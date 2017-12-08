Газета
Online
| Регистрация
Font size: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Маркировка: продукт с «гримасой»

№ 45 (1211) 08 December 2017

По данным кишиневского регионального Центра защиты прав потребителей, действующего в рамках проекта Фонда Восточная Европа (EEF), две трети установленных нарушений касаются несоблюдения правил маркировки продовольственных товаров в рознице.

 

Как сообщил директор Центра Виорел Пырван, за три года деятельности данной структуры было установлено 1,2 тыс. случаев несоответствующей маркировки. «Речь идет о полном или частичном отсутствии информации о товаре (25% всех нарушений); отсутствии перевода этикетки на государственный язык; не указанных сроках годности (60% случаев); практике применения двойных стикеров, скрывающих реальную дату производства; использовании неправильного названия продукта; неверном переводе этикетки, который не совпадает с информацией, предоставленной производителем. Чаще всего неправильно маркируются молочные продукты, а также весовой товар — продукция глубокой заморозки (мясо, рыба, пельмени), мясные полуфабрикаты, кондитерские изделия, ассортимент кулинарных отделов, а также бакалея иностранного производства».

 

На втором месте — продукты питания ненадлежащего качества (24% случаев), на которые поступили 450 жалоб. Помимо «просрочки», в проблемном товаре были обнаружены инородные тела (куски пластика, мышиные экскременты, ореховая скорлупа), плесень, насекомые, личинки пищевой моли.

 

Практика обмана покупателей занимает третье место: таких случаев было установлено свыше 130 (7% всех нарушений). Речь идет об обвесе, обсчете, несоответствии цен, указанных на чеке и в ценнике, введение потребителей в заблуждение с помощью «липовых» распродаж, изменение веса продуктов (сырой рыбы и мяса) за счет переизбытка ледяной глазури.

 

Остальные нарушения касаются торговли продуктами в антисанитарных условиях и несоблюдения условий хранения. Чаще всего они были зафиксированы в сегменте уличной торговли, которая остается проблемной зоной продуктового ритейла.

 

Данный материал/публикация разработан еженедельником Экономическое обозрение «Логос Пресс»  при поддержке Фонда Восточная Европа из финансовых средств, предоставленных Правительством Швеции. Содержание материала/публикации отражает мнение авторов, которое не обязательно совпадает с позицией Фонда Восточная Европа и/или Шведского Правительства.
 

 

4810 Автор: Ирина МАЦЕНКО
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Newspaper number archive
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1954
МАМАЛИГЭ ВасилеЭкономист.
1957
КОТОРОБАЙ АлександрПредседатель производственного сельхозкооператива Aroma.
1960
КОРОПЧАН ИонДивизионный генерал.
1968
МАТЕЙ ЮрийХудожник.
1976
ЖАРДАН ПетруГенеральный директор ООО Avia Invest.


Курс валют НБМ на 12.02.2018
EUR
20.3641
+0.0390
USD
16.6393
+0.0264
RON
4.3718
+0.0026
RUB
0.2859
-0.0012
UAH
0.6158
+0.0027

31/0112/02


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Poll
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Online
Compania franceză EDENRED este pregătită să producă primele tichete de masă din Republica Moldova
Уверенная поступь «Ungheni-Business»
Район Криулень: от столицы до Днестра
«Рай» для инвесторов
Microsoft Office 365 в абонементах Orange для бизнеса
Попали «в молоко»…
Посылка с сюрпризом или почтовый дисбаланс
Компания Agropiese TGR открыла новый торгово-технический центр в Комрате
MIEPO привлекает европейские фонды
Какой у нас в Молдове «бананас»?




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».