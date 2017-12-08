Баррикады… от «российской пропаганды»

Еще вчера утром, казалось, что основными документами, которые обсудят депутаты в ходе заседания, станут проекты законов о бюджете государственного социального страхования и о фондах обязательного медицинского страхования на 2018 год.

С их принятием депутатам, как и в случае с госбюджетом, нужно поспешить, дабы в Новый год страна вступила с утвержденным Публичным национальным бюджетом. Но утром, до начала пленума, Постоянное бюро дополнило повестку дня вопросом, который существенно сместил акцент дальнейших дискуссий…

Заседание началось на час позже – в 11.00. Председательствовал на нем вице-спикер Владимир Витюк. Глава законодательного органа Андриан Канду и его другой заместитель Юрие Лянкэ сопровождают в Вашингтоне председателя Демпартии Владимира Плахотнюка, поехавшего туда в качестве лидера правящей коалиции.

Потратив на «разминку» и обмен любезностями минут тридцать, депутаты приступили к рассмотрению вопросов повестки с дополнительно внесенного в нее вопроса – проекта изменений в Кодекс телевидения и радио, направленного, по словам одного из авторов демократа Сергея Сырбу «на борьбу с внешней информационной пропагандой». Данный проект был разработан еще несколько месяцев назад. В ходе его публичного обсуждения эксперты заявили, что на самом деле он направлен на исключение из сетки вещания ретранслируемых на территории Молдовы российских каналов информационных блоков. После того, как ряд европейских чиновников негативно отозвались о данном намерении демократов, назвав его ограничивающим доступ граждан к информации и т.д., о проекте забыли. Правда, совсем ненадолго.

В соответствии с предложенными поправками, «информационная безопасность - это комплекс мер в целях обеспечения защиты лиц, общества и государства от возможных попыток дезинформирования и/или манипуляторного информирования извне и недопущения провокаций, носящих медийный характер, направленных против РМ». Просто запретить ретрансляцию российских программ на территории страны было бы «не совсем комильфо», и авторы нашли как бы приличное оформление своих пожеланий.

Предложенная формулировка дополнения к кодексу оговаривает, что в целях обеспечения информационной безопасности государства «разрешить вещательным организациям трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в государствах-членах ЕС, США, Канаде, а также в государствах, которые ратифицировали Европейскую конвенцию трансграничном телевидении». Естественно, РФ данную конвенцию не ратифицировала, а значит информационные материалы, произведенные ее телеканалами, теряют доступ на медийный рынок РМ.

Авторы проявили предусмотрительность и, дабы у кого-то даже мысли не возникло о нарушении данного запрета, установили и наказание. В первый раз непослушание обойдется в 40-70 тыс. леев, повторное – в 70-100 тыс., а напоследок рекомендован отзыв лицензии на вещание.

Около десяти минут депутат Сырбу, пытаясь убедить коллег в необходимости принятия предложенных поправок, очень эмоционально и красноречиво говорил об угрозе информационных материалов, которые «скармливают» молдавским гражданам российские журналисты, о манипулировании общественным мнением, о тиражируемой лжи, введении в заблуждение и даже о «культурном терроризме». А под конец выступления даже призвал Бога помочь парламенту принять проект и защитить страну от разрушительного информационного влияния с Востока.

Бурные дискуссии затянулись на два с половиной часа. Представители социалистов возмутились тем, что проект, несколько месяцев пролежавший на полке, после сообщений накануне о возбуждении Следственным комитетом РФ уголовного дела в отношении лидера ДПМ Владимира Плахотнюка и решения Басманного суда об его заочном аресте, оперативно достали и, более того, намерены принять сразу в двух чтениях.

Коммунист Олег Рейдман считает, что все происходящее в парламенте – информационное сопровождение визита делегации правящей коалиции в США. Он также считает, что суть предложенных поправок – своеобразная поддержка «низкопробных молдавских СМИ», ведь информационные материалы тех же BBC, CNN, российских телеканалов содержат определенный «диапазон мнений», а у наших продуктов «мнение одно».

Либералы, понятно, очень порадовалось перспективе установки фильтра информационного потока из России. Лилиан Карп напомнил, что с аналогичной инициативой ЛП выступила еще два года назад, но не нашла поддержки. Так что, заявил он, либералы поддержат проект. А то, понимаешь, наши граждане ведут детей в «детсады, отремонтированные на румынские деньги, по дорогам, реабилитированным из европейских фондов, и голосуют - знаете за кого».

Коммунисты после заявлений лидера фракции Инны Шупак о неконституционности проекта и попытке власти ограничить доступ граждан к информации, а также об игнорировании рекомендаций европейских чиновников о недопустимости установления ограничений такого характера, в знак протеста покинули зал. Социалист Влад Бэтрынча тоже раскритиковал инициативу и предупредил, что в случае голосования по проекту сразу в двух чтениях, фракция ПСРМ опротестует решение, так как парламентское большинство нарушает процесс рассмотрения и принятия документов. Но это не помешало проевропейцам поддержать поправки сразу в двух чтениях. Занавес почти опустили…

Уже когда верстался номер, депутаты приступили и к рассмотрению проекта бюджета государственного соцстрахования на 2018 г. Авторы предложили утвердить его по доходам и расходам в размере 19,3 млрд леев. Ожидается, что сумма поступлений в следующем году превысит показатели за текущий период почти на 1,8 млрд леев или на 10,3%. Их доля в ВВП оценивается в 12,1%.

В структуре поступлений общие ресурсы бюджета соцстрахования составят 65%, трансферты их госбюджета – 35%. Прогноз доходов по взносам социального страхования был составлен на основании следующих объективов: сохранение общего тарифа по данным взносам на уровне 29%, из которых 23% ляжет на работодателя, 6% - на работника; сохранение размера отчислений в размере 22% от фонда оплаты труда лиц, трудоустроенных на основании индивидуального договора в сельском хозяйстве, 6% из которых будут покрыты за счет субвенций из госбюджета.