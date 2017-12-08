Провинция выбирает мини-отель

Нынешний год для гостиничного бизнеса не стал переломным. Несмотря на то, что за девять месяцев коллективные структуры по размещению туристов приняли 269 тыс. туристов, из которых 106,6 тыс. - иностранцы (39,6% от общего количества) и 162,4 тыс. - граждане Молдовы (60,4%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года - рост продаж более чем на 10%.

Судя по данным официальной статистики, спрос оказался несбалансированным. В обороте доминировало экономное жилье: общежития для приезжих (+ 30%), а также недорогие отели и мотели (+ 15,6%). Резкий спад был отмечен разве что в агропансионах (- 7,4%) и санаториях (- 5%).

Между тем, на указанный период пришелся беспрецедентный рост организованного въездного туризма — почти на 27%. С января по сентябрь турагентства обслужили 13 тыс. иностранцев, из которых порядка 80% прибыли с целью отдыха и развлечений. Всего же за девять месяцев в Молдову въехали 3 млн иностранных граждан, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На первом месте оказались граждане Румынии (53,2%), на втором — Украины (28,1%), на третьем — России (8,7%). Однако большинство из них не стали постояльцами гостиничного сектора.

По словам директора Агентства по туризму Станислава Русу, такая тенденция наблюдается не первый год. Так, в 2016 году Молдову посетили более 3,4 млн иностранных туристов, что обеспечило въездному туризму рост на 20%. Из этого количества в гостиницах разместились только 120 тыс. человек или 3%. Вполне очевидно, что остальных постояльцев принял теневой бизнес. В результате, средняя загруженность кишиневских отелей составила 19,4%. Данная статистика весьма непрезентабельна для потенциальных инвесторов, особенно связанных с сетевыми отелями. В такой ситуации ставка делается на продвижение услуг действующих операторов, что отчасти может изменить рыночную расстановку сил.

Особых подвижек не произошло и к осени. В кишиневском отельном бизнесе сентябрь-октябрь — одни из самых результативных, когда заполняемость отелей достигает 70%. Однако по данным операторов, в 2017 году количество постояльцев особо не увеличилось, что привело к очередному снижению цен.

В нынешнем году не было и запуска капиталоемких объектов. Взамен оживилась периферия, где появились более десяти региональных гостиниц, занявших нишу мини-отелей. Так, «Consulado Hotel» (25 номеров) появился в Сынджерей, «Codreanu Hotel» (10 номеров) — в Кахуле, «Caral Hotel» (10 номеров) — в Комрате, «Gagauz Sofrasi» (10 номеров) — в Конгазе, «Corona Hotel» (10 номеров) — в Анений-Ной, «Diana. S Hotel» (10 номеров) — в Кэлэрашь, «Nistru Hotel» (10 номеров) — в Сорока, «Verbona Hotel» (5 номеров) — в Дрокии, «La maison Hotel» (25 номеров) — в Орхей. Последний располагает 4 звездами, у «Gagauz Sofrasi» - 3 звезды, остальным присудили не более 2 звезд.

Что касается столичных проектов, в течение года в Кишиневе появились два гостиничных объекта, которые тоже позиционируются в сегменте мини-отелей.

Первый из них — 3-звездочный «Park Lane» - расположен в историческом центре города. В отеле 16 номеров, средняя стоимость которых составляет 40 евро за сутки проживания, включая завтрак. Бизнес принадлежит предпринимателю Егору Охрименко, владельцу одной из строительных компаний. Помимо «Park Lane» бизнесмен владеет и апарт-отелем.

Второй объект - «Wine Hotel» - запустила компания «Promstroi-Grup». В этом четырехэтажном здании в секторе Рышкановка под отель был выделен последний этаж. По словам управляющей Виктории Постолаке, «Wine Hotel» располагает 9 номерами, средней стоимостью в 700 леев за сутки проживания. В качестве бонуса постояльцам ежедневно предлагают бокал молдавского вина (красного, белого или розе). В холле отеля действует винный лаунж-бар, где представлена продукция молдавских виноделов. Среди них — вина «Vinaria Purcari», «Fautor», «Cricova», «Mezalimpe», «Chateau Vartely» и др. Винная линейка пополняется каждый месяц, при этом ассортимент формирует сам отельер.