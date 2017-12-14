Перспективы развития севера страны

Региональный экономический форум, посвященный развитию северных районов страны, прошел 30 ноября в Единец. Он был организован MIEPO в партнерстве с Министерством экономики и инфраструктуры и Ассоциацией деловых людей Молдовы (АДЛМ).

Форум собрал около 400 участников: инвесторов, производителей и экспортеров, финансовые учреждения, ассоциации предпринимателей, а также представителей центральных и местных органов публичного управления (районных советов, примаров, представителей экономических подразделений). Среди участников были также Организация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM), Торгово-промышленная палата (ТПП), Агентство регионального развития севера страны (ADR Nord), Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA), Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) и др.

Присутствовавший на мероприятии министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык заявил, что устойчивое региональное развитие является одной из важнейших и наиболее актуальных целей правительства, чтобы добиться равномерного развития всех регионов страны, сокращения существующих экономических и социальных различий.

«Положение дел в Республике Молдова меняется. Правительство становится все ближе к предпринимателям. Мы оказываем вам поддержку на всех этапах предпринимательской деятельности, продолжаем процесс дебюрократизации, упрощения процедур, сокращения числа контролирующих органов. Мы хотим, чтобы результаты реформы ощутили на себе все предприниматели, и чтобы с 2018 года каждый хозяйствующий субъект знал, сколько раз к нему придут с проверками, с какой целью они будут проводиться и каковы будут их результаты. Тем самым мы хотим сделать бизнес более прозрачным и более конкурентоспособным как на внутреннем, так и на внешних рынках», - отметил министр.

На церемонии открытия форума генеральный директор MIEPO Виталий Захария отметил, что его организаторы задались целью распространить опыт проведения «Moldova Business Week» на регионы для оказания содействия местным предпринимателям в получении финансирования, привлечении инвестиций, повышении конкурентоспособности и налаживания торговых отношений на внешних рынках. Другая задача форума - создать условия для передачи пожеланий со стороны правительства местным властям о необходимости согласовывать свои действия с реализуемыми в сфере предпринимательства реформами и быть более внимательными к трудностям, с которыми сталкиваются предприниматели.

«Я рад, что мы сумели перенести площадку «Moldova Business Week» в северные районы страны и что сегодня все мы собрались в Единец. Нам нужно чаще встречаться друг с другом и действовать сообща, и тогда каждый из нас добьется успеха в своих начинаниях: власти – в проведении реформ, а предприниматели – в развитии бизнеса», - сказал в своей речи Виталий Захария.

Директор АДЛМ Александр Балтаг подробно рассказал о положении дел в сфере предпринимательства и об экономическом потенциале северного региона развития. Он сообщил, что в 2016 году в этом регионе действовало 4,956 предприятий, торговый оборот которых составлял 21,494 млн леев. В сельском хозяйстве заняты 49% рабочей силы региона, а 33% - в сфере услуг. Среднемесячная валовая заработная плата в регионе в 2015 году составила 3 871 лей (185 евро), что на 15% ниже среднего показателя по стране.

Константин Кожокару, примар города Единец, рассказал о роли городских властей в региональном экономическом развитии, о достигнутых успехах и о том, с какими трудностями пришлось столкнуться. На сегодняшний день город является крупным промышленным центром севера страны, полюсом конкурентоспособности региона развития «Nord», в котором действуют примерно 2 100 хозяйствующих субъектов. Большинство из них осуществляют свою деятельность в сфере торговли, гостиниц и ресторанов (26%), однако наиболее высокого уровня торгового оборота добились промышленные предприятия (25%).

«Примэрия города Единец максимально упростила все процедуры для хозяйствующих субъектов, и думаю, наш опыт должен стать примером для всех. Нужно сделать так, чтобы на получение необходимых документов у предпринимателя уходило не более 15 минут», - сказал примар.

Сергей Жэпэлэу, директор компании «TB Fruit», действующей в промышленном парке Единец, рассказал о том, как им удалось за короткий срок построить и запустить самую современную в стране фабрику по производству концентрированных соков.

«Наша компания сотрудничает с более чем 1 200 производителей по всей стране, а в сутки мы перерабатываем 1 800 тонн яблок. В настоящее время на предприятии работают 168 сотрудников, оклады которых – самые высокие в регионе. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Наше предприятие занимает ведущее место в отрасли по показателям производства. До недавнего времени мы экспортировали продукцию на рынок ЕС, а с 2018 года собираемся наладить экспорт концентрата сока и в США. Особое внимание мы уделяем энергоэффективности и применяем технологии, позволяющие использовать возобновляемые источники энергии. Так, в качестве источников энергии в процессе производства мы используем пеллеты, брикеты, скорлупу ореха, сухой яблочный жмых», - рассказал директор компании.

Участники форума смогли узнать о возможностях участия в программах финансирования из средств национального бюджета и внешних фондов, которые предназначены как для государственных органов, так и для предпринимателей, об инструментах для развития бизнеса, имеющихся в распоряжении местных властей (районных советов, примэрий, агентств регионального развития и проч.) и общенациональных структур (MIEPO, ODIMM, AIPA и др.).

В ходе форума особый интерес у предпринимателей вызвали вопросы относительно доступности физической инфраструктуры (путей сообщения, коммунальных услуг, бизнес-инубаторов и проч.), потенциала и доступности рабочей силы, развития центров обучения и подготовки рабочей силы (высших учебных заведений, колледжей, ремесленных школ, образцовых центров).

Под занавес форума участники смогли задать вопросы представителям Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Таможенной службы, Налоговой службы, AIPA, ANSA. Все поступившие вопросы и предложения будут изучены и направлены в правительство для рассмотрения.

Экономический форум, посвященный развитию северных районов страны, входит в число региональных мероприятий в сфере предпринимательства, которые организуются MIEPO в партнерстве с Министерством экономики и инфраструктуры и АДЛМ в период с ноября 2017 года по март 2018 года.