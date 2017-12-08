Газета
Online
| Регистрация
Font size: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Провинция выбирает мини-отель

№ 45 (1211) 08 December 2017

Нынешний год для гостиничного бизнеса не стал переломным. Несмотря на то, что за девять месяцев коллективные структуры по размещению туристов приняли 269 тыс. туристов, из которых 106,6 тыс. - иностранцы (39,6% от общего количества) и 162,4 тыс. - граждане Молдовы (60,4%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года - рост продаж более чем на 10%.

 

Судя по данным официальной статистики, спрос оказался несбалансированным. В обороте доминировало экономное жилье: общежития для приезжих (+ 30%), а также недорогие отели и мотели (+ 15,6%). Резкий спад был отмечен разве что в агропансионах (- 7,4%) и санаториях (- 5%).

 

Между тем, на указанный период пришелся беспрецедентный рост организованного въездного туризма — почти на 27%. С января по сентябрь турагентства обслужили 13 тыс. иностранцев, из которых порядка 80% прибыли с целью отдыха и развлечений. Всего же за девять месяцев в Молдову въехали 3 млн иностранных граждан, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На первом месте оказались граждане Румынии (53,2%), на втором — Украины (28,1%), на третьем — России (8,7%). Однако большинство из них не стали постояльцами гостиничного сектора.

 

По словам директора Агентства по туризму Станислава Русу, такая тенденция наблюдается не первый год. Так, в 2016 году Молдову посетили более 3,4 млн иностранных туристов, что обеспечило въездному туризму рост на 20%. Из этого количества в гостиницах разместились только 120 тыс. человек или 3%. Вполне очевидно, что остальных постояльцев принял теневой бизнес. В результате, средняя загруженность кишиневских отелей составила 19,4%. Данная статистика весьма непрезентабельна для потенциальных инвесторов, особенно связанных с сетевыми отелями. В такой ситуации ставка делается на продвижение услуг действующих операторов, что отчасти может изменить рыночную расстановку сил.

 

Особых подвижек не произошло и к осени. В кишиневском отельном бизнесе сентябрь-октябрь — одни из самых результативных, когда заполняемость отелей достигает 70%. Однако по данным операторов, в 2017 году количество постояльцев особо не увеличилось, что привело к очередному снижению цен.

 

В нынешнем году не было и запуска капиталоемких объектов. Взамен оживилась периферия, где появились более десяти региональных гостиниц, занявших нишу мини-отелей. Так, «Consulado Hotel» (25 номеров) появился в Сынджерей, «Codreanu Hotel» (10 номеров) — в Кахуле, «Caral Hotel» (10 номеров) — в Комрате, «Gagauz Sofrasi» (10 номеров) — в Конгазе, «Corona Hotel» (10 номеров) — в Анений-Ной, «Diana. S Hotel» (10 номеров) — в Кэлэрашь, «Nistru Hotel» (10 номеров) — в Сорока, «Verbona Hotel» (5 номеров) — в Дрокии, «La maison Hotel» (25 номеров) — в Орхей. Последний располагает 4 звездами, у «Gagauz Sofrasi» - 3 звезды, остальным присудили не более 2 звезд.

 

Что касается столичных проектов, в течение года в Кишиневе появились два гостиничных объекта, которые тоже позиционируются в сегменте мини-отелей.

 

Первый из них — 3-звездочный «Park Lane» - расположен в историческом центре города. В отеле 16 номеров, средняя стоимость которых составляет 40 евро за сутки проживания, включая завтрак. Бизнес принадлежит предпринимателю Егору Охрименко, владельцу одной из строительных компаний. Помимо «Park Lane» бизнесмен владеет и апарт-отелем.

 

Второй объект - «Wine Hotel» - запустила компания «Promstroi-Grup». В этом четырехэтажном здании в секторе Рышкановка под отель был выделен последний этаж. По словам управляющей Виктории Постолаке, «Wine Hotel» располагает 9 номерами, средней стоимостью в 700 леев за сутки проживания. В качестве бонуса постояльцам ежедневно предлагают бокал молдавского вина (красного, белого или розе). В холле отеля действует винный лаунж-бар, где представлена продукция молдавских виноделов. Среди них — вина «Vinaria Purcari», «Fautor», «Cricova», «Mezalimpe», «Chateau Vartely» и др. Винная линейка пополняется каждый месяц, при этом ассортимент формирует сам отельер.

4470 Автор: Ирина МАЦЕНКО
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Newspaper number archive
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1954
МАМАЛИГЭ ВасилеЭкономист.
1957
КОТОРОБАЙ АлександрПредседатель производственного сельхозкооператива Aroma.
1960
КОРОПЧАН ИонДивизионный генерал.
1968
МАТЕЙ ЮрийХудожник.
1976
ЖАРДАН ПетруГенеральный директор ООО Avia Invest.


Курс валют НБМ на 12.02.2018
EUR
20.3641
+0.0390
USD
16.6393
+0.0264
RON
4.3718
+0.0026
RUB
0.2859
-0.0012
UAH
0.6158
+0.0027

31/0112/02


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Poll
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Online
Compania franceză EDENRED este pregătită să producă primele tichete de masă din Republica Moldova
Уверенная поступь «Ungheni-Business»
Район Криулень: от столицы до Днестра
«Рай» для инвесторов
Microsoft Office 365 в абонементах Orange для бизнеса
Попали «в молоко»…
Посылка с сюрпризом или почтовый дисбаланс
Компания Agropiese TGR открыла новый торгово-технический центр в Комрате
MIEPO привлекает европейские фонды
Какой у нас в Молдове «бананас»?




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».