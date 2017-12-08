Номер 1 в рейтинге доверия: Игорю Додону доверяет более половины населения страны

Деятельность президента Молдовы Игоря Додона в 2017 году стала самой важной сферой жизни страны для трети ее жителей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были обнародованы 6 декабря. Так, респондентам предложили ответить на вопрос «Назовите три события 2017 года, которые вы считаете наиболее важными».

Наибольшее число опрошенных, 31,7%, самой важной для страны назвали деятельность президента. Отметили они и конкретные события и действия с участием Игоря Додона, привлекшие особое внимание. Это его участие в параде в День Победы в Москве 9 мая вместе с Владимиром Путиным, деятельность благотворительного фонда Din suflet, фильм об истории Молдовы, улучшение отношений с РФ, создание новых рабочих мест, противоречивые решения Конституционного суда в отношении Игоря Додона, и многое другое.

Немного меньше граждане Молдовы в уходящем году интересовались реформами, внедряемыми в стране — 27,1%, а также арестом генпримара Кишинева Дорина Киртоакэ — 23,4%. А вот деятельность Демпартии, правительства Павла Филипа и других ветвей власти молдаване посчитали не особо важными — ими активно интересовались лишь 7,5% респондентов.

На последней строчке рейтинга важности для граждан Молдовы разместилась деятельность унионистских движений, партий и политиков в нашей стране. Так, их поступками и действиями заинтересованы лишь 4,8% молдаван.

Соответствующие результаты продемонстрировал очередной опрос общественного мнения, проведенный Ассоциацией социологов и демографов Республики Молдова.

Так, согласно исследованию, 85% граждан Молдовы не согласны с пенсионной реформой. Лишь 8,8% респондентов заявили, что поддерживают повышение пенсионного возраста.

Стоит отметить, что президент Молдовы Игорь Додон назвал ранее пенсионную реформу социальным геноцидом и выступил с законодательной инициативой об отмене повышения пенсионного возраста. Парламентское большинство, однако, не поддержало предложение главы государства.

За Партию социалистов намерены проголосовать более половины граждан Молдовы

Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в парламент Молдовы, Партия социалистов заручилась бы поддержкой более половины жителей страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленные 6 декабря. Согласно им, 51,2% жителей страны из числа определившихся намерены проголосовать за ПСРМ. На втором месте с отставанием в два раза идет партия «Действие и солидарность», возглавляемая Майей Санду — ее формирование поддерживают 25,9% опрошенных. Третьей идет Демпартия с 6,9% голосов потенциальных избирателей. Остальные формирования не преодолевают избирательный барьер.

В пересчете на мандаты это означает, что социалисты получили был 28 кресел в законодательном органе, партия «Действие и солидарность» — 16, ДПМ — 6. Так как следующие парламентские выборы пройдут по новой, смешанной системе, общее количество мандатов каждого формирования будет определено после голосования и по одномандатным округам.

Кроме того, Партия социалистов остается уверенным лидером рейтинга доверия политическим партиям в республике. Так, ей доверяют 47,2% граждан из числа опрошенных.

Подавляющее большинство граждан Молдовы категорически против вступления в НАТО

Деятельность американского Североатлантического альянса в Молдове, а в частности вступление в НАТО нашей страны по прежнему не одобряет большинство жителей нашей страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленные 6 декабря. Так, на вступление Молдовы в НАТО в случае проведения соответствующего референдума не дают своего согласия 61,1% опрошенных. «За» выступают 22,5% опрошенных, не определились с ответом 6,2%. Кроме того, 3,4% граждан нашей страны вообще не знают, что такое НАТО.

Опрос «Vox Populi» на тему «2017 год по мнению населения Республики Молдова» проводился с 20 ноября по 2 декабря Ассоциацией социологов и демографов РМ.

В нем приняли участие 1181 респондент из 79 населенных пунктов страны.

Погрешность составляет +/- 3%.