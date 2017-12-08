Цена на MAIB снова выросла

Случайно или нет, день проведения долгожданного внеочередного собрания акционеров КБ «Moldova Agroindbank» - 26 декабря, - совпал с датой окончания торгов по двум пакетам дополнительной эмиссии. Совпадение, однако, носит чисто символический характер и никак не связывает эти два события: собственно собрание и потенциальную сделку на фондовой бирже.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 4 декабря, однако в него могут быть внесены «оперативные изменения», но «не позже, чем за три дня до даты проведения собрания» (с официального сайта «Moldova Agroindbank»). Купить допэмиссию, напоминаем, можно будет, начиная с 12 декабря, так что отсутствующий пока инвестор вполне успеет поучаствовать в собрании. Если для него это будет действительно важно. Кроме того, неизвестно, какую позицию он займет по единственному пункту в повестке дня собрания — о выплате дивидендов по итогам работы банка в 2016 году.

Но повод для внесения «оперативных изменений» уже есть: во вторник на Фондовой бирже Молдовы заключена очередная сделка с акциями MAIB. Продался пакет, выложенный в открытых позициях на прошлой неделе — 65 акций банка по 1575 леев. Итак, очередной рост цены, теперь на 100 леев. Сценарий оборота этих ценных бумаг начинает обретать некоторую заданность: заявка на продажу в открытых позициях — вторничная сделка. Снова заявка — снова вторничная сделка. И вот вчера последовало продолжение сценария: в открытых позициях-таки появилась новая заявка на 64 акции. Но без изменения цены — 1575 леев. К окончанию торговой сессии (14-00) сделка по этому пакету не была заключена. Вероятно, покупатель ждет очередного вторника.

Некоторая повторяемость сюжета на рынке акций MAIB последних недель заставляет сомневаться в его чистом рыночном характере. Национальная комиссия относится к этим сделкам спокойно и не видит в них манипуляции. Однако, какая-то игра здесь действительно ведется, но очень локальная и вполне безобидная. Нерегулируемый рынок вяло реагирует на биржевые страсти, в конце ноября на внебирже была заключена одна, но относительно крупная сделка с 1335 акциями (0,13%) по средневзвешенной (за последние 12 месяцев) цене в 1070 леев за акцию. А последняя сделка зафиксирована в минувшую среду: 365 акций по 1076,1 лея за штуку.

Некоторые брокеры, скептически относящиеся к банковским активам после наложения на них всяческих ограничений, считают, что сегодня это и есть красная цена на акции MAIB. Согласиться с этим мешает заявка на покупку по 1200, висящая в открытых позициях ФБМ. Ей скоро исполнится месяц, и она все еще не удовлетворена.