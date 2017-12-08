Польша все привлекательнее

В период с 30 ноября по 2 декабря 22 молдавские компании приняли участие в сельскохозяйственной ярмарке «Central Agricultural Fair» в Варшаве. Впервые – совместным стендом в формате «Республика Молдова представляет».

Напомним, что «Republica Moldova Prezintă» является выездным форматом выставки «Произведено в Молдове». Впервые он был опробован в конце прошлого года в Яссах. Затем отечественные компании выставлялись в Румынии и Беларусь. Теперь в Польше, на будущий год запланирована Россия.

«Это крупнейшая польская выставка: в 3 павильонах на площади около 30 000 м2 450 экспонентов из 10 стран мира, включая Молдову, Украину, Беларусь, Литву, Латвию, Германию, Вьетнам, Казахстан, Албанию, Великобританию и др. демонстрировали свою сельхозпродукцию, - рассказывает руководитель Управления деловых мероприятий, ярмарок и выставок ТПП РМ Каролина Кипер. – Наш стенд был размещен в главном павильоне. На коллективном стенде молдавских компаний были представлены предложения о сотрудничестве 19 предприятий с правого и трех- с левого берега Днестра».

На стенде были созданы отдельные зоны для каждого предприятия, где они представляли различные продукты питания, вина и крепкие напитки, выпечку, печенье и пр.

Производитель сушеных слив Ciunaşu&Co SRL провел переговоры с 30 предприятиями, заключил контракты с польскими компаниями Edpol и Marketing Development.

Приднестровская Frux Snacks SRL, тесно связанная с Тираспольским заводом «1 мая», выпускает яблочные чипсы, абсолютно новый продукт на польском рынке, который был очень востребован посетителями. Провели переговоры с 13 компаниями, обсуждая цены и условия поставки чипсов и замороженной кукурузы. Было заключено соглашение о сотрудничестве с компанией Du Pont, которая будет официально представлять фабрику и в Бухаресте.

ООО Vastdial & Co удалось заключить контракты на поставку продуктов пчеловодства в торговые сети Global Food Polo SP и CORPO Sp.k. z.o.o. В результате двусторонних встреч Agrostar SRL определила делового партнера в Польше, которому требуется сырье для производства, - внушительные объемы фруктов, в основном яблок. Польский производитель EWA-BIS Sp. Z.o.o и Agrostar SRL сформировали предварительные совместные заказы.

Компании Panilino SRL и Panicream SRL, занимающихся производством кондитерских изделий и печенья, нашли торговую сеть, заинтересованную в сотрудничестве - POLOmarket Sp. z oo, которая заключила контракты с каждой из двух компаний из Молдовы.

Польша давно уже стала хорошим рынком для расширения молдавской торговли алкогольными напитками, особенно вином. Представители АО «Букет Молдавии», благодаря участию в этой выставке, смогли продлить заранее установленные контракты, а также определить новых партнеров, которые заинтересованы в покупке значительных объемов вина их производства. Оформлен новый заказ на сумму в 1 млн молдавских леев.

Fundaţia Prod SRL провело рабочие переговоры с 6 предприятиями отрасли, такими как California Expert и FAO France, о поставках упакованных очищенных орехов. Также прошли переговоры с производителями оборудования для сушки орехов.

Представитель АО Franzeluta смог заключить контракт на экспорт кондитерских и макаронных изделий с одной польской торговой сетью.

Руководитель лесохозяйственного госпредприятия «Iargara» провел встречи с компаниями, заинтересованными в покупке продуктов из древесины. В результате был заключен контракт с Modera Pol на сумму 1 млн леев.

Директор Viamar SRL провел встречи с лицами, ответственными за принятие решений следующих компаний: EISBERG SRL, Novro KFT, Instal Generation SRL, с целью приобретения комбайнов и транспорта для перевозки фуража.

Представитель фермерского хозяйства Heghea Nicholaе провел переговоры с 5 компаниями об экспорте свежих яблок. Планируется заключить договоры поставки.

Компания Dorvaland провела переговоры с производителями оборудования для пищевой промышленности, такими как Standart Tech и VP Holding с целью его приобретения.

Представитель ООО Consult LC кроме обсуждения вопросов экспорта своих продуктов/заключения дистрибьюторского контракта, договорился о создании Торговой компании с польскими партнерами для реализации своей продукции.

Компания Agrosfera BM SRL встретилась с рядом компаний, чтобы создать сеть распространения печенья не только в крупных коммерческих сетях, но и в небольших магазинах. Был составлен протокол о намерениях с торговой сетью Auchan о поставке консервированных овощей.

В течение трех выставочных дней стенд Республики Молдова посетили около 300 зарубежных специалистов, было проведено примерно 100 двухсторонних переговоров, заключено 12 договоров и составлено 5 протоколов о намерениях.

Кроме того, 30 предпринимателей и экспертов из РМ, входивших в состав молдавской делегации, приняли участие в состоявшихся в ходе выставки бизнес-форуме Казахстан – Украина – Молдова - Вьетнам и В2В встрече с представителям выставочного центра Ptak Wasaw Expo.

Столь значимый интерес к молдавской продукции на выставке в Варшаве еще раз подтвердил, что Польша становится все более привлекательной для молдавских производителей, как торговый и деловой партнер. По итогам 2016 года Польша вошла в топ-10 крупнейших покупателей молдавских вин и дивинов. За первые девять месяцев текущего года общий молдавский экспорт в Польшу увеличился почти на 20% и достиг $58,9 млн. Импорт вырос на 24% и составил $115,9 млн.

Особенно важно то, что мы отправляем в Польшу продукцию собственного производства. Помимо вина, в 2017 году отмечен резкий рост экспорта винограда. Если в 2016 году Молдова экспортировала туда 98 тонн винограда, то за первые 10 месяцев 2017 года в эту страну было отгружено 595 тонн гроздьев. Средняя экспортная цена составила $0,87 за килограмм.

После участия молдавских производителей и экспортеров винограда в мероприятии B2B в польском городе Бронише, которое прошло в период с 14 по 16 ноября, было заключено еще три контракта на поставки винограда сорта «Молдова». Согласно договоренностям, еженедельно в Польшу будет экспортироваться около 40 тонн винограда.

Недавно во время ознакомительного визита во Вроцлав представителя «ЛП» в составе группы молдавских журналистов при встрече с руководством небольшого городка Щрода Щлёнска (Środa Śląska) они с интересом расспрашивали о виноделии Молдовы. В свое время в этом городке в Нижней Силезии были неплохие виноградники, производилось вино. Но в последние годы в экономике доминируют деревообработка, производство мебели и теплоизолирующих материалов, а также машиностроение, которым заняты 90% зарегистрированных в местной СЭЗ площадью 500 га компаний. «У нас расположен завод по выпуску Coca-Cola, но мы хотим возродить производство собственных вин, уже начали высаживать виноградники. У нас продаются молдавские вина, они очень хорошие, и мы бы очень хотели наладить контакты с молдавскими виноделами, обмениваться опытом, работать совместно», - заявил староста Щрода Щлёнска.

Этот пример наглядно показывает, сколь много неосвоенных резервов в развитии молдавско-польского экономического сотрудничества, каков потенциал взаимодействия. Потому можно не сомневаться, что по итогам «Молдова представляет» в Варшаве взаимный интерес у предпринимателей наших стран только усилится.