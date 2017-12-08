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Магазин UNIC ждет модернизация

№ 45 (1211) 08 December 2017

Советом по историческим памятникам при министерстве культуры, просвещения и исследований в сентябре т. г. одобрен проект реконструкции Центрального универсального магазина UNIC.

 

Эскизный проект выполнен фирмой Bau Com Grup (главный архитектор Олег Вронский, архитектор Владимир Комерзан). Он предусматривает возведение пристройки и надстройки одного дополнительного уровня. А также строительство двух парковок – одной подземной из двух уровней и многоэтажной (один подземный плюс 10 надземных уровней). Кроме того, намечено обустройство открытой парковки со стороны ул. Измаильской и благоустройство пешеходной зоны перед зданием магазина.

 

Центральный универсальный магазин Кишинева на центральном проспекте столицы открыл двери в 1983 году. Для своего времени он был построен по последнему слову техники и его выгодно отличали от других торговых предприятий просторные залы, эскалаторы, связывающие этажи, кондиционированный воздух. Проект для кишиневского ЦУМа разрабатывал Московский государственный проектный институт.

 

В 2016 году в рамках очередного раунда приватизации государственных предприятий мажоритарным акционером UNIC с долей 85,45% стала мясоперерабатывающая компания Rogob, купившая пакет акций государства за 252 млн леев.

8490 Автор: Соб. инф.
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