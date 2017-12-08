Мясо «по-черному»

У торговцев мясом в Кишиневе полицией изъято наличными 7,8 млн леев, на которые не было документов об их происхождении.

Начальник управления полиции столицы Вячеслав Маноле сообщил в четверг на пресс-конференции, что предприниматели торговали «по-черному».

«Мясо ввозилось в страну из-за границы, в том числе и через Приднестровье, а также скупалось оптом внутри республики у производителей. С партий первичного сырья не платились таможенные сборы. В неприспособленных условиях из него производились колбасы с нарушением технологий», - сказал он.

По словам Маноле, только в ходе обысков в домах, офисах и автомобилях злоумышленников найдено 5 тонн мяса и 20 тонн готового продукта.

«Все это продавалось в сельской местности и на рынках Кишинева. Мошенники действовали не менее двух лет. На них удалось выйти оперативным путем. Пробы продуктов отправлены на химико-технологическую экспертизу для вынесения заключения об их содержимом», - рассказал он.

Под стражу взято три человека. Возбуждены уголовные дела по факту незаконной предпринимательской деятельности, а также неуплаты налогов в крупных размерах.