложением не только в Молдове, но во всем мире. В первую очередь, имеются в виду розничные продажи товаров и услуг через Facebook или Instagram. Как правило, такие объявления распространяют физические лица, которые официально не зарегистрированы в качестве предпринимателей.

Другой большой непокрытый налогообложением сегмент – строительные работы, которые оказывают частники, как физическим лицам, так и юридическим. Когда мы нанимаем их для ремонта или обращаемся к мастерам - электрикам, сантехникам, то не спрашиваем, по какой организационно-правовой форме они оформлены.

Сюда же можно отнести и услуги по уходу за детьми. Хотя законодательство предусматривает для этой деятельности патент, мало кто спрашивает подобный документ у няни. Кроме того, могут быть и различные консультационные услуги, которые оказывают специалисты компаниям.

Как ввести их в правовое поле и облагать налогом, не тратя вместе с тем излишние усилия на администрирование, можно ли создать какие-то облегченные механизмы налогообложения для них? Эксперты не очень охотно делятся своим мнением на этот счет.

Частично доходы т.н. частников можно отследить по банковским карточкам, можно также осуществлять контрольные закупки на Facebook. Через интернет можно идентифицировать предоставление различных услуг репетиторов, преподавателей, астрологов, парикмахеров, мастеров по наращиванию волос, ресниц, массажистов. По закону, они также должны либо зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, либо приобретать патент, если их деятельность подпадает под его рамки. Тем более, что часть из продаваемых товаров или оказываемых ими услуг напрямую связана со здоровьем их клиентов, и при ошибках, допущенных такими мастерами, предъявить претензии зачастую оказывается некому.

Если электронная торговля через специализированные сайты отслеживается и облагается налогом, то деятельность блогеров практически пока остается вне правового поля, хотя они получают определенное вознаграждение как со стороны сервисов (к примеру, Youtube), так и напрямую от рекламодателей. Происходит ли это официально, с заключением контрактов, неизвестно. Нет пока и правовой регламентации этой деятельности, неясно, можно ли приравнивать ее к рекламным услугам. Она где-то посередине между рекламными агентствами и молодыми людьми, раздающими рекламные объявления на улице прохожим.

По молдавскому законодательству блогер может создать ИП, ООО или платить налог на доход, как физическое лицо. Другой вопрос, что они вряд ли знакомы с этими положениями, и здесь, как в случае с исполнителями, операторами, фотографами и т.д., налоговики должны проявить инициативу и разъяснить их. Для блогера важен имидж, поэтому он вряд ли станет злостно уклоняться от уплаты налогов. В России, например, сейчас обсуждаются вопросы уменьшения размера подоходного налога для них и возможности оплачивать его через мобильное приложение.

«В Молдове тоже есть определенный прогресс в этой области, но он коснулся пока только программистов, - отмечает Владимир Мельник, аудитор компании ATAConsult. - Очень часто они работают с зарубежной компанией и получают вознаграждение, которое не облагается налогом в Молдове. Учитывая, что с 2018 года предполагается запуск первого IT-парка, программистам, работающим по контрактам, будет гораздо проще оплачивать налоги и вести учет. Единый налог в размере 7% дохода от продажи их услуг заменит для них налог на доходы физических лиц, взносы в фонды ОМС и фонды соцстраха, подоходный налог предприятия. В таких условиях проще создать предприятие, чем объяснять налоговому органу источники своих доходов».

При этом эксперты предлагают разделять тех, для кого ведение блога или торговля через соцсети - это основная деятельность, и тех, кто занимается продажами по интернету непостоянно. «В этом плане можно дополнить положение, в котором дается определение предпринимательской деятельности, словосочетанием «на постоянной основе» и внести его в статью 5, пункт 16 НК», - продолжает Владимир Мельник.

В традиционных сферах также есть множество законодательных пробелов. Не отрегулировано налогообложение совместной деятельности предприятий в рамках простого товарищества. Например, когда в целях получения дохода предприятия передают друг другу активы. Это могут быть сделки между юридическими лицами или с участием физических лиц. Они учитываются при формировании себестоимости активов, поэтому важно знать, как они облагаются налогами. Какая из сторон имеет право на зачет НДС, а какая должна отражать обязательство по НДС при продаже совместного имущества. Или как делятся и облагаются налогами активы, которые производятся в процессе совместной деятельности. Эти сделки разнообразны, но единый принцип нужно вывести, так как предприятия сейчас на свой страх и риск оформляют их, и часто их мнение не совпадает с мнением налоговиков.

В сфере общественного питания до сих пор идут споры о том, как формировать себестоимость продукции, - по производственному или торговому методу. По мнению специалистов, подкрепленному мировой практикой, это не должен быть производственный метод, но налоговики настаивают на нем. Не до конца отрегулирована и туристическая деятельность. Многие бизнес-процессы в ней происходят без передачи права собственности. Например, когда турагентство передает турпакеты фирме, они имеют право получить только комиссионные. Подобный подход применяется и в отношении услуг по транспортировке, страхованию, когда право собственности не переходит турагентству или туроператору.

Существуют сделки, в которых не сразу можно определить конечную стоимость поставки. Здесь также нужна регламентация, так как Закон о бухгалтерском учете при заполнении бланков строгой отчетности требует указывать не только количественные показатели, но и суммовые. Подобные сделки часты в сельском хозяйстве. Когда пшеницу или горох отправляют на переработку, хозяйствующий субъект не может знать в точности, сколько очищенной продукции у него будет на выходе.

По некоторым видам сделок изначально не известны ни количественные, ни суммовые показатели. Например, в случае с так называемой смешанной продукцией, когда ее суммовые показатели зависят от степени переработки. Это характерно для переработки мяса или древесины. Когда эта продукция отгружается, первоначальную ее стоимость определить невозможно. Покупатель ее сортирует, и каждый новый вид продукции получает свою стоимость. Как это оформлять – неясно.

С другой стороны, замечают специалисты, существует опасность, что, в случае, если государство вмешается в эти сферы и решит их отрегулировать, то может сделать это необдуманно в желании получить больше средств. Может, стоит законодательно прописать основные механизмы и дать волю предприятиям самим определять принципы формирования стоимости, а налоговым контролерам учитывать мнение и подходы специалистов предприятия к тому или иному вопросу. Излишнее регулирование требует затрат на администрирование, а для государства важен баланс между этими усилиями и средствами, которые в результате оно получит.