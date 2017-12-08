Покупай, пока дают:перспективы рынка ГЦБ

Более чем на 200 млн леев за оставшийся до конца года период должен вырасти объем государственных ценных бумаг в обращении. Для инвесторов это, вероятно, последний шанс приобрести ГЦБ с относительно высокой доходностью.

Согласно ранее внесенным в закон о бюджете на 2017 год поправкам, объем ГЦБ должен увеличиться на 600 млн леев. По данным министерства финансов, на конец ноября их прирост составлял 388,6 млн леев. Недостающие 211 млн минфин рассчитывает привлечь в ходе декабрьских аукционов.

Директор управления внутреннего долга минфина Виктор Мартиненко считает поставленную цель достижимой: «С учетом плановых погашений ранее выпущенных обязательств мы рассчитываем выйти на прирост в 600 млн по итогам года. Для этого есть хорошие предпосылки. Спрос на последних аукционах практически вдвое превышал предложение. В декабре, в коммерческих банках традиционно вырастает объем ликвидности. Мы намерены воспользоваться этим сезонным фактором и нарастить портфель до установленных законом о бюджете-2017 пределов».

Согласно графику проведения аукционов на IV квартал, еженедельно должны предлагаться к первичному размещению казначейские обязательства на сумму 170 млн леев. На состоявшемся во вторник первом декабрьском аукционе суммарный спрос составил более 334 млн леев. Двукратный уровень превышения спроса над предложением позволил минфину выбирать наилучшие предложения. Эмитент предпочел не «давить» ставки, а позаботиться о расширении в своем портфеле доли КО с более продолжительными сроками обращения.

На аукционе 5 декабря по 182-дневным обязательствам объем эмиссии составил 78 млн леев вместо заявленных 60 млн, а по 364-дневным вместо плановых 70 млн леев выпушено на 91 млн леев. Таким образом, за один только аукцион «внеплановый» прирост составил 39 млн леев.

При этом ставки доходности по ГЦБ всех трех сроков оказались ниже, чем в среднем по результатам ноябрьских эмиссий. Ставки удовлетворенных заявок варьировали от средневзвешенных 5,61% годовых по 91-дневным обязательствам до 6,21% по 364-дневным. Заметьте, аукцион проводился ещё до официального оглашения решения Национального банка о снижении своей базовой ставки на 0,5 процентных пункта.

Снижение ставок ГЦБ – это доминирующий тренд на среднесрочную перспективу. Во всяком случае, так считает большинство специалистов, профессионально занимающихся данным сегментом финансового рынка. В этой связи они обращают внимание на то, что в последнее время спрос превысил предложение даже на самые длинные, двух- и трехгодичные бумаги минфина.

«В конце ноября на аукционе по размещению двухлеток с плавающей ставкой спрос составил 18,4 млн леев на предложенные 15 млн. Такого давно не было, обычно спрос не превышает 70- 80% от выставленных на аукцион длинных бумаг, - говорит вице-президент одного из комбанков. - Похоже, в будущем нам придется конкурировать даже за прежде считавшийся низколиквидным товар. Ликвидность размещать куда-то надо. Особенно имея в виду опасение, что в будущем нам могут лимитировать доходные размещения на счетах в НБМ».

Как известно, у страха глаза велики. Возможно опасения, о которых говорят банкиры, только плод их воображения, подстегиваемого размерами риска, связанного с гипотетической «более жесткой политикой регулятора, в отношении платы коммерческим банкам за абсорбируемую ликвидность». Но риск утраты части стабильного дохода, который приносят размещения «свободных средств» в НБМ для коммерческих банков действительно существует. Пока он проявляется как снижение администрируемых НБМ ставок.

За овернайт (ночные) размещения средств банки с ноября прошлого года до июня нынешнего года получали доход из расчета 6,0%. В прошлом месяце их доходность составляла только 4,0%. А в результате последнего решения исполкома НБМ уже в декабре эта ставка снизится до 3,5% годовых. С начала текущего года остатки на овернайт счетах стабильно превышают «миллиард с хвостиком». Так, за последний отчетный месяц объем в среднем за ночь составлял 1075 млн леев. Снижение доходности с 6,0% до 3,5% оборачивается для банков недополученной прибылью в размере около 27 млн леев.

В шесть раз большие потери несут банки от снижения регулятором «базисной ставки» - она определяет ставку доходности по т.н. «сертификатам НБМ». В «сертификатах» с 14-дневным сроком постоянно заморожены средства на сумму более 6 млрд леев. По данным НБМ, в октябре текущего года размер этого финансового инструмента составлял 6 172 млн леев. И комбанки получили оплату за это в 38 млн леев. На 3 млн меньше, чем в ноябре 2016 года, когда в сертификаты было «инвестировано» менее 4,7 млрд леев, но ставка доходности по ним составляла 9,0%. С декабря текущего года ставка по сертификатам снижена до 6,5% и есть все основания ожидать, что ее понижение продолжится. Нацбанк прогнозирует существенное сокращение темпов инфляции уже с начала 2018 года. Соответственно этому будут снижаться и администрируемые денежным регулятором ставки по его «финансовым инструментам». По прогнозам наших экспертов, уровень вероятного снижения «базовой ставки» НБМ в первом квартале, - 5,0-5,5% годовых.

На этом фоне понятен интерес банков к приобретению бумаг, эмитируемых минфином, которые пока еще можно купить с гарантированной доходностью выше 6%.

Обратим внимание, что в законе о бюджете на 2018 год предусматривается «нулевой» прирост объема госбумаг, выпускаемых через первичные аукционы.

Впрочем, не все наши эксперты к этому «нулевому росту» относятся пока всерьез. «За несколько последних лет не помню, когда обходилось без корректив этой статьи бюджета, - говорит казначей одного из банков. – Так, на текущий год первоначально был установлен «минусовой показатель» - минфину предписывалось отозвать с рынка ГЦБ на сумму 218 млн леев. Однако уже осенью вместо сокращения объема госбумаг законодатели утвердили «уточнение», узаконившее прирост «пирамиды» на 600 млн леев».

К тому же, в текущем году минфин дополнительно привлек средства при помощи инструмента под официальным названием «резерв ликвидности» - публика окрестила его «кэш-буфером». В марте было проведено единоразовое привлечение на сумму 508,9 млн леев. Больше к этому способу занять денег минфин пока не возвращался. Хотя, напомним, получил от законодателей карт-бланш на привлечение в «резерв ликвидности» до 2 млрд леев.

Срок погашения занятых минфином на пополнение «кэш-буфера» 163 млн истекает в марте 2018 года, остальных 2/3 от его нынешних размеров – в марте 2019 года. Наши эксперты говорят, что вероятнее всего минфин захочет «рефинансировать за счет средств комбанков сумму, подлежащую погашению». Во всяком случае, это касается первого погашения.

Еще одним фактором, обнадеживающим инвесторов, рассчитывающих на сохранение хотя бы нынешних ставков доходности госбумаг, является довольно напряженная программа погашения части долга и процентов по кредиту НБМ.

К привычной уже выплате процентов за «историческую часть долга» Нацбанку в размере 2 063 млн леев, в октябре 2016 года добавлены 13 291,2 млн леев в обеспечение выданных правительством гарантий по кредитам НБМ в поддержку «Banca de Economii», «Banca Sociala» и «Unibank».

В начале октября т. г. минфином в адрес НБМ были впервые переведены средства в 50 млн леев на погашение долга и 618 млн леев на погашение процентов за двенадцать месяцев по «телу кредита». В 2018 году на обслуживание этой части внутреннего долга потребуется приблизительно 600 млн леев. Они должны быть переведены в НБМ из казначейства минфина равными долями в апреле и октябре. Плюс к тому, в октябре же минфину предстоит изыскать наличные средства для погашения части кредита «плохим банкам» на сумму 210 млн леев.

Вероятно, первые 300 млн леев для перечисления в адрес НБМ выделить будет несложно. «Определенная доля средств для этого будет получена от самого Нацбанка – как перечисление в госбюджет части его годовой прибыли. То есть те деньги, которые НБМ выплатили в октябре в погашение долга и процентов, большей частью должны вернуться в госбюджет», - приводит свои доводы один из осведомленных в таких операциях эксперт. И добавляет: «Но я думаю, что в предвыборном году министру финансов будет не просто накопить-удержать полмиллиарда леев для погашений в октябре. Лично я ожидаю повышения интереса правительства к привлечению средств во второй половине следующего года. Хотя мои прогнозы могут быть «смазаны» щедрой помощью действующему правительству со стороны его зарубежных друзей».

Пресс-релиз Национального банка Молдовы от 5 декабря 2017

Исполнительный комитет Национального банка Молдовы в рамках заседания от 5 декабря 2017 года принял единогласно следующее решение:

1. Снизить базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики, на 0.5 процентных пункта, с 7.0% до 6.5% годовых;

2. Снизить процентные ставки:

- по кредитам овернайт на 0.5 процентных пункта, с 10.0% до 9.5% годовых;

- по депозитам овернайт на 0.5 процентных пункта, с 4.0% до 3.5% годовых.

3. Сохранить норму обязательных резервов по привлеченным средствам в молдавских леях и в неконвертируемой валюте на текущем уровне 40.0 от расчетной базы;

4. Сохранить норму обязательных резервов от привлеченных средств в свободно конвертируемой валюте на текущем уровне 14.0% от расчетной базы.