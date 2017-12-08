Елочный базар или проблемный товар

К новогодним праздникам агентство «Moldsilva» планирует продать 58 тыс. хвойных деревьев — елей и пихт, что на 10 тыс. больше, чем в прошлом году. Это минимум 3 млн леев (без учета елочного импорта), которые, в основном, потратят кишиневцы.

Сегмент искусственных елей, новогодних украшений и пиротехники намного солидней и превышает 100 млн леев. Одних только пиротехнических изделий в декабре продается больше чем на $2 млн. При всей своей кажущейся простоте, новогодний декор — товар сложный. Это признают как торговцы, так и правоохранительные органы.

По словам Николая Олараш, главного инспектора Агентства по защите прав потребителей (APCSP), вся новогодняя атрибутика (искусственные елки, елочные украшения, гирлянды, мишура и проч.) никак не связана с системой сертификации. На те же елочные игрушки и искусственную хвою не распространяются «Санитарно-эпидемиологические нормативы и правила по производству, реализации и использованию игр и игрушек», утвержденные минздравом в 2005 году. Они также не входят в Технический регламент о безопасности игрушек, поскольку не считаются игрушками.

«Весь вышеуказанный ассортимент имеет статус исключительно праздничной декорации, к которой человек прикасается редко, - отметил специалист APCSP. - Соответственно, они не подлежат никаким лабораторным испытаниям для получения сертификата соответствия. В данном случае этот документ, как и сертификат качества от производителя, не требуется. Равно как и разрешение Центра общественного здоровья. Наличие таких документов носит добровольный характер, и требовать их от продавца покупатель не имеет права. Единственное, что обязательно должно указываться на товаре — это маркировка безопасности. В такой инструкции содержится информация о компонентах, которые могут вызвать аллергию, о специальных условиях эксплуатации и хранения товара. Однако, если производитель ничего подобного не указал, продавец не может нести ответственность за последствия, если таковые возникнут. В этом случае отвечать придется производителю, и основанием для подачи претензии выступает кассовый чек».

Стоимость искусственных елок сегодня варьирует от 200 до 9 тыс. леев. Елки из ПВХ (поливинилхлорид) с шарнирным креплением — самый распространенный товар эконом-класса. Но он не всегда безопасен, т. к. чаще других подделывается. К тому же быстро изнашивается и служит не более 3 лет. Елки из лески (монофиламентной нити), тоже из этой категории: ветки у них пушистые, но не всегда выглядят естественно и, как правило, имеют кислотную расцветку. Одни из самых качественных и дорогих — елки из полиэтилена (PE): выглядят такие очень натурально, а их срок годности превышает 15 лет. Продукция из этого материала относятся к новому поколению т. н. литых елок. Каждая ветка отливается в специальных формах, что делает ель похожей на настоящую. Оценивается такая продукция от 3,5 тыс. леев.

Чем дороже товар, тем больше шансов, что у продавца есть дополнительные (но необязательные) документы о том, что елка экологически безопасна и огнеупорна. К примеру, качественные ели изготавливаются с добавлением антипиренов, веществ, которые препятствуют возгоранию.

В любом случае, специалисты советуют понюхать товар — он не должен пахнуть. Резкий запах говорит о том, что хвоя сделана из низкокачественного пластика, выделяющего токсины. У хорошей искусственной ели ветка при сгибании легко принимает исходное положение. При механическом воздействии иголки не осыпаются. Краска при потирании не сходит. Стыки — надежные и плотно прилегают к основанию.

Другое дело — ель живая. Для ее продажи также не обязательны сертификаты качества, но в товарно-транспортных накладных должна присутствовать печать лесничества. Это гарантирует, что деревья были выращены в питомниках при соблюдении всех норм и требований безопасности. По данным Агентства «Moldsilva», в нынешнем году планируется вырубить 56 тыс. молодых елей и около 2 тыс. пихт. Большинство из них поставят лесхозы из Стрэшень (2,6 тыс. деревьев), Единец (8 тыс.), Кэлэрашь (2,5 тыс.), Тигина (5,5 тыс.) и Хынчешть (2,3 тыс.). Высота лесной продукции варьирует в пределах 1-6 метров. Вилка цен, установленных лесхозами - 36 леев за 1 метр ели и 25 леев за один метр пихты, включая НДС.

Что касается импортных живых елок (их поставляют, в основном, из Украины и Польши), то помимо документов о происхождении товара, у торговцев должно быть фитосанитарное разрешение.

При покупке хвойных деревьев необходимо учитывать, что ель простоит не более 10 дней, сосна — 12 дней, а пихта - около двух недель. Дерево нужно выбирать с толстым стволом, это показатель его здоровья. При высоте дерева в 1,5 метров диаметр нижней части ствола должен быть не меньше 6 см. Если на срезе ствола присутствует смола, это свидетельствует о свежести среза. Цвет иголок должен быть ярко-зеленым. Ствол - без темных пятен, грибков, плесени и механических повреждений. У хорошей ели нижние ветки всегда направлены вверх.

Самая распространенная ошибка — сразу заносить елку с мороза в помещение, что ускоряет осыпание игл. Также ее нельзя устанавливать возле нагревательных приборов и отопительных батарей.

Елочные шары — продукция высокорентабельная, ее стоимость варьирует от 3 до 80 леев за штуку. Цена зависит от материала, из которого они изготовлены. По мнению специалистов Национального центра общественного здоровья, чем шары дешевле, тем ниже качество их изготовления. Яркие елочные игрушки часто обрабатывают стойкими красителями, в которых может содержаться свинец и формальдегид. Нестойкое напыление может вызвать аллергию. Поскольку наличие санитарно-эпидемиологического заключения для такого товара не обязательно, потребитель должен уметь обезопасить себя сам.

Так, при выборе елочных игрушек нужно понюхать изделие — у него не должно быть посторонних химических запахов. Поскольку на морозе они трудно улавливаются, лучше их тестировать в теплом помещении. Если украшение потереть, то краска не должна отставать, иначе это говорит о низкосортности продукции. Пластиковые игрушки должны быть спокойных расцветок с хорошо проклеенными стыками. Стеклянные — из плотного стекла, без острых углов и трещин. Крепление должно выдержать вес изделия. При этом сама игрушка не должна быть слишком тяжелой, иначе ее не выдержит еловая ветка. Упаковка елочных украшений не может быть допущена к торговле без маркировки. Согласно закону о защите прав потребителей, она должна содержать полную информацию о товаре: его свойства, название компании-производителя, место производства, а также полные данные импортера.

Гирлянда (с микролампами, мини-лампами и светодиодная)— единственное елочное украшение, которое должно иметь подтверждение о безопасности. Согласно нормативным документом, у изделий низкого напряжения длина провода не должна быть меньше полутора метров. С сетью гирлянда может подсоединяться только через адаптеры – защитные устройства. Сами по себе лампочки не должны быть слишком мощными: оптимальное напряжение каждой лампы, используемой в гирлянде — не выше 26 Вт. Согласно требованиям техники безопасности, лампочки не должны нагреваться. Также при покупке следует избегать гирлянд с тонкими проводами — они могут стать причиной возгорания.