«Moldova open day» В Страсбурге

В Страсбурге состоялось обсуждение проблем развития Молдовы в рамках «Moldova open day». Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел и европейской интеграции.

В мероприятии, организованном Советом Европы, принял участие глава МИДЕИ Андрей Галбур.

«В заседании, в котором приняли участие Генеральный секретарь Совета Европы Тербьёрн Ягланд, а также делегации государств-членов Организации, была проведена оценка первых результатов реализации Плана действий Совета Европы (СЕ) для Молдовы 2017-2020, официально запущенного в Кишиневе в мае при участии генсека СЕ. Участники обменялись мнениями по вопросам судебной реформы, борьбы с коррупцией, прав человека, а также о мерах по укреплению доверия между двумя берегами Днестра и демократического управления», - отмечается в сообщении.

В своем выступлении министр Андрей Галбур рассказал о приоритетах программ помощи Молдове и их адаптации к реальным потребностям. Он также подчеркнул необходимость согласования деятельности в рамках сотрудничества Молдовы с Советом Европы и внедрением Программы ассоциации с Европейским союзом. Галбур также указал на решимость молдавских властей в реализации недавно запущенных проектов в области свободы СМИ, подготовки учителей и борьбы с коррупцией.

В свою очередь, Генеральный секретарь Тербьёрн Ягланд подтвердил готовность продолжить оказание помощи Молдове для проведения реальных преобразований. В этом контексте было объявлено о поддержке Норвегии Плана действий в размере 3,4 млн евро.

МИДЕИ проинформировало о состоявшемся мероприятии только на второй день. В понедельник пресс-служба ДПМ распространила сообщение, что мероприятия в Совете Европы связаны с визитом в Страсбург лидера ДПМ Влада Плахотнюка.