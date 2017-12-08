Госбюджет «прилежного ученика Восточного партнерства»

В минувшую пятницу парламент утвердил в первом чтении проект закона о госбюджете на 2018 г. Хотя представители оппозиции настаивали на дополнительном времени для изучения главного финансового документа страны. Ведь к ним проект попал лишь 27 ноября, а уже 1 декабря, без детального обсуждения в профильных комиссиях, его вынесли на рассмотрение пленума.

Более того, коммунист Олег Рейдман поинтересовался, как можно обсуждать госбюджет до принятия в окончательном чтении бюджетно-налоговой и таможенной политики на 2018 г. Спикер Андриан Канду решил тонко пошутить и ответил коротко: «В соответствии с регламентом». После чего откровенно расхохотался.

Вопрос оставили в повестке и сразу же приступили к его рассмотрению. Министра финансов Октавиана Армашу, представившего депутатам основные параметры госбюджета на следующий год (см. «ЛП» №44), сразу же завалили вопросами, замечаниями и рекомендациями. Его не отпускали с центральной трибуны почти три часа, но министр стойко выдержал испытание.

В ходе дискуссий депутаты указали не на одну техническую ошибку в тексте проекта. Например, его авторы зарезервировали на следующий год 94 млн леев на «президентские выборы». Ну, какая разница «парламентские», «президентские»? Главное, что выборы, и деньги на них будут.

Недоумение вызвало увеличение расходов на содержание госструктур. Министр пояснил, что каждая сумма, запрошенная тем или иным ведомством, была детально обсуждена в ходе подготовки бюджета. Например, дополнительные 200 млн леев для минфина обусловлены необходимостью открытия ряда таможенных постов по периметру восточной границы республики, другие посты нужно модернизировать. А снижения бюджетов министерств и той же госканцелярии в результате реформы госуправления не последовало в связи с тем, что хотя их штат и был сокращен, фонд оплаты труда не снизился, так как размер зарплат чиновников увеличили.

По словам Олега Рейдмана, бюджет хоть и опирается на какие-то показатели роста, они никак не коррелируются с улучшением показателей жизни. «Основным аргументом необходимости его принятия является согласование его параметров с МВФ. И мы прекрасно знаем, что требования этой организации не изменились за десятки лет – меньше расходов, особенно, социальных. Это мы и видим. Идет атака на весь социальный сектор. Жесточайший пример: 60 млн леев запланировано на увеличение расходов в образовании. А в это время минфин планирует израсходовать в следующем году на 200 млн больше. По мне, это вопиющие диспропорции», - считает Рейдман.

Социалист Владимир Головатюк, давая оценку проекту, отметил, что последние несколько лет налоговая политика и госбюджет не стимулируют налогово-бюджетными инструментами рост потребления, отсутствует реальная поддержка населения и бизнеса, не устраняются серьезные диспропорции в экономическом и социальном развитии регионов, не расширяется финансовая автономия местных бюджетов и т.д.

«Сложно выступать по обсуждаемому проекту: как-то неудобно повторять то, что уже неоднократно сказано. Хотя английская шутка, повторенная дважды, становится смешнее. Но нам и тысячам бизнесменов, не говоря уже о сотнях тысяч рядовых граждан, не до смеха. Ситуация в экономике остается крайне сложной. И дело не в отсутствии роста - он есть. Но нет развития», - считает депутат.

По его мнению, даже если все пойдет в соответствии с прогнозом правительства, то к концу 2020 г. размер молдавской экономики составит всего 80% от объема 1989 г., объем промышленного производства – 73%, сельскохозяйственного сектора – 68%, инвестиций – всего 22%, то есть почти в пять раз меньше, чем 30 лет назад. Те же пропорции прослеживаются и в части социальных индикаторов: уровень и качество жизни, размер зарплат, пенсий.

Для того, чтобы качественно изменить положение вещей в социальной сфере, отметил депутат, необходимо обеспечить ежегодный рост экономики минимум на 10%, а это требует кардинального изменения налоговой, бюджетной политик, политик в области субсидирования и госзакупок.

«Они должны быть направлены на поддержку местного производителя, расширение и развитие производства, поощрение экспорта и, конечно же, на приток иностранных инвестиций. Именно так, кстати, 30 лет назад начиналось китайское чудо», - отметил господин Головатюк.

Относительно реальной динамики бюджетных параметров, как считает он, минфин «весьма ловко играет цифрами». И объяснил, почему: авторы сравнивают план на 2018 г. то с измененным бюджетом текущего года, то с фактом предыдущих лет, как правило, с 2015 г. Но измененный план к ВВП ниже, чем первоначальный, то же самое и по факту 2015 г.

«То есть, минфин использует заниженную базу и получается рост. Хотя ситуация обратная. Первоначальный план по доходам публичного бюджета на 2015 г. был на уровне 38,1% к ВВП, на текущий год – уже 35,8%, на 2017 г. – планируется 35,6%. Стало быть, мы имеем ниспадающий тренд. Аналогичная ситуация и с расходами. На 2015 г. они планировались на уровне 42% ВВП, на 2017 – 39%, а на следующий – 38,5%. Я не предлагаю ничего нового. Это правило планирования: если факт прошлого года ниже плана, то за базу планирования берется план, если же он перевыполнен, то за базу берется факт. То есть, более высокое значение. В противном случае мы получаем просто красивую картинку, а реального роста нет. Что мы и имеем в предложенном проекте», - отметил Владимир Головатюк.

По его мнению, серьезные изменения происходят и в части внешних ресурсов. При некотором сокращении их доли в бюджете – с 30% до 27% - рост по ним значительный. Так, если в 2015 г. было привлечено 4 млрд леев внешних ресурсов, в 2016 – 6 млрд, на 2017 г. планировалось более 10 млрд, потом сократили до 6 млрд, а на следующий год - 10,5 млрд леев (рост на 72%). Получается, власти вновь рассчитывают на помощь партнеров по развитию, которая, как и в этом году, может не поступить в полном объеме, и бюджет придется править.

Но и это не главное. Как считает Головатюк, вызывает озабоченность тот факт, что за последние два года существенно меняется структура внешних ресурсов – прослеживается значительное сокращение грантового компонента. Например, в 2014 г. безвозмездная помощь составляла 65% всех внешних ресурсов, полученных правительством, в 2015 г. – 40%, в 2016 – 19%, а на 2018 г. они планируются на уровне 27%.

«Это означает, что нашей власти более не доверяют, поэтому и растет кредитная составляющая. Судите сами: в 2014 г. на каждый доллар займа приходился $1,8 безвозмездной помощи. Сейчас же этот показатель составляет $0,4», - отметил он.

Беспокойство депутата вызвала и ситуация с собственными средствами местных бюджетов, рост которых планируется на 1,9% по отношению к текущему году. В результате, их доля в общем объеме бюджета снизится до 28%. И это при том, что еще пять лет назад они превышали 51%, в 2015 – 36%. Такая ситуация, как считает он, «создает идеальные условия для применения административного ресурса, что в год парламентских выборов трудно переоценить».

По мнению либерал-демократа Юрие Цап, выступившего от имени фракции, «правительство предложило непрозрачный проект, не соответствующий ранее заявленным стратегическим задачам, политизированный, который нацелен на поддержку одной партии в ходе предстоящих парламентских выборов».

К такому выводу депутат пришел, ознакомившись с содержанием статей, впервые появившихся в тексте закона о госбюджете. Одна из них предусматривает наделение минфина правом, в отступление от положений Закона о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности, перераспределять (по предложению минсельхоза) утвержденные ассигнования для Нацфонда регионального развития; осуществлять за счет внешних займов рекредитование органов исполнительной власти административно-территориальных единиц; перераспределять трансферты спецназначения из госбюджета между местными бюджетами первого и второго уровней и между местными бюджетами одного уровня. Другая статья наделяет кабинет министров правом формировать в госбюджете компенсационный фонд «для покрытия неотложных потребностей местных органов власти».

Демократ Корнелий Дудник решил сгладить осадок после выступлений возмущенных и озабоченных представителей оппозиции. По его мнению, ничего странного в этом нет. Ведь за все годы независимости РМ не было ни одной оппозиционной партии, которой бы понравился предложенный властью проект бюджета.

И пошел хвалить правительство: «Если на протяжении нескольких лет бюджет принимался с опозданием, то за последние два года, после того, как правительство возглавил образцовый ученик «Восточного партнерства», ситуация нормализовалась».

Но и без его выступления парламентское большинство поддержало бы проект в первом чтении. Ведь до конца сессии осталось совсем мало времени.