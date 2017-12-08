Ожидания и реалии Дорожного фонда

Парламент рассматривает утвержденный правительством проект госбюджета на 2018 год. Вопреки прогнозам, запланированный на будущий год объём Дорожного фонда меньше, чем ожидалось, - около 1,7 млрд леев.

Исполнительный директор Союза транспортников и дорожников Молдовы Думитру Албулеса отметил для «ЛП»: «На протяжении последних лет мы предлагали множество конкретных мер по формированию Дорожного фонда и увеличения денежных средств, которые бы использовались непосредственно для ремонта и содержания автодорог. Не надо объяснять, в каком состоянии находятся дороги страны, и сколь серьезные задачи стоят перед дорожно-ремонтными предприятиями. Но у них хронически не хватает средств. Соответственно, проблемы с закупками материалов и недостаток специализированной техники. В этом контексте особенно непонятны многомесячные задержки с перечислением даже имеющихся на счету в минфине денег и, как результат, дорожники не успевают в текущем году осваивать средства на ремонт дорог. И так далее. Чтобы добиться реальных улучшений, надо начинать с базовой основы — законодательства. Именно этого и добиваются транспортники и дорожники: строгого соблюдения законодательства в сфере дорожной инфраструктуры».

Думитру Албулеса напомнил, что в ноябре 2013 года вступило в силу постановление правительства Молдовы об утверждении Стратегии транспорта и логистики на 2013-2022 годы. В тексте документа констатируется, что состояние местных автодорог остается критическим. Из общей протяженности только 22% находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, остальные — в плохом. Это серьезно осложняет доступ для населения регионов к социальным, образовательным и медицинским услугам, а также рынкам сбыта продукции.

В Стратегии предусматриваются меры по существенному увеличению финансирования дорожного сектора. В частности, из общего объема уплаченных акцизов на нефтепродукты, на содержание автомобильных дорог ежегодно должно направляться не менее 80%.

«Вместо 80% минфин каждый год сокращает долю, фактически выделяя на ремонт и содержание автодорог примерно 40% от собранных акцизов на ГСМ. Остальные деньги идут на другие нужды. То есть, для ремонта и содержания дорог не доходит больше половины собранных от акцизов средств. Транспортники выступают категорически против такого распределения, и год и от года добиваются, чтобы все предусмотренные законодательством средства шли по назначению».

Согласно Стратегии транспорта и логистики на 2013-2022 годы, общий объем Дорожного фонда должен составлять: 2013 год — 1,245 млрд леев, 2014 год — 1,346 млрд леев, 2015 год — 1,5 млрд леев, 2016 год — 1,65 млрд леев, 2017 год — 1,815 млрд леев. 2018 год — 1,995 млрд леев.

В действительности запланированные показатели не всегда удается соблюдать. Например, в 2015 году Дорожный фонд был сформирован практически полностью. Однако из первоначально запланированного объема в 1,5 млрд леев в ноябре фонд был сокращен на 475 млн леев, а еще 300 млн леев перенесли на 2016 год.

В 2016 году Дорожный фонд должен был составить 1,65 млрд леев. Реально в течение 2016 года в Дорожный фонд было собрано 1,837 млрд леев. Отчисления от акцизов на бензин и дизтопливо составили 1,353 млрд леев, дорожные сборы — 483,936 млн леев. Были произведены работы на 245,79 км автодорог (в том числе национальных — 123,27 км, местных — 122,52 км). На них выполнены: устройство выравнивающего слоя, укладка новых слоев асфальтобетона, восстановление щебеночных дорог, поверхностная обработка, строительство тротуаров, отремонтированы мосты и т.д.

На 2017 год объем Дорожного фонда составил 1,83 млрд леев. Отчисления в Дорожный фонд от акцизов на нефтепродукты — 49,84%.

Как сообщил председатель Федерации профсоюза транспортников и дорожников Республики Молдова, член совета Дорожного фонда Борис Рожневский, сейчас нет точных данных - сколько километров автодорог в республике отремонтировано и построено в 2017 году, сколько средств в реальности на это использовано. Минэкономики обобщит и обнародует все данные в первой половине 2018 года. Отчет об использовании средств Дорожного фонда за 2016 год был опубликована 30 июня 2017.

- У нас была встреча с министром экономики и инфраструктуры Октавианом Калмык, и он обещал содействовать увеличению Дорожного фонда на 2018 год, - говорит Борис Рожневский. - Все стороны согласны, что это необходимо. Но даже если объем фонда будут увеличен, останется масса проблем. На мой взгляд, не даёт позитивных результатов идея направления с января 2017 года 50% средств из Дорожного фонда в распоряжение местных органов власти. Да, примэрии в регионах республики приветствуют нововведение. Однако практика показывает, что уже в текущем году средства Дорожного фонда использовались не по назначению или некачественно, лишь бы израсходовать имеющиеся деньги. Решение о направлении местным органам власти 50% средств Дорожного фонда было продиктовано стремлением развивать населенные пункты. А вместо этого есть случаи, когда строят дорогу не к школе или больнице, а к примэрии. В рамках реорганизации правительства контроль использования местными органами власти средств Дорожного фонда не поставлен на должном уровне. Поэтому уверен, что ремонтом и содержанием автодорог должны заниматься не примэрии, а профессионалы-дорожники, с соблюдением специальных строительных технологий.

Что касается будущего года. Выступая 27 октября 2017 года на торжественном заседании посвященном Дню автомобилистов и дорожников, Октавиан Калмык заявил, что в процессе подготовки проекта госбюджета на 2018 год минэкономики настаивает, чтобы на реабилитацию и развитие дорожной инфраструктуры было выделено 5 млрд леев. По словам министра, эта сумма состоит из источников, предоставляемых партнерами по развитию: Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), ЕБРР и Всемирным банком - около 380 млн евро, а также накоплениями в Дорожном фонде. Октавиан Калмык тогда заявил: «Автомобильный транспорт и автодорожное хозяйство являются приоритетными секторами экономического развития страны. Исходя из этого, хочу сообщить вам, что 2018 станет годом восстановления дорог и соответствующей инфраструктуры. И это относится не только к национальным и региональным дорогам, но и к местным, коммунальным и т.д.».

Буквально через несколько дней, в ноябре 2018 года, правительство Молдовы приняло проект закона о госбюджете на будущий год. В нем указано, что объем Дорожного фонда составит около 1,7 млрд леев. Ожидаемого увеличения не произошло. К тому же в Дорожный фонд будут направлены всего 35,14% от акцизов на ГСМ. Как говорят транспортники, вот и приехали...

Как заявил для «ЛП» экономический эксперт Михаил Маноли (в 1999-2002 году министр финансов), некоторые цифры действительно не стыкуются. «На мой взгляд, в Дорожный фонд должны направляться все 100% акцизов на нефтепродукты, а не 80%. Причины, почему в реальности перечисляется 30 или 40%, трудно объяснить. Это нарушение законодательства, причем никакой аргументации со стороны минфина нет. Понятно, что сегодня налоговая база сужается, минфин балансирует, исходя из доходной части бюджета и расходов, привлечения внешних кредитов. Но это не означает, что надо оставлять без финансирования дорожную отрасль. Для изменения ситуации следует начинать с того, чтобы поменять закон о Дорожном фонде. Надо дать возможность транспортникам и дорожникам самим решать задачи ремонта и содержания автодорог. Это не дело минфина».