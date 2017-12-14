«Вино в зимнюю ночь»: на Вернисаже Вина почувствуешь каждый нюанс местных сортов

Готовься к самому грандиозному и незабываемому балу-маскараду этого года - «Вино в зимнюю ночь» на Вернисаже вина. Маска будет обязательным дресс-кодом для каждого гостя, желающего открыть тонкости молдавского вина в таинственной атмосфере загадки.

Известные приглашенные сомелье подчеркнут элегантность и утонченность мероприятия, целью которого является продвижение новой концепции качественного виноделия, а также сознательного, умеренного и ответственного потребления вина. 13-й выпуск «Вернисажа вина» состоится 15 декабря в 18.00 во Дворце Республики в г. Кишинэу. Мероприятие является частью зимней кампании «Вино Молдовы - искусство сочетаний», проводимой Национальным бюро винограда и вина (НБВВ) при поддержке стратегического партнера по развитию, проекта конкурентоспособности в Молдове, финансируемого USAID и правительством Швеции.

Дресс-код: маска и загадочность

На мероприятии ожидаются около 1300 гостей, все будут в маскарадных масках, чтобы стать главными героями этого зимнего праздника, вместе с приглашенными сказочными персонажами, жонглерами и аниматорами на ходулях. Атмосферу на костюмированном балу с множеством развлечений, создадут зажигательные мелодии группы Nicorasong и фольклорного ансамбля „Crenguță de Iederă”.

Доверьтесь своим чувствам

Надев маски, гостям будет предложено довериться своим чувствам. Впервые специальные бочки с ароматами дадут любителям вина возможность испытать беспрецедентный мультисенсорный опыт: узнать, как создается элегантный меланж из нот груш, ванили, абрикосов, черешни, сливочного масла, колы, клубники, лимона, табака и т. д., которые находятся во вкусе и аромате молдавского вина.

Чувственные вина

Посетители попробуют вина местных сортов из коллекции, представленной 40 винодельческими компаниями, объединенными под единым брендом страны «Вино Молдовы. Живая легенда». Винные дегустации пройдут под руководством «Лучшего сомелье Европы 2017 года» Раймондса Томсонса, члена Ассоциации сомелье Литвы. Почетный гость Вернисажа вина даст ценные советы, наряду с другими специалистами. Зимнее шоу Вина Молдовы также даст посетителям возможность насладиться специально подобранными наилучшими сочетаниями вин, произведенных из местных сортов винограда. Они будут разработаны международным экспертом Андреасом Ларссоном, одним из самых авторитетных сомелье мирового уровня, обладателем звания «Лучший сомелье мира 2007 года». Андреас Ларссон - специальный гость зимней кампании «Вино Молдовы - искусство сочетаний».

Наслаждаясь вином, не перестаем быть ответственными

Чтобы как можно ярче ощутить вкус и аромат каждого вина, гости мероприятия получат стакан из тритана (100% инертный, экологичный и пригодный для повторного использования) с логотипом „Wine of Moldova”, сопровождаемым специальным аксессуаром - держателем бокала, надеваемым на шею, брошюру с информацией о представленных винах и билет для участия в розыгрыше.

Призы за выдающиеся достижения

Посетители смогут проголосовать за понравившиеся вина, предложенные к дегустации, а производители будут награждены традиционными для зимнего мероприятия призами - „Vernisajul în Alb” (Вернисаж в белом) и „Vernisajul în Roșu” (Вернисаж в красном). За значительный вклад, развитие и продвижение винодельческой отрасли будет вручен приз „Cavalerul vinului” (Рыцарь вина).

Чтобы прожить наяву особенный опыт традиционного зимнего мероприятия, нужно купить билет по цене в 300 леев в интернете на iTicket.md или в кассах Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу в г. Кишинэу.

О Вернисаже вина

Вернисаж вина - это изысканное мероприятие, посвященное продвижению винной культуры и потребления качественного вина в Республике Молдова. Впервые он был организован в 2011 году и проходит традиционно два раза в год- весной и зимой, под эгидой бренда страны «Вино Молдовы. Живая легенда». Мероприятие направлено на стимулирование внутреннего рынка качественных вин, производимых в Молдове, повышение качества потребления качественного вина, а также обеспечение платформы для общения между виноделами и потребителями, с помощью которой запускаются новые продукты и тенденции потребления.

О Национальном бюро винограда и вина

НБВВ является экспертом № 1 в винодельческом секторе, который способствует регулированию и развитию отрасли, выступая в качестве платформы для совместной деятельности всех, кто участвует в повышении конкурентоспособности винодельческой продукции, валидации подлинности и ориентации на потребителя. Его основными целями является диверсификация рынков сбыта и продвижение молдавских вин через национальную программу и национальный винный бренд «Вино Молдовы. Живая легенда».