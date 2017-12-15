Веризм в «Богеме» больше, чем веризм

В Национальном театре оперы и балета имени Марии Биешу 6 декабря с успехом прошла премьера оперы Дж. Пуччини «Богема» в постановке Родики Пичиряну - солистки театра, дебютировавшей в качестве режиссера.

«Богема» — одна из наиболее трогательных и проникновенных опер композитора. Получилась правдивая и пронзительная и история о жизни талантливых, но бедных молодых поэтов, художников, музыкантов, населяющих Латинский квартал в Париже. Место действия спектакля осталось прежним, а время перенесено почти на сто лет вперед — с 1830-х годов в начало XX века. Таким образом режиссер приблизила классическую оперу к современному молодому зрителю.

Солистка Родика Пичиряну, кроме основной работы, давно занимается подготовкой репертуарных спектаклей для зарубежных гастролей: их нужно приспосабливать к другим размерам сцены, соответственно, менять декорации и т. д. С этого и начались ее первые шаги в режиссуре. «Некоторые спектакли устарели, декорации потускнели. И мы должны привнести в них новые краски, - говорит режиссер. - Это необходимо для того, чтобы соответствовать уровню развития современного зрителя, который избалован компьютерными технологиями и эффектами в кино. Поэтому на сцене визуально тоже должно происходить что-то яркое, интригующее, привлекающее молодежь, далеко не всегда образованную в области культуры. А если мы делаем акцент только на вокале, то оперное искусство воспринимается неподготовленной аудиторией очень непросто».

Почему для первого опыта режиссер выбрала именно «Богему»? Театр неоднократно гастролировал с этим спектаклем, который наполовину был обновлен Родикой Пичиряну. Оставалось заменить декор, костюмы и т. д.

«Нынешние декорации стали более детальны, потому они воздействуют сильнее. Пошиты новые костюмы. Задник в 170 кв. м художниками расписан вручную, не прибегая к трафарету, таким образом атмосфера действия передается более реалистично и объемно. И актеры раскрепостились в игре. Атмосфера спектакля дышит молодостью, исполнена пылкостью, с которой герои бросают взгляды друг на друга. Еще одна особенность спектакля — он значительно омолодился. И мне, как режиссеру, нужно было направить энергию талантливых амбициозных артистов в правильное русло».

В главных партиях заняты: Мими – Гюльнара Райляну, Рудольф - Ион Тимофти, Мюзетта – Марианна Буликану, Марсель – Владислав Лысак (Украина).

Владислав Лысак сотрудничал с молдавским театром на гастролях в Испании, тоже в «Богеме»: Родика Пичиряну пела Мими, он — Марселя. «По приглашению режиссера я и приехал в Кишинев, мы вместе искали новые краски для моего образа, - рассказывает Владислав. - Считаю, что их нашли. Впервые пою на сцене молдавского театра. Наша «Донбасс-опера» из Донецка, несмотря ни на что, работает в полную силу. Недавно вернулись с гастролей по России с двумя спектаклями, которые произвели фурор. В репертуаре театра такие известные постановки, как «Летучий голландец», который стал лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко — высшей государственной награды страны в области культуры и искусства».

Дирижер спектакля, художественный руководитель театра Николай Дохотару отметил, что Родика Пичиряну замечательно справилась с задачей обновления спектакля, привнесла в него свои режиссерские решения. Спектакль получился интересным и легким для восприятия. «Опера популярна у молдавской публики, - считает худрук театра. - Отрадно то, что в Молдове молодежь больше ходит на оперу, нежели в западных странах».

«Богема» относится к высшим достижениям итальянского оперного веризма, - комментирует музыковед Елена Узун, пресс-секретарь театра. - Название этого стиля в итальянском искусстве происходит от слова vero — что означает правдивый. Для его последователей характерно изображение повседневного быта, психологических переживаний героев, внимание к деталям жизни городской и сельской бедноты. А этот спектакль еще более приближен к нашей реальности, так как костюмы, манера поведения героев очень похожи на современные».

Пресс-секретарь театра сообщила, что 29 и 30 декабря состоится заключительный концерт года «Ревелион», посвященный 60-летию основания театра оперы и балета. В течение двух часов любители прекрасного смогут насладиться концертной программой, сопровождаемой эффектным художественным оформлением. «Мы приглашаем всех поклонников оперно-балетного искусства провести праздничный вечер вместе с лучшими музыкантами Кишинева и нашими соотечественниками, прославившими Молдову за рубежом. В числе приглашенных солистов выступят Валентина Нафорница, Игорь Цуркану и Михаил Доготарь. За дирижерским пультом Андрий Юркевич», - отметила Елена Узун.