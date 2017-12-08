Пчеловодство подросло незаметно, но значительно

Проведение масштабных акций под занавес года становится традицией для отраслевых организаций Молдовы. В первый день последнего месяца в 2017году состоялся Национальный форум пчеловодов.

Организатором форума, как и следовало ожидать, выступила Национальная ассоциация пчеловодов РМ (ANARM), партнером-спонсором – Агентство США по международному развитию (USAID). Несмотря на заявленный республиканский уровень, событие можно счесть интернациональным. Помимо спикера от USAID (Линн Вега, директор миссии агентства в Молдове) на форум были приглашены лекторы из Румынии (Сибиу) и России (Государственная сельхозакадемия Чувашии, Чебоксары). Судя по регистрационному списку ANARM, форум посетило более 300 пчеловодов.

А всего их в стране, по сведениям председателя ассоциации Иона Максим, более 6,1 тыс. – это те, которые располагают паспортом пасеки и авторизованы Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов (ANSA). По оценке агентства, на авторизованных пасеках содержится порядка 195 тыс. пчелосемей.

Что удивительно, так как прежде по самым оптимистичным экспертным оценкам количество пчелосемей в стране колебалось в пределах 150-160 тыс. На форуме Николае Еремия (конференциар университар, UASM) привел данные бюро статистики РМ: 2013 – 110,6, 2014 – 115,9, 2015 – 124,3, 2016 – 147, 2017 – 161 тыс. пчелосемей. Однако в отраслевой ассоциации считают, что сведения ANSA объективней отражают реальную ситуацию в этом аспекте отечественного пчеловодства. По крайней мере, члены ANARM подтверждают, что весной и осенью текущего года инспекторы агентства проводили выборочное обследования, в процессе которых они лично посетили не менее 50-60% всех пасек. Тогда как статистические данные формируются на основе периодических отчетов агрохозяйств, в числе прочих видов деятельности практикующих и пчеловодство.

Согласно данным, которые на форуме представил Анатолие Паладе (Proconsulting SRL), по состоянию на середину октября текущего года из Молдовы отправлено за рубеж 3,44 тыс. тонн меда: 1,41 тыс. тонн - в Румынию, 594 тонны – в Италию, 567 – во Францию, 259 – в Испанию, 106 – в Словакию и т.д. Причем, до августа экспортировался в основном мед урожая-2016, в количестве более 2 тыс. тонн. По мнению Иона Максим, данные об экспорте – самый надежный ориентир для оценки производства меда в стране. Поскольку в формировании этих сведений участвуют как Таможенная служба, так и ANSA (агентство выдает документ – форму №2 – обязательный при проведении закупок меда для экспорта).

Как отмечают члены ANARM, ярко выраженной сезонной флуктуации в процессе оптовой торговли медом на внутреннем рынке станы нет. Трейдеры-экспортеры руководствуются контрактами со своими постоянными контрагентами-покупателями в ЕС и закупают мед в более-менее стабильном режиме на протяжении всего года. Относительное оживление случается лишь в конце осени – начале зимы, когда ясен объем последнего медосбора и качество полученной продукции, а также весной – когда появляются наблюдения о перезимовке пчелосемей и сокращаются товарные запасы меда урожая предыдущего года. С учетом этого можно предположить, что к концу текущего года из Молдовы будет экспортировано порядка 4 тыс. тонн меда. Это много, учитывая, что до 2015 из страны ежегодно поставлялось за рубеж около 1,5-2,2 тыс. тонн меда.

По экспертным оценкам, производство меда в Молдове на протяжении последнего пятилетия более-менее стабильно и составляет 3-4 тыс. тонн (с тенденцией к плавному увеличению показателей в последние два-три года). Из этого объема экспортируется не менее 85%, реализуется отечественным потребителям – не более 15%. По данным, приведенным в презентации Николае Еремия, в текущем году меда в стране получено 3,93 тыс. тонн. Оценка Иона Максим оптимистичней – до 5 тыс. тонн.

Представители ANARM объясняют ощутимый рост производства меда в Молдове за последние несколько лет двумя основными факторами. Первый – увеличение количества пчелосемей примерно на 20-25%. Это обстоятельство можно трактовать двояко. С одной стороны, номинальный рост – это в любом случае хорошо. С другой – достигается он не только за счет воспроизводства и наращивания поголовья пчеломаток на отечественных племенных пасеках, но и путем импорта (нередко нелегального) пчеломаток из-за рубежа – Украины, России, Венгрии, Италии, Германии. А это в основном матки пород, не районированных в Молдове. В результате, растет гибель пчелосемей, не приспособленных к природно-климатическим и эпизоотическим условиям нашей страны. Кроме того, происходит «размывание» доминирующей – продуктивной и резистентной – местной породы (карпатская пчела, Apis Mellifera Carpatica).

Второй фактор роста производства в отечественном пчеловодстве – новые технологии. В частности, применение вертикальных многокорпусных ульев. Преимуществ у них много. В технологическом плане они облегчают санитарную обработку пчел, позволяют не допустить попадания остатков препаратов на рамки, в товарный мед. В производственно-коммерческом плане – это возможность получать более дорогостоящий, чем полифлерный, сортовой мед, по отдельности за каждый медосбор: с акации, липы, донника и т.п.

Это тем более уместно, с учетом очень большой флуктуации цен. Так, в нынешнем году закупочные цены спроса со стороны трейдеров-заготовителей на полифлерный (цветочный) мед составляет 32-34 леев/кг, на сортовой, в частности, акациевый – до 67-68 леев/кг. Уровень цен на мед урожая-2017 несколько выше, чем в среднем за пятилетие, но ощутимо ниже, чем в прошлом сезоне (около 45 и 80 леев/кг соответственно). Видимо, ослабление ценовой конъюнктуры – это издержки увеличивающегося производства/экспорта. Не только в Молдове, но и во всем регионе. На форуме отмечалось, что экспорт меда из Украины в Евросоюз динамично растет (в 2015 – 20,69 тыс. тонн, в 2016 – 36,72 тыс. тонн).

В рамках форума руководство ANARM обозначило стратегический план развития пчеловодства в Молдове на период 2018-2025. В частности, речь идет об увеличении не более, чем за пятилетие, количества пчелосемей в стране до 300 тыс. К окончанию указанного периода регулярное обновление поголовья необходимо обеспечить за счет отечественного воспроизводства племенного генофонда пчел.

Кроме того, основой для роста в пчеловодстве должна стать позитивная динамика расширения лесов, кустарников, многолетних сельхозкультур-медоносов. В настоящее время, по оценкам участников форума, кормовой базой пчеловодства в стране является лишь 110,7 тыс. га лесного фонда (в том числе 98,6 тыс. га посадок акации, 4,48 тыс. га – липы), около 44,5 тыс. га цветущих садов и под 350 тыс. га медицинских и полевых сельхозкультур.

Также, по мнению членов ассоциации, определенную роль в укреплении позиций молдавского пчеловодства может и должно сыграть увеличение потребления меда населением страны. В настоящее время его уровень на душу населения – в десятки раз ниже, чем в наиболее развитых странах Евросоюза.

Как отметил на форуме пчеловодов консультант проекта «Развитое сельское хозяйство Молдовы» АРМ/USAID Роман Паланчук, на сегодняшний день в стране существует немало источников финансовой помощи для отечественных пчеловодов. В их числе – помимо программы АРМ/USAID, кредиты и гранты по линии Организации по развитию малого и среднего бизнеса ODIMM (программы PARE 1+1, PNAET), проекты Международного фонда сельскохозяйственного развития IFAD, проект Всемирного банка в Молдове МАС-Р, а также госсубсидии. Правда, как отметил директор Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) Николае Чубук, в текущем году заявки в общей сумме 6 млн леев подали лишь около 60 пчеловодов.