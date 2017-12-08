Маркировка: продукт с «гримасой»

По данным кишиневского регионального Центра защиты прав потребителей, действующего в рамках проекта Фонда Восточная Европа (EEF), две трети установленных нарушений касаются несоблюдения правил маркировки продовольственных товаров в рознице.

Как сообщил директор Центра Виорел Пырван, за три года деятельности данной структуры было установлено 1,2 тыс. случаев несоответствующей маркировки. «Речь идет о полном или частичном отсутствии информации о товаре (25% всех нарушений); отсутствии перевода этикетки на государственный язык; не указанных сроках годности (60% случаев); практике применения двойных стикеров, скрывающих реальную дату производства; использовании неправильного названия продукта; неверном переводе этикетки, который не совпадает с информацией, предоставленной производителем. Чаще всего неправильно маркируются молочные продукты, а также весовой товар — продукция глубокой заморозки (мясо, рыба, пельмени), мясные полуфабрикаты, кондитерские изделия, ассортимент кулинарных отделов, а также бакалея иностранного производства».

На втором месте — продукты питания ненадлежащего качества (24% случаев), на которые поступили 450 жалоб. Помимо «просрочки», в проблемном товаре были обнаружены инородные тела (куски пластика, мышиные экскременты, ореховая скорлупа), плесень, насекомые, личинки пищевой моли.

Практика обмана покупателей занимает третье место: таких случаев было установлено свыше 130 (7% всех нарушений). Речь идет об обвесе, обсчете, несоответствии цен, указанных на чеке и в ценнике, введение потребителей в заблуждение с помощью «липовых» распродаж, изменение веса продуктов (сырой рыбы и мяса) за счет переизбытка ледяной глазури.

Остальные нарушения касаются торговли продуктами в антисанитарных условиях и несоблюдения условий хранения. Чаще всего они были зафиксированы в сегменте уличной торговли, которая остается проблемной зоной продуктового ритейла.