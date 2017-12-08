Я желаю смеха вам!

Сегодня в Молдове издание многотомного сборника произведений отечественного автора — большая редкость. А одновременно на русском и государственном языках — редкость вдвойне.

В издательстве Universul вышло в свет собрание сочинений в 15 томах известного писателя-сатирика и публициста, заслуженного экономиста РМ Сергея Евстратьева. Его парадоксальные и смелые выводы, озорной взгляд на жизнь и ироничный стиль изложения привлекают читателя вдумчивого, в то же время умеющего посмеяться над собой вместе с автором.

На вопрос, откуда он дошел до книг своих, отвечает так: «Родился в громадном СССР, живу в маленькой Молдове, которую летописцы назвали краем, стоящим на пути всех бед. Раньше были и даки, и турки, теперь ЕС, или Европейский союз, куда делают вид, что стремятся, руководители. И ТС, или Таможенный союз, с которым хотят быть предприниматели и обычные люди».

Сергей Евстратьев удостоен премии «Золотой теленок», попав в компанию Михаила Жванецкого и Михаила Задорнова. Стал лауреатом Национального конкурса драматургов Молдовы, удостоен специальной премии Союза писателей РМ за лучшую сатирическую книгу года. Кстати, первое сатирическое произведение автора было опубликовано в «Логос-Пресс» около двадцати лет назад.