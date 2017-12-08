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Один из крупнейших международных поставщиков услуг питания по талонам приступает к деятельности в Республике Молдова

Один из крупнейших международных поставщиков услуг питания по талонам приступает к деятельности в Республике Молдова

Группа Up – международная независимая группа, предоставляющая продукты и услуги в сфере реализации талонов и карточек на питание, других социальных талонов, подарков, соответствующих электронных карт или мобильных приложений в 19 странах. В октябре 2017 группа Up открыла филиал в Молдове и сейчас завершает все необходимые этапы лицензирования. С начала 2018 года компания начнет свою деятельность – выпустит первый продукт: талоны на питание на электронном и бумажном носителе.

 

К настоящему времени Up Moldova уже заключила первые соглашения с такими с широко известными у нас в стране брендами в сфере общественного питания, как Linella, UniMarket, Nr.1, Andy’s Pizza/La Placinte, Fourchette, Mojito, Draft, Tucano, Pretzel, La Taifas. Эти заведения станут первыми партнерами системы питания по талонам.

 

Стратегического решение группы Up выйти на рынок Молдовы обусловлено недавним принятием закона РМ, наделяющего работодателей правом предоставлять наемным работникам ежедневные индивидуальные пособия в форме талонов на питание. Согласно исследованиям, проведенным в странах, где такая система уже работает, талоны на питание считаются одним из наиболее желанных и востребованных методов поощрения сотрудников. Талоны на питание повышают мотивацию и покупательскую способность работников компаний, а также улучшают структуру и качество их "потребительской корзины". В свою очередь, работодателей в системе поощрения сотрудников талонами на питание привлекает, помимо прочего, возможность оптимизировать затраты за счет налоговых льгот. Все это оказывает позитивное влияние на способность предприятий привлечь и удержать персонал, и в целом укрепляет их конкурентоспособность.  

 

В каждой стране, где присутствует Up, группа разрабатывает продукты и услуги, предназначенные для упрощения и улучшения жизни людей. Up предлагает продукты и услуги, адаптированные к условиям местного рынка и отвечающие запросам клиентов. Подробности на www.upmoldova.md.

 

Группа Up в цифрах:

 

  • 24,5 млн бенефициаров по всему миру

 

  • 1,3 млн клиентов

 

  • 7,1 млрд Евро – объем эмиссии продуктов и услуг

 

  • 445 млн евро – годовой оборот группы

 

  • 1 млн трейдеров-партнеров

 

  • 3396 сотрудников

 

  • № 3 на мировом рынке питания по талонам (на электронном и бумажном носителе)

 

Для дополнительной информации: Лилия Дука, ducalilia@gmail.com, 068 29 46 92.

1780 Автор: По материалам пресс-релиза
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