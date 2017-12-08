Занятость падает, безработица растет

Национальное бюро статистики сообщает, что в III квартале 2017 года экономически активное население (занятые и безработные) в Молдове составило 1308,7 тыс. человек. Это на 2,1% меньше (на 28,3 тыс.) по сравнению c III кварталом 2016 года.

Численность занятого населения составила 1264,1 тыс. человек, что на 2,6% меньше, чем в третьем квартале 2016 года. При этом доля занятых в сельской местности была традиционно выше, чем доля занятых в городской местности (56,0% и 44,0%). По возрастным группам наименьший индикатор занятости зафиксирован в возрастной группе 15-29 лет (29,1%).

В сельскохозяйственном секторе занято 444,7 тыс. человек (35,2%). Из них 46% (или 16,3% от общей численности занятых) составляют те, кто занимается производством сельскохозяйственной продукции исключительно для собственного потребления. По сравнению с третьим кварталом 2016 года число занятых в сельском хозяйстве сократилось на 35,3 тыс. человек, или на 7,4%.

В несельскохозяйственной деятельности занято 819,4 тыс. человек, что практически на уровне 2016 г. Доля занятых в промышленности составила 10,7% (11,8% в третьем квартале 2016 г.) и в строительстве 5,4% (6% в третьем квартале 2016 г.). В секторе услуг 48,8% от общего числа занятых.

Теневая занятость выросла. В неформальном секторе работало 14,8% от общего числа занятых в экономике, а 37,7% - имели неофициальную работу.

Число безработных, по методологии МОТ, выросло с 38,7 тыс. до 44,6 тыс. чел. Уровень безработицы увеличился с 2,9% до 3,4% в сопоставимых периодах. Среди молодежи (15-24 года) уровень безработицы составил 12,6%.

НБС отмечает наличие сезонных колебаний при подсчете безработицы. Самые высокие показатели регистрируются в начале года, когда сельскохозяйственная деятельность минимальна. В то же время «высокое значение индикатора недостаточного использования рабочей силы в стране свидетельствует о наличии существенного, но неиспользуемого в экономике потенциала рабочей силы – около 117 тыс. человек». А большая разница между этим показателем и данными о безработице демонстрирует ограниченность методологии анализа рынка труда в Молдове. По заявлению НБС, только треть людей (38%), которые ищут работу в национальной экономике, идентифицируются по предложенной МОТ методологии в качестве безработных.

Статистика также идентифицирует треть от количества неактивного населения от 15 лет и старше в качестве людей, которые участвуют или планируют участвовать в рынках труда других стран. Для сравнения - в третьем квартале 2008 г. этот показатель составлял 26,3%. В абсолютных величинах лица, которые находятся в стране, но которые не хотят работать в Молдове, поскольку у них уже есть постоянная или сезонная работа за границей или лица, планирующие работать за границей - 208,8 тыс.; лица, объявленные домашними хозяйствами как находящиеся за рубежом, на работе или в поисках работы, - 351тыс. человек; лица, у которых нет возможности найти работу в стране - 3,4 тыс. человек.

Молдова, страны Прибалтики и Армения возглавили список постсоветских стран по темпам оттока трудоспособного населения. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного российским Центром исследований региональной экономики. Согласно результатам исследования, абсолютным лидером среди бывших республик Союза, которые покидает население в трудоспособном возрасте, стала Молдова. Уровень эмиграции здесь значительно превышает показатель иммиграции и составляет 9,5 на 1 тыс. человек. Но при этом трудовая миграция в Россию в нынешнем году сократилась. По данным Федеральной службы госстатистики, за восемь месяцев 2017 г. из нашей страны прибыло на 140 тыс. трудовых мигрантов меньше, чем в тот же период 2014-го. Сократилось и число переехавших в Россию на постоянное место жительства. Таких чуть более 5,5 тыс. человек, или на четыре тысячи меньше, чем в 2016-ом.