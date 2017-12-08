В Молдове создан автомобильный кластер

Об этом было объявлено 7 декабря на общем собрании членов Патронатной Ассоциации перерабатывающей промышленности (APIP).«Мы надеемся, что создание кластера поможет вовлечь в процесс индустриализации малый бизнес Молдовы, будет способствовать созданию комплексной цепочки производства внутри страны с увеличением добавленной стоимости», - отметил вице-премьер, министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык.

Председатель APIP, главный администратор СЭЗ «Бэлць» Марин Чобану заявил, что в секторе молдавского автопрома уже работают 12 крупных предприятий. «Помимо них, кластер объединит малые и средние предприятия, стартапы, университеты, а также госструктуры с целью стимулирования развития отрасли и подготовки специалистов для нее. Мы уверены, что созданная научно-производственная цепочка даст эффект синергии, позволит за короткое время значительно повысить капитализацию отрасли в экономике Молдовы», - отметил Марин Чобану.

Рост конкурентоспособности промышленности Молдовы путем кластеризации

Сегодня Патронатная Ассоциация перерабатывающей промышленности объединяет порядка 30 компаний, среди которых 9 – из сектора автопрома. При этом они обеспечивают 14% рабочих мест в промышленности Молдовы. Ассоциация возьмет на себя управление кластером, координацию деятельности вошедших в него структур. Вместе с этим, на APIP ляжет и ответственность за достижение поставленных задач.

Из числа предприятий автопрома в кластер вошли все крупнейшие игроки – Draexlmaier Automotive, Gebauer&Griller, Sumitomo Electric Bordnetze, La Triveneta Cavi Development, Introscop, Lear Corporation, Electromanufacturing и др. Поддержали идею и другие члены APIP – СЭЗ «Бэлць» промпарки CAAN и Raut, предприятия «Молдагротехника», Grip Engineering, Aviatehnologie SA.

Научно-исследовательский потенциал кластера представляют Государственный универскитет «Алеку Руссо» из Бэлць, Технический университет Молдовы, Государственный университет «Богдан Петрическу Хаждеу» из Кахул, Институт экономических реформ и конкурентоспособности (Кишинев), а также нженерный колледж в Стрэшень. От государственных и общественных структур в кластеризацию вовлечены Агентство регионального развития «Север», ODIMM, ТПП Молдовы и Конгресс местных властей (CALM). Солидную консультационную, методическую и техническую поддержку создания кластера автомобильной промышленности в Молдове оказывает Агентство международного сотрудничества Германии GIZ.

Инициаторы кластеризации автопрома с особой признательностью отмечают и позитивную роль парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, а также непосредственно ее руководителей последнего времени Вячеслава Ионицэ и Штефана Крянгэ. Они внесли неоценимый вклад в совершенствование законодательства и создание необходимых условий для деятельности предприятий отрасли.

Каждая из четырех составляющих кластера получит от объединения усилий свою несомненную выгоду. Большие компании автопрома смогут передать часть заказов малым и средним предприятиям. «Каждый комплект электропроводки для автомобилей состоит почти из 300 различных элементов, - поясняет Марин Чобану. – Все они импортируются из разных стран, хотя многие можно производить на месте в Молдове. Вот мы и намерены вовлечь в этот процесс небольшие местне компании. Но для этого им необходимо соответствовать высоким требованиям заказчиков – поднять культуру производства, гарантировать стабильно высокое качество продукции, пройти сертификацию и т.д. В рамках кластера мы намерены помочь таким предприятиям малого и среднего бизнеса сначала подготовиться к работе на автопром, а затем обеспечить их заказами».

Обеспечить связь малого и среднего бизнеса с транснациональными корпорациями, работающими в Молдове, призваны помочь ТПП Молдовы, ODIMM и другие структуры. Через обучение, тренинги, профессиональное образование, консалтинг, сертификацию. Участие университетов и колледжей даст возможность совместить теоретические знания с практикой, готовить специалистов, необходимых экономике сегодняшнего дня и готовых работать на современных предприятиях.

Так будет выглядеть Центр инноваций и трансфера технологий в Бэлць.

Таким образом, большие компании за счет кластеризации смогут применять более гибкую организацию производства, оптимизировать логистику и затраты, размещая часть заказов на местных предприятиях. Малый и средний бизнес получит гарантированные заказы и сбыт продукции, что крайне важно для планирования и устойчивого развития бизнеса. Посредством заказов транснациональных корпораций на небольших предприятиях Молдовы мы сможем за счет замещения импорта выправить отрицательный баланс в торговле, который составляет $2-2,5 млрд, повысить индустриализацию страны и вовлечь в мировой процесс производства автомобилей множество малых и средних предприятий. А также заметно повысить привлекательность отрасли для прямых иностранных инвестиций. Учебные заведения повысят практическую и инновационную составляющие своей деятельности. А для экономики создание автомобильного кластера обещает перспективу долгосрочного и устойчивого роста одного из флагманов молдавской промышленности.

- Создание кластера происходит не «с нуля», мы давно готовились к этому шагу и многое уже сделали, - рассказывает Марин Чобану. – В университете в Бэлць по нашей инициативе совместно с Draexlmaier Automotive пять лет назад был открыт факультет инженерии и менеджмента в транспорте, который целенаправленно готовит специалистов для этого предприятия и для Gebauer&Griller. Все студенты имеют рабочие места на заводах этих компаний, обучение происходит по дуальной системе – теоретические курсы чередуются с работой на предприятии. Конкурс на факультет – порядка 20 человек на место. Молодые люди знают, что они будут обучаться там не просто для того, чтобы получить «корочку», а с гарантированным рабочим местом и достойной зарплатой.

При университете «Алеку Руссо» в Бэлць создается также Центр инноваций и трансфера технологий. Государство уже вложило в этот проект 12 млн леев через ADR «Nord» для ремонта и оснащения корпусов, закупки оборудования. Центром заинтересовалось Агентство США USAID, которое приняло решение выделить 6 млн леев на создание в рамках центра IT-парка наподобие TEKWILL при Техническом университете в Кишиневе. Менеджмент Центра инноваций и трансфера технологий также будет осуществлять APIP.

Другим центром совмещения науки и практики станет исследовательский центр при Техническом университете Молдовы, открытый 6 декабря. Как сообщил Марин Чобану, компания Draexlmaier взяла в аренду 300 кв. метров площадей для создания там опытно-экспериментальной площадки для студентов. Компания уже инвестировала в проект около 200 тыс. евро для подготовки помещений под центр. Предполагается набрать 50 лучших будущих специалистов, прикрепить к ним 7 координаторов от немецкого концерна, которые на постоянной основе будут заниматься решением конкретных задач по улучшению дизайна внутренней отделки автомобилей, поиском новых решений и технологических разработок. Все лучшие идеи и предложения будут переноситься на производство. Причем не только в Молдове, но и на всех предприятиях Draexlmaier по всему миру.

- Мы уже заканчиваем ремонт и оснащение необходимым оборудованием Колледжа инженерии в Стрэшень, который станет ключевым центром подготовки профессиональных кадров для автопрома на основе дуальной системы профообразования, - продолжает Марин Чобану. – В общей сложности в этот проект уже инвестировано порядка 1 млн евро, колледж оснащается самым современным оборудованием из Германии, интерактивными досками, компьютерами. Созданы все условия для проживания студентов на месте в общежитии, уже собрана солидная библиотека. Открытие колледжа станет наглядным примером эффективного сотрудничества государства, которое вложило в него солидные средства, и частного зарубежного бизнеса. А также APIP и наших германских партнеров, которые внесли значительный вклад в виде оборудования, научно-дидактических материалов и др. Есть намерения открыть факультет инженерии и в университете Кахул, где также есть субзона СЭЗ «Бэлць» и планы по размещения производств предприятиями автомобильной промышленности.

Создание отраслевого кластера в автопроме заинтересовало многих внешних партнеров Молдовы. В рамках проекта по внедрению соглашения об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле с ЕС (DCFTA) предполагается запустить специальную программу наподобие известной государственной программы PARE 1+1. Она предполагает покрытие 50% затрат малых и средних предприятий на закупку специального оборудования и сертификации производства для работы по заказам профильных транснациональных корпораций. «У нас много предприятий из сферы бывшего военно-промышленного комплекса, интересные стартапы, у которых есть потенциал, возможности и желание развиваться, но нет заказов, фронта работы, - говорит Марин Чобану. – Мы хотим их задействовать в рамках кластера. Для этого совместно с партнерами, госструктурами намерены провести глубокий анализ импорта для автопрома и определить, что из этого можем производить на месте, кто может этим заняться, что для этого необходимо. И целенаправленно развивать отрасль».

У молдавского автопрома, уверены участники кластера, большие перспективы. Она способна стать индикатором национальной экономики в плане тенденций на рынке труда, внедрения новых технологий и современного менеджмента, профессионального образования и инноваций, привлечения инвестиций и расширения экспортного потенциала. Есть все предпосылки для постепенного углубления степени переработки и наращивания добавленной стоимости, в чем создание кластера призвано сыграть ключевую роль.