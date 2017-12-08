Связь в кредит

Правительство возьмет кредит в 80 млн евро у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для реализации проекта по объединению электросетей Молдовы и Румынии. Кабинет министров одобрил в среду начало переговоров по подписанию такого соглашения.

Финансовые ресурсы будут использоваться для построения станции (Back to Back) в Вулканештах и ЛЭП в 400 кВ Вулканешты - Кишинев, а также на расширение трансформаторной подстанции на этом участке. Таким образом, будет обеспечено строительство и развитие необходимой инфраструктуры для постоянного соединения электросетей Молдовы и Румынии.

Общие затраты на реализацию проекта оцениваются в 270 млн евро.