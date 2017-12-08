Совет по конкуренции уточняет...

В прошлом номере «ЛП» в статье «Поставщики и коммерсанты почти договорились», среди прочего, была затронута и проблема разработки отраслевого Кодекса, регулирующего отношения сетевиков и их поставщиков.

Эта публикация вызвала большой резонанс, в т. ч и среди чиновников. В частности, на нее отреагировало руководство Совета по конкуренции, которое считает, что коммерсанты неверно истолковали роль Совета в данном вопросе.

Напомним, что Патронатная ассоциация субъектов внутренней торговли «ProBiz» (в нее входят представители сетей «Supermarket Nr 1», «Fourchette», «Green Hills», «Linella», «Fidesco», «IMC Market») разработала внутренний профессиональный Кодекс, который был направлен для ознакомления в минэкономики и Совет по конкуренции. За его основу был взят европейский коммерческий Гид. В молдавском Кодексе были изложены все добросовестные и недобросовестные коммерческие практики, которые встречаются в цепи товарных поставок. Считается, что данное «джентльменское соглашение» может предотвратить неравенство в переговорах поставщиков и розницы и избежать злоупотреблений с обеих сторон.

По словам представителей «ProBiz», Совет по конкуренции инициативу одобрил, но предложил свой вариант Кодекса. Он не устроил многих операторов, поскольку больше походит на регламент, чем на Кодекс, где государство выступает в роли регулятора торговых процессов.

Председатель Совета по конкуренции Виорика Кэраре считает, что сетевики не вникли в суть дела. Возглавляемое ею ведомство никакого Кодекса не разрабатывало — нет у него таких полномочий.

«В течение года Совет ведет расследование, касающееся нарушений прав конкуренции в продовольственных сетях, - отметила г-жа Кэраре. - Подойдя к его завершающей стадии, мы понимаем, что для коммерсантов это расследование может закончиться огромными штрафами, которые в т. ч. могут повлиять на повышение розничных цен. С другой стороны, если бизнесмены признают нарушения и готовы их устранить, то нет причин материально их наказывать. Здесь нужно взвесить, что для защиты конкуренции важнее: либо мы штрафуем сетевиков и неизвестно, восстановят ли они конкурентную среду, либо ритейл берет на себя обязательства незамедлительно устранить недочеты без их дальнейшего повторения. В такой ситуации наиболее эффективный инструмент - европейский Кодекс добросовестных практик, который предприятие адаптирует в виде взятых на себя обязательств. Именно с этим предложением к нам обратились сетевики - разрешить им разработать подобный документ с тем, чтобы Совет время от времени осуществлял мониторинг его исполнения. Никто против этого не возражал».

Г-жа Кэраре уточнила, что впоследствии Совет получил семь вариантов Кодекса от семерых сетевиков: каждая компания представила свое видение самоконтроля.

«На пленуме Совета мы проанализировали все проекты коммерсантов и выбрали тот из них, который был ближе к устранению спорных ситуаций. В этом вопросе Совет руководствовался Положением об одобрении предложенных предприятиями обязательств, принятом в 2015 году. Т. е. Совет сам ничего для ритейла не разрабатывал. Выбранный вариант Кодекса был выставлен на нашем сайте, и все сетевики получили возможность внести свои корректировки по его улучшению. Сегодня у нас уже есть предложения от всех сетей, которые в дальнейшем будут обсуждаться, в т. ч. и коммерсантами».