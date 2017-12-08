Угроза экологической катастрофы в Бэлць

С 1 января 2018 года примэрия села Биличень запрещает складирование на полигоне не отсортированного мусора. Если администрация Бэлць не найдет взаимоприемлемого решения со всеми заинтересованными сторонами, то, по прогнозам экспертов, уже к 1 февраля на улицах города будет лежать 9 тыс. тонн неубранного мусора. Это примерно по 105 кг отходов на каждого жителя муниципии Бэлць.

Как развивались события за последние годы, и каким образом проблема утилизации мусора зашла в тупик? Директор и владелец компании «Salubrity Solution» Дмитрий Руснак напомнил, что в 2012 году примэрия Бэлць объявила тендер на два вида деятельности: сбор мусора и строительство завода по переработке бытовых отходов. Первый тендер выиграла компания «Salubrity Solution», второй - компания «Eco Recycle».

Один из участников тендера оспорил в суде победу компании «Eco Recycle». В результате, в состоянии неопределенности оказалась и компания «Salubrity Solution», которая просто не имела обустроенной зоны для вывоза мусора и отходов из Бэлць. Однако, следуя обязательствам по контракту, она в установленные сроки приступила к выполнению этих функций.

В связи с тем, что суд вокруг полигона затягивался, примэрия Бэлць обратилась к компании «Salubrity Solution» с предложением взять полигон в управление, поскольку в городском бюджете денег на его содержание нет, а расходы составляют по 1,5-2 млн леев в месяц.

Дмитрий Руснак заявляет: «Соглашаясь взять полигон во временное управление, я был убежден, что это будет краткосрочное действие, однако суды затянулись на два года. Всё это время наша компания должна была изыскивать средства для поддержания полигона (из тарифов на сбор мусора на поддержание полигона шло лишь 500 тыс. леев, то есть, менее 50% от требуемых расходов). Сам полигон требует постоянного контроля, поскольку примыкает непосредственно к расположенному в низине селу Биличень, и в случае прорыва защитных сооружений, сотни тонн мусора могут его завалить».

Согласно контракту, компания «Salubrity Solution» закупила специализированные машины и контейнеры для сбора и вывоза мусора общей стоимостью в 1 млн евро и приступила к непосредственной работе, осуществляя вывоз по 300 тонн мусора в сутки. Что полностью покрывало потребности муниципии Бэлць.

Однако после местных выборов, с сентября 2015 года начались искусственно создаваемые проблемы. Новое руководство Бэлць подало иски в суд по отмене контракта с компанией «Salubrity Solution». А примар Биличень обратился с иском на отмену концессии земли под полигоном и потребовал от «Salubrity Solution» выплатить 2 млн леев за пользование землей под мусорным полигоном. На прошлой неделе Апелляционная палата Бэлць признала контракт соответствующим закону и, таким образом, примэрия Бэлць проиграла судебную тяжбу против компании «Salubrity Solution», которая все это время продолжала вывозить сотни тонн мусора ежедневно. «Salubrity Solution» вкладывала свои деньги, а компания «Eco Recycle», которая должна была обеспечивать функциональность и безопасность полигона, просто исчезла...

Как заявил Дмитрий Руснак, увидев такое отношение к своей компании, которая выполняла все взятые на себя обязательства, они приняли решение выйти из бизнеса. «Мы уйдём. Но наше единственное требование – возместить вложенные инвестиции в полигон и закупку техники для сбора мусора, - говорит он. - Согласно подсчетам, затраты «Salubrity Solution» составляют 30 млн леев. Убежден, что давление на нас осуществляется исключительно в политических целях, поскольку вопрос мусора был одним из предвыборных лозунгов нынешнего мэра Бэлць. Все происходящие в настоящее время в Бэлць события, связанные со сбором и вывозом мусора, не имеют для примэрии никакого экономического смысла. Однако для компании «Salubrity Solution» это оборачивается вероятным банкротством, а для населения – ростом «мусорного» тарифа с 15 до 30 леев в месяц».

- Еще раз подчёркиваю, что мы открыты к диалогу с местными властями Бэлць и Биличень и не хотим, чтобы пострадала экология или были причинены неудобства жителям, - подчеркнул Дмитрий Руснак. - Мы неоднократно обращались в примэрию Бэлць с предложением обсудить вопрос замены нашей компании «Salubrity Solution» на другого оператора, но безрезультатно. Мы не желаем втягиваться в политические игры, в вывозе мусора нет никакой политики, это бизнес. И мы не хотим, чтобы в мусорном кризисе обвинили маленькую коммуну Биличень. При этом нам точно известно, что в Бэлць сегодня нет никаких альтернативных решений и отсутствуют свои технические мощности для вывоза мусора. Фактически, город оказался перед возможной мусорной катастрофой. В такой ситуации руководство примэрии Бэлць должно одуматься и начать диалог для выхода из этой неприятной ситуации.

Для справки: полигону Биличень 35 лет. В 1987 году он был решением правительства Молдовы передан городу Бэлць на 100 лет для размещения там полигона бытовых отходов. После административно-территориальных реформ данная площадка перешла населенному пункту Биличень. Бюджет Биличень составляет всего 2 млн леев в год. За примэрией Биличень признается право владения землей и возможность взимания денег за ее использование.