Виталие Валков: «Следующая перепись населения состоится не ранее 2022 года»

Генеральный директор Национального бюро статистики Виталие Валков в интервью для «ЛП» рассказал о наиболее значимых переменах и перспективах в области статистики.

«ЛП»: - С мая нынешнего года официальная статистика живет по новому закону. Что изменилось?

- Совершенствование правовой базы в статистике - одно из обязательств, принятых Молдовой в Соглашении об ассоциации с ЕС. Это уже третья редакция законодательной базы, которая была предпринята в целях соответствия европейской статистической системе, которая пополнила список основополагающих принципов. Среди них одним из важных является принцип профессиональной независимости статистических органов от других политических и административных образований. Только таким способом можно достичь достоверности и доверия к официальной статистике. Новый закон закрепил принцип институциональной независимости национального статистического органа. Эти аргументы были приняты во внимание, когда рассматривался вопрос о возможности подчинения НБС министерству экономики и инфраструктуры в ходе правительственной реформы. А Служба финансовых отчетов сохранится в качестве подразделения НБС, как независимый орган.

Другим важным положением нового закона, который гораздо сложнее будет воплотить в жизнь, стала демонополизация официальной статистики. Ряд рекомендаций наших европейских партнеров, направленных на совершенствование методов сбора и обработки статистических данных, расширение спектра обследований, современные воззрения на организацию статистических работ подвигло нас распределить полномочия, оставив за собой координирующую роль. Сейчас закон называет двух «поставщиков» официальной статистики страны – НБС и НБМ. Но создателями официальных данных должны становиться и другие государственные учреждения в зависимости от специализации. Отраслевые ведомства генерируют весьма обширный спектр информации. Но она не систематизирована и не всегда отвечает запросам общества. Предстоит большая работа – вернуть ведомствам навыки составления статистических показателей не фрагментарно, а последовательно, с заданной периодичностью и по утвержденным методологиям.

«ЛП»: - Чем был вызван недавний визит генерального директора Евростата г-жи Марианы Коцевой?

- Глава Европейского статистического ведомства впервые посетила Молдову, чтобы участвовать в международном семинаре, посвященном обмену опытом по организации статистики стран Восточной Европы и СНГ. Молдова представляла новый закон «Об официальной статистике», который на сегодняшний день, по мнению экспертов Евростата, является наиболее взвешенным и отвечающим модельным рамкам организации национальных статистических систем. Самое сложное будет внедрять его в жизнь. Я имею в виду и достаточность ресурсов при создании ведомственных статистических систем, и полномочия по сбору данных, что представляет определенную сложность, и соблюдение умеренности в возлагаемой на респондентов нагрузки. Не секрет, что качество официальной статистики зависит от доступа к различным источникам информации. И чем их больше, тем достоверней результат. Мы не открещиваемся от ошибок, но делаем все, чтобы их становилось все меньше.

«ЛП»: - Правительства и бизнес в любой стране мира принимают решения и делают прогнозы, опираясь на статистические данные. Перепись населения - самая масштабная система сбора данных. Когда произойдет актуализация официальной статистики в связи с оглашением результатов переписи-2014?

- Хочу сразу заметить, что мы сейчас живем по «лекалам» переписной кампании 1989 года. С тех пор калибровка официальных данных не производилась, а результаты всех проходивших за годы независимости переписей не брались в расчет. Хотя текущая статистика достоверно отражает происходящие в стране демографические, социально-экономические процессы, по показателям развития накапливается ошибка. Требуется обратный пересчет всех данных, который НБС самостоятельно выполнить не может. На эту проблему обратил внимание и Всемирный банк, который выявил серьезные расхождения в декларируемой официально численности населения, производных макроэкономических показателей на душу населения, темпах депопуляции, что оказывает негативное влияние на долгосрочное планирование и формирование бюджета.

Исправить создавшуюся ситуацию НБС планирует с начала следующего года при помощи Швейцарского агентства по развитию, которое обещало выделить средства и пригласить специалистов для такой объемной работы. Спекуляции на тему, что НБС «придерживает» результаты последней переписной кампании до выборов и в чьих-то политических целях, безосновательны.

«ЛП»: - Когда состоится следующая переписная кампания? Недавно была сформирована государственная комиссия по подготовке и проведению переписи.

- Большинство стран проведут свои кампании в 2020 г., как это предписывают международные стандарты – перепись проводится раз в десять лет и желательно в т.н. нулевые годы. Но поскольку с последней переписью Молдова существенно опоздала, бессмысленно торопиться и сейчас. Но необходимо сокращать образовавшееся опоздание. Хотя эксперты рекомендуют провести очередную кампанию в 2023 г, думаю, оптимальным будет все-таки 2022 год. С точной датой вскоре определимся на первом заседании сформированной комиссии. Естественно, что перепись охватит не только население, но и жилой фонд, будет одновременно проведена и сельскохозяйственная перепись.

«ЛП»: - Какие меры предпринимает НБС для совершенствования официальной статистики? Есть нарекания, что наблюдается разница в форме подачи и содержании данных официальной статистики.

- Достоверность статистических данных всегда зависит от доступа к источникам, сроков предоставления информации. Поэтому, например, существует система корреляции данных, система досчетов, способов распространения статистической информации и ее коррекция в течение определенного времени, как это происходит со всеми макроэкономическими показателями, например, внешнеэкономической деятельности, платежного баланса страны, который традиционно производит НБМ, а затем мы сводим воедино данные производства ВВП.

Следующий год будет годом внедрения системы мониторинга качества в НБС. Будет сформирована внутренняя служба, которая будет следить за каждым этапом – от сбора информации до ее обработки и распространения. Через несколько лет такой работы мы надеемся подготовить национальное ведомство к сертификации по специальным стандартам качества, принятым в европейской статистической системе.