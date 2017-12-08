«Эталонное» питание

Международная компания «Up» с годовым оборотом в 445 млн евро намерена предоставлять услуги питания по талонам в Молдове. На этой неделе ее представители официально сообщили об открытии филиала крупнейшего поставщика, занимающего третье место на мировом рынке талонной системы питания.

Свою деятельность компания начнет с 2018 года, когда будет выпущен ее первый продукт - талоны на питание на электронном и бумажном носителе. На данный момент «Up Moldova» уже заключила первые соглашения с такими предприятиями, как «Linella», «UniMarket», «Supermarket Nr.1», «Andy’s Pizza/La Placinte», «Fourchette», «Mojito», «Draft», «Tucano», «Pretzel», «La Taifas». Эти заведения и коммерческие точки станут первыми партнерами новой системы питания по талонам.

Группа «Up» имеет 24,5 млн бенефициаров по всему миру, 1,3 млн клиентов. Объем эмиссии ее продуктов и услуг составляет 7,1 млрд евро, а штат сотрудников превышает 3 тыс. человек. Компания присутствует в 19 странах, где предлагает продукты и услуги, максимально адаптированные к условиям местного рынка.