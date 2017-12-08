Как Георге Савин строил «пирамиды Хеопса»

Доктор хабилитат Георге Савин более 50 лет своей жизни посвятил изучению генетических ресурсов винограда и их разнообразия, сбору генетического материала со всего мира, созданию национального генофонда винограда, выведению новых молдавских сортов, приспособленных для выращивания на северном рубеже промышленного виноградарства. Он является одним из авторов знаменитого сорта «Молдова», а также других сортов.

Георгий Алексеевич пришел в молдавскую науку в 1966 г. и до сих пор работает в одном и том же институте (в настоящее время - Научно-практический институт садоводства, виноградарства и пищевых технологий). В 1979 г., после стажировки в Монпелье, во Франции, ему поручили создать новый национальный генофонд, основы которому положили в 1956 г. профессор Мечислав Пелях и научный сотрудник Екатерина Иванова. Молдавские учёные привезли в Молдову лозы из 67 виноградно-винодельческих центров, представляющих большинство регионов мира – всего около 3 тыс. генотипов.

«Генетическое разнообразие - это богатство, которое творится природой и человеком на протяжении тысяч лет, - говорит собеседник. – На его основе создаются, образно выражаясь, кирпичики разной формы, цвета и композиции (т. н. пребридинг), чтобы строить «пирамиды Хеопса» - новые сорта. В национальном генофонде содержится более 40 аборигенных сортов (румынско-молдавских). В их генотипе запечатлен отпечаток всей эволюции климата региона. И мы, исследователи, призваны это изучить, собрать и попытаться создать на этой основе новые сорта винограда, которые были бы в унисон с меняющимися требованиями климата и общества. К сожалению, после 1990-х годов было позволено завезти в нашу республику разные сорта винограда и клоны, не спрашивая мнения специалистов-виноградарей, что привело к многим проблемам с этими виноградниками. И процесс продолжается».

На создание одного сорта винограда и его районирование уходит обычно 20-25 лет – целая жизнь. Накопленное в генофонде разнообразие позволило создать сорт «Молдова», над которым работал коллектив авторов под руководством лауреата Сталинской премии Михаила Журавеля. «Молдова» была «первой ласточкой» из плеяды сортов с комплексной устойчивостью к неблагоприятным условиям среды и болезням. Затем появились и другие популярные столовые сорта, которые сегодня стали основой экспорта.

Виноградники сорта «Молдова», районированного в 1980 г., в разное время занимали от 7 до 14 тыс. га. Простой расчет показывает, что даже при урожайности 8 т/га (с 10 тыс. га) он давал ежегодный доход минимум 80-90 млн евро. Для жителей нашей страны этот виноград давно стал привычным и, может быть, уже не таким ценным в их глазах. Хотя стоит вспомнить, что холодильники для хранения, которые открываются по республике, заполнены в первую очередь виноградом «Молдова». Плантации этого сорта появились во многих странах Европы, в настоящее время они закладываются в Словакии и Черногории. На рынках румынских городов Яссы и Галац самые популярные столовые сорта -«Молдова» и «Памяти Негруля», в создании которых участвовал Георге Савин.

Промышленные плантации «Молдовы» есть даже в Южной Африке. Это связано с тем, что никто не заботился о соблюдении авторских прав на этот сорт. По мнению ученых, растаскивание по миру сортов винограда молдавской селекции будет происходить и далее, пока права на авторство не будут закреплены другими нормативными актами, как это происходит в международной практике. От бесконтрольного распространения наших сортов страна в целом и создатели сортов теряют деньги, вместо того чтобы на этом зарабатывать. Важность и значимость данных сортов – в удачном сочетании качества и их продуктивности с комплексной устойчивостью к неблагоприятным факторам окружающей среды. С участием Георге Савина созданы и такие столовые сорта, как «Декабрьский», «Урожайный», «Кутузовский».

В продолжение и развитие программы создания новых устойчивых сортов винограда, начатой в начале 1970-х годов, по рекомендации Михаила.Журавеля, Георге Савин разработал селекционную программу. Были проведены соответствующие скрещивания, выделены элиты и после многолетних испытаний запатентованы и районированы новые бессемянные сорта винограда Apiren roz timpuriu, Apiren alb, Apiren roz, Apiren Basarabean, Apiren negru de Grozeşti. Они зарегистрированы в Каталоге сортов растений РМ и хорошо известны, благодаря своим замечательным качествам – отсутствию семян, хорошей урожайности и устойчивости. Всего этот коллектив под руководством Георгия Алексеевича дал жизнь 20 сортам, а весь институт – более 50.

В основе той программы создания новых сортов лежали скрещивания аборигенных столовых сортов и других Vitis vinifera столовых сортов с формами (кроссоверами), полученными в конце 1940-х годов французским селекционером Сейв-Виларом. Таким образом была создана большая популяция гибридов, из которых были отселектированы элиты, кандидаты в сорта, а начиная с 2012 г. начато районирование новых бессемянных столовых и винных сортов для технологической переработки. В те годы Молдова была первой в этой области в европейско-азиатском регионе.

Если для обычных сортов Vitis vinifera требуется минимум 10 опрыскиваний (как правило, делают 12), то эти новые устойчивые, в том числе бессемянные сорта при нормальном уходе могут наполовину уменьшить пестицидную нагрузку. Это означает и меньший химический прессинг на флору и фауну и в результате - на человеческий геном. Экономический эффект составляет порядка 150-200 евро на один гектар за сезон. А если плантация создана с умом и душой, то в удачные для винограда годы достаточно и трех-четырех обработок. Наша лоза несет «золото», но в нашей республике не ценят это богатство.

«Я участвую в различных международных научных конференциях в разных странах, где общаюсь с зарубежными коллегами, - говорит Георге Савин. - Они удивляются и восхищаются сортами винограда молдавской селекции. Их создать – не просто посадить саженец и вырастить, это – огромная работа. Мне с горечью приходится констатировать, что богатство национального генофонда, которое лежит в основе наших исследований, исчезает, несмотря на множественные обращения в разные инстанции – Счетную палату, министерство сельского хозяйства, правительство и парламент».

Созданный в институте генофонд принадлежит обществу, но земля у научного учреждения нелегально отобрана, коллектив уже лет десять ждет восстановления в правах бывшего Национального института винограда и вина, многократно на этот счет рождались проекты минсельхоза и правительства. Всё это время ученые сидят «на чемоданах» в ожидании выселения из занимаемого здания. К сожалению, сменявшие друг друга правительства не понимали и по сей день не понимают и не ценят наследство, которое нам досталось от природы и предыдущих поколений исследователей-виноградарей. Все цивилизованные процветающие страны стремятся сохранить, изучить и накопить генетическое разнообразие и использовать его на благо общества. В Молдове это разнообразие, наоборот, уничтожается. Более того, генофонд не раз поджигали, и, хотя к расследованиям подключилась прокуратура, виновных не нашли. Видимо, кто-то очень торопится освободить ту землю под доходное строительство.

Кроме того, уже 10 лет нет возможности развивать промышленное размножение новых сортов, т.к. в институте уничтожена питомниководческая база. Ученые должны создать оздоровленный посадочный материал категории «предбазовый», и передать его лицензированным хозяйствам для дальнейшего распространения. Благодаря этому, бюджет страны мог бы получать ощутимые доходы. Георгий Алексеевич говорит, выражая мнение и многих своих коллег, что, видимо, кто-то из руководства давно решил, что развитием виноградарства будут заниматься частники. Это отчасти правильно, но только если это делать на базе и в сотрудничестве с институтом. Поскольку этого нет, то размножение сортов, созданных в институте, идет по методу pocket selection («карманной селекции»), т.е. размножают нелегально. Это – не нормально для цивилизованной страны, когда на внешнем и внутреннем рынках гроздья продаются, а роялти за пользование сортами не платятся. В других странах такое нарушение авторских прав карается законом. У нас нет.

По мнению Савина, из этой запутанной ситуации еще не поздно выйти, чтобы ученые могли продолжать создавать новые сорта, т.к. в последние годы появились новые вызовы, в том числе климатические. Для этого у нас еще есть генетическая база. Конечно, ее надо переосмыслить, сохранить, обогатить, обновить всеми последними достижениями.

«Сегодня для этого силы пока есть, - полагает ученый. - А завтра не знаю, будут ли. У нас в портфеле есть новые элиты и кандидаты в сорта, но нет желания пускать их снова по миру в такой неприятной и непредсказуемой ситуации. У тех, кто призван заниматься стратегическим научным богатством и потенциалом этой отрасли, не чувствуется государственной заинтересованности. Но мы ждем со дня на день, что в нашей республике проснутся и поставят во главу угла дело, заслуги (меритократию), а не партийную принадлежность. Мы можем воссоздать и создать, только, господа правители, проявите государственное понимание важности этого вопроса! Сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность Молдовы можно представить в виде цепи, одним из звеньев которой являются виноградарство и виноделие. Если потянуть за это звено, то можно вытащить всю эту цепочку на благо всего общества, потому что потенциал у данной отрасли огромный. Его можно восстановить с той критической массой человеческих ресурсов, которая пока есть в институте (нужно учесть, что эти люди – в основном, в возрасте). Ведь все сорта создавались в научных коллективах, а научные кадры куются не за пять-десять лет, а за 20-30. То, что накоплено мною и моими коллегами, мы должны передать молодому поколению. А в нашем деле особенно нужны преданность и любовь, потому что нет быстрых результатов».

Пересказывая выражение академика Вавилова, его ученик Михаил Журавель как-то сказал о работе в области селекции винограда: «Нужно стоять на глобусе, чтобы видеть, где, какие генетические ресурсы создала природа и/или люди, какие из тех ресурсов вписывались бы в условия Молдовы». Молдавские ученые создали и развивают эту уникальную базу ресурсов. Но как ее сохранить?