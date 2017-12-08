Новые возможности для садоводов

Пятеро молдавских садоводов во второй раз представили выращенные яблоки, виноград и сливы на международной выставке World of Perishables в Дубае (ОАЭ). Как сообщили в Ассоциации производителей и экспортеров фруктов Молдовы, выставка является своеобразной торговой платформой для рынков Азии, Африки и Европы.

«Участие в специализированной выставке World of Perishables - уникальная возможность диверсифицировать рынки сбыта для свежих фруктов. Метеорологические условия в северном полушарии, особенно в Европе в весенний период, пагубно повлияли на многолетние плантации и культуры, поэтому покупатели ищут новые источники», - сказал маркетинговый директор Ассоциации Вадим Кодряну.

И.о. директора Агентства США по международному развитию Линн Вег отметил, что «труд молдавских фермеров прославляет Молдову и ее плоды на европейских рынках».

«USAID всегда поддерживает молдавских производителей и помогает им открывать новые возможности. Рады, что при нашей поддержке садоводы заводят новые контакты и заключают международные контракты по поставке фруктов и овощей, - сказал он.

В выставке принимают участие 300 садоводов из 20 стран мира. Молдавские представители участвуют в международной выставке при финансовой поддержке USAID и MIEPO.