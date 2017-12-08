Некоторые любят повеселее

В минувшие выходные Государственный русский драматический театр имени А. П. Чехова вновь представил яркую премьеру — спектакль «Примадонны, или в театре только девушки» по пьесе преуспевающего американского комедиографа Кена Людвига.

Это первое обращение чеховцев к творчеству комедиографа. Режиссер Дмитрий Коев удлинил оригинальное название «Примадонны», что сразу отсылает к известному американскому фильму. Как выяснилось позже, и не только оно.

...В фойе под «минус» артист Роман Бурасанзве исполнял популярные джазовые композиции, сразу создавая атмосферу праздника. Такой мини-концерт уже проводился перед «Гарольд и Мод» американского автора Колина Хиггинса. Как рассказал режиссер Дмитрий Коев, Роман участвовал в проектах наподобие «Мы ищем таланты» в Румынии, Украине, добивался хороших результатов.

Перед началом спектакля на экране демонстрировались черно-белые кадры церемонии вручения премии «Оскар». Они погружали входящих в зал в атмосферу старого доброго голливудского кино конца 1950-х- начала 1960-х годов — времени действия пьесы.

...Два молодых безработных актера Лео и Джек играют перед публикой сценки из Шекспира (в главных ролях - Валерий Брага и Арчил Иоселиани). Но выступления популярностью не пользуются и денег не приносят. Отчаявшись, случайно узнают, что престарелая миллионерша разыскивает потерявшихся в детстве племянниц, чтобы завещать им часть состояния. Решают рискнуть и сыграть комедию с переодеваниями. При этом им на деле придется продемонстрировать свое высокое мастерство, ведь мужчине-актеру войти в женский образ совсем непросто. А если одна из племянниц немая, так и вовсе тяжело.

В семействе они знакомятся с третьей наследницей Мэг (Руслана Гончарова). Один из героев в нее влюбляется. И закручивается веселая, озорная путаница с неожиданными поворотами и интригами. Персонажи попадают в забавные ситуации, которые совершенно непредсказуемы для зрителя, потому вызывают неподдельный интерес. А в некоторых сценах можно ощутить почти шекспировские страсти. Интересны декорации, костюмы, художественное оформление спектакля в целом. Творческой команде во главе с Дмитрием Коевым удалось создать органичный спектакль, образец классической комедии положений. В спектакле также заняты актеры Инна Хоненко, Владимир Заваленный, Геннадий Зуев, Николай Незлученко, Людмила Колохина. Сценография - Юрий Матей, хореография — Валентин Испир, костюмы — Раиса Хаит.

На спектакле возникают ассоциации с наиболее известными шедеврами кинематографа, в которых мужчина примеряет на себя женский образ: «В джазе только девушки», «Здравствуйте, я ваша тетя!». И с этим ничего не поделаешь, раз такая тема. Но некоторые зрители пошли еще дальше и разглядели в образе племянницы Мэг значительное сходство с Мэрилин Монро. Такую аналогию режиссер не планировал и даже был удивлен нашими реминисценциями. Но подчеркнул, что сам Кен Людвиг отсылает к фильму «В джазе только девушки». В частности, указывает на то, чтобы для музыкального оформления выбрать танго, которое прозвучало в фильме. «Я решил не мудрствовать, и актеры танцуют именно такое танго. Кстати, в спектакле в основном и звучит музыка, упомянутая в пьесе. Я просто выбирал разные варианты. Потому в программке не указано музыкальное оформление — его создал сам автор».

Таким образом, под новый год кишиневцы получили от чеховского театра прекрасный подарок. Если вы хотите приятно провести время, сходите на «Примадонн...». И, может быть, вас тоже «посетит» вторая версия названия спектакля: «... или здравствуйте, я ваша племянница!». Не скажу, почему...